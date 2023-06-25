دنيا بطمة تفقد السيطرة في حفل زفاف خاص.. رقصت أكثر مما غنت! (فيديو)

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وطن– أشعلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حفل زفاف خاص بالرقص والغناء، ما دفع متابعيها بتجديد طلبهم لها أن تتجه للرقص وتترك الطرب.

رقص وغناء

ووثقت دنيا بطمة لحظات الرقص في الزفاف عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي قفطانا باللونين الأسود والذهبي.

واستمتعت في بداية حفل الزفاف بالمطربين الذين سبقوها بالغناء.

وحين جاءت فقرتها، تفاعلت دنيا بطمة بقوة ورقصت بشكل هستيري مع الفرقة المتواجدة.

فستان مكشوف الظهر

وقبل أيام فقط، فاجأت دنيا بطمة، متابعيها بفيديو لها أثناء رقصها بحماس في حفلة خاصة.

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وتم التقاط الفيديو من خلف ظهر دنيا بطمة المكشوف تماماً، وكان يغطي شعرها أجزاءً منه.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي فستاناً أخضر بأكمام، وفتحة ظهر واسعة، وترقص على أنغام أغنية مغربية.

وسخر المتابعون من تقمص دنيا لدور الراقصة في الحفل، بدلاً من المطربة كالعادة.

سبق أن أحيت الفنانة المغربية حفل زفاف خاصاً في المغرب، فقدت السيطرة خلاله على نفسها.

رقص ودق طبول

وارتدت دنيا بطمة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان، قفطاناً أسود. واعتمدت مكياجاً صاخباً وتسريحة شعر مرفوعة قليلاً من الأعلى ومنسدلة بخصلات متعرجة.

وكانت دنيا بطمة ترقص وتغني وتدقّ الطبول بطريقة هستيرية خلال الحفل.

جريمة قتل

في سياق آخر، ادّعت صفحة “شاربليتا” الشهيرة على انستغرام والمتخصص في نشر فضائح الفنانين، أنّ الفنانة المغربية والدائرة المقربة منها متورطون في جريمة قتل!

وادّعت الصفحة أن قضية قتل تهدّد الفنانة المغربية دنيا بطمة والمقربين منها عقب أن بدأت تتكشف قضية مقتل رجل “مجهول” ومحاولة قتل زوجته.

وزعمت الصفحة أن القضية متعلقة بوجود فيديوهات كانت مع الرجل المزعوم بإمكانها إدانة دنيا بطمة بعدد من الجرائم “المجهولة”، في إشارةٍ على ما يبدو إلى قضية “حمزة مون بيبي“.

وجاء هذا الاتهام المزعوم، بعد أن كشفت ملكة الفضائح قبل أيام أن قضية “حمزة مون بيبي”، التي عانت منها دنيا بطمة لسنوات، ستتمّ تبرئتها منها.

وأشارت “ملكة الفضائح” إلى أنه سيتمّ حفظ الملف القضائي الصادر ضد دنيا بطمة منذ سنوات.

وأكدت “شربليتا” أنه سيتم نشر هذه الأخبار حول تبرئة دنيا بطمة، على الصحيفة الرسمية قريباً.