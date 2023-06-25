ما سبب وجوب ركوب الدراجة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؟

- Advertisement -

وطن-تعود الرياضة بكل أشكالها بالفائدة على الجسم والدماغ، وتتميز رياضة ركوب الدراجات على غيرها من التمارين الهوائية الأخرى بأنها تمرين مكثف دون الضغط على المفاصل.

وبحسب مجلّة “فيدا سانا” الإسبانية، أظهرت دراسة أوروبية أن ركوب الدراجة الهوائية يومياً، سواء للمتعة أو كوسيلة للتنقل، يساعد في خسارة الوزن، فضلاً عن الفوائد الأخرى المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة.

يعتبر ركوب الدراجات من أكثر الرياضات متعة للكبار والصغار. إضافة إلى ذلك من الممكن اعتمادها كوسيلة نقل سهلة الاستخدام لا تكلفك سوى خسارة السعرات الحرارية. وبنفس الوقت توفر لك الوقت، حيث تساعد في الهروب من الطرق المزدحمة. كما يعتمدها كثير من سكان الدول الأوربية للوصول إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم.

وعلى صعيد آخر، يساعدك ركوب الدراجة على حرق 600 سعرة حرارية في الساعة، كما تخفض ضغط الدم، وتساهم في إفراز هرمون الإندورفين الذي من شأنه أن يجعلك أكثر سعادة، بالإضافة غلى ذلك، فهي تزود دماغك بالأكسجين وتساهم في البيئة، وتقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

فإذا كنت تفضل ركوب الدراجة الهوائية لتعزيز اللياقة البدنية أو الصحة، أو لتوفير بعض المال في حسابك المصرفي، أو للمحافظة على البيئة من التلوث، فقد قمت باتخاذ الخيار الأفضل على الإطلاق في حياتك. إذ يعزز ركوب الدراجات القدرة العقلية والصحة البدنية، ما ينعكس على العلاقات الاجتماعية والشعور بالسعادة.

واليوم، بالإضافة إلى كونه نشاطًا ترفيهيًا، أصبح ركوب الدراجة عادة صحيّة.

- Advertisement -

فوائد ركوب الدراجة

تعزيز اللياقة البدنية (دون الضغط على المفاصل)

يعد نشاط القلب والأوعية الدموية أو التمارين الهوائية جزءًا مهمًا من اللياقة البدنية، فإذا كنت ممن يعانون مشكلات في مفصل الورك أو الركبة أو الكاحل، أو تحاول تفادي حدوثها في المستقبل، فإن ركوب الدراجات يوفر خيارًا ممتازًا، وفقًا لبيانكا بيلديني، اختصاصية العلاج الطبيعي في نيويورك.

بناء العضلات

عندما يتعلق الأمر بركوب الدراجات، فقد تفكر في أمراض القلب وليس القوة، غير أن بيلديني قالت إن ممارسة ركوب الدراجات في الهواء الطلق يبني العضلات، مضيفةً “موازنة مركز كتلة الجسم على العجلات المتحركة يتطلب إشراك العديد من العضلات في أسفل الظهر والبطن والوركين”.

تحسين صحة العظام

الأنشطة العالية التأثير مثل القفز والجري، تخلق ضغطًا على الجسم يمكن أن يحسن كثافة العظام، وهو جزء مهم من توفير شيخوخة صحية، وقد وجدت دراسة أن ركوب الدراجات في الجبال مفيد لقوة العظام، وأشار العلماء في الدراسة إلى أنه يتطلب أيضًا مشاركة عضلات الجزء العلوي من الجسم للمحافظة على الاستقرار، ويمكن أن يؤدي الجمع بين هذه العوامل إلى تحسين بنية العظام بشكل عام.

الفائدة لصحة القلب والأوعية الدموية

يفيد ركوب الدراجات المحافظة على صحة القلب والرئتين والجهاز العضلي، حيث يعزز وظائف القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الدورة الدموية العامة وضغط الدم، وزيادة الاستفادة من الأكسجين.

ووجدت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يقومون بتمارين ركوب الدراجات بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من غير راكبي الدراجات.

وهذا ينطبق أيضًا على ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، حيث أن إقران التمرن على الدراجات في الأماكن المغلقة بنظام غذائي صحي يمكن أن يحسن القدرة الهوائية وضغط الدم ومظهر الدهون وتكوين الجسم.