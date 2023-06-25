صيام عرفة يكون مع السعودية أم مع البلد الذي أسكنه؟.. أهم الأسئلة عن يوم عرفة

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وطن- أيام قليلة تفصلنا عن وقفة حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة، وهو اليوم الذي ينتظره مسلمو العالم من عام لآخر، ففيه ينتهون من أداء الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام، كما يتقرب العباد إلى ربهم بالصوم والدعاء.

يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفات حيث أن الوقوف بعرفة يُعَد أهم أركان الحج.

والوقوف بعرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي ﷺ: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر؛ فقد أدرك الحج.

ومع كل عام في مثل هذه الأيام تردد العديد من الأسئلة عن يوم عرفة، ما بين رغبة في معرفة فضله، وحكم صيامه، ومصير المفطر فيه، وثواب الدعاء قبل غروب شمسه.

صيام يوم عرفة والإجابة على أسئلة مهمة

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد العلماء يجيب فيه بطريقة التعليم المدرسي عن أهم الأسئلة المتعلقة بهذا اليوم، الذي يختم الحجاج فيه مناسكهم وهي أسئلة في غاية الأهمية ولا غنى للمسلم عن معرفتها.

وحول أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة قال الشيخ الذي لم تتمكن “وطن” من معرفة اسمه أن ذلك يكون من بعد الظهر إلى المغرب.

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وعن أفضل الأعمال في يوم عرفة غير الصيام أجاب:” التكبير والتهليل والدعاء مع حفظ البصر والسمع واللسان”.

ترند " مقطع متداول " شيخ يجاوب عن أهم الاسئلة في يوم عرفة.. فضلها واعرفها جيدًا راح تحتاجها ❤️👍🏻

pic.twitter.com/Uw9aW9Tpce — TRND (@NOWTRND) June 24, 2023

وفيما يتعلق بحكم صيام يوم عرفة، أوضح أنه مستحب أما الحجاج فيفطرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة.

وعن ثواب صيام يوم عرفة، قال الشيخ الذي يظهر صوته فقط في الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا، إنه يكفر سيئات السنة الماضية والسنة القادمة كما ورد في صحيح مسلم والظاهر أنها الصغائر وليست الكبائر- كما قال-

صيام عرفة وتكفير الذنوب

وانتقل الشيخ ليجيب عن سؤال هل الصيام يوم عرفة يكفر الكبائر؟

حيث أوضح أن أمر الكبائر موكول إلى الله مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه”.

وحول جواز الجمع في قضاء يوم من رمضان مع صيام يوم عرفة، أبان أنه يجب تحديد النية في هذا الأمر.

وحول سؤال هل ورد أن الله يتنزل يوم عرفة؟ أشار إلى أن هناك حديث أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا إذا كان يوم عرفة، لافتا إلى أن هذا الحديث حسنه فريق من أهل الحديث – أي رأوه حسناً وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: “إنه ليدنو”، أي في هذا اليوم (يوم عرفة).

ولعل السؤال الأهم الذي ورده هو: هل صيام يوم عرفة يكون مع السعودية أم مع البلد الذي يسكن فيه المسلم؟

ليجيب صاحب الفيديو أنه يجب الصيام مع السعودية لأنهم يتحرون الرؤيا الشرعية للهلال وينعقد الحج هناك.

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

وعن سؤاله هل كل دعاء يوم عرفة مستجاب رد بأن المشيئة لله، مستشهداً بقوله عز وجل “ويكشف ما تدعون إليه إن شاء”، وعلى المسلم أن يسأل الله القبول.

وختم بالرد عن سؤال لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟، قائلاً إن هناك أقوال عدة في هذا الأمر منها أن الحجاج يعترفون بذنوبهم.

ومنها أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يري جبريل مناسك الحج ويعرفه عليها.

ومنها أيضا أن آدم عرف حواء في يوم عرفة، وكان موقع جبل عرفات هو المكان الذي التقيا فيه، وتعارفا على بعضهما فيه.