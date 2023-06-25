الأحد, يونيو 25, 2023
الرئيسيةالهدهدبعد امتحان الكيمياء التعجيزي.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر
الهدهد

بعد امتحان الكيمياء التعجيزي.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر

طلاب الثانوية العامة في مصر، أبدوا امتعاضهم من محتوى اختبار الكيمياء لأسباب عديدة، دفعت السلطات المعنية للتدخل العاجل والتوضيح

كتب فهمي الورغمي
بعد امتحان الكيمياء التعجيزي.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر
امتحان الكيمياء التعجيزي
- Advertisement -

وطن- أثار امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة لعام 2023 في مصر، جدلاً واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور في عدد من المحافظات. حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم واستغرابهم من صعوبة الأسئلة المطروحة في الامتحان.

وأشار بعضهم إلى أن الأسئلة كانت مفصّلة ومعقّدة للغاية، مما جعلها تحتاج إلى مستوًى عالٍ من المعرفة والفهم للإجابة عليها. وقد شعروا بأن هذا التحدي الكبير لم يتناسب مع مدى استعدادهم وتحضيرهم للامتحان.

وعبّر الطلاب أيضًا عن استيائهم من توزيع المواضيع في الامتحان، حيث اعتبروا أنه لم يكن هناك توازن في اختيار الأسئلة من مختلف الموضوعات الكيميائية المدرجة في المنهج. وهذا أثار لديهم شعورًا بعدم العدل وعدم تقدير جهودهم في دراسة جميع المواضيع بنفس القدر.

وهي تطورات وآراء، أشعلت موجة جدل واسعة في مصر، دفعت سلطات الإشراف للتدخل العاجل وفهم ما يحدث.

جدل امتحان الكيمياء ثانوية عامة في مصر

وعلى ضوء التطورات أعلاه، أفاد وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، أن “أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به. وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان”.

- Advertisement -

وشدّد حجازي على أن “التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال”.

وفي بشرى سارة زفّها لطلاب الثانوية العامة، أكد الوزير رضا حجازي أنه إذا اتضح أن هناك سؤالاً معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضاً مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص”.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، لـ”شبكة رصد” المصرية، أنه جرى رصد إصابة 3 طلاب في أثناء أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية بقسميها الرياضيات والعلوم”.

وأفاد ذات المصدر، بتلقّي الغرفة إشارة من رؤساء لجان مدارس لطفي السيد بدسوق ولجنة مدرسة عزت الشافعي بكفر الشيخ ولجنة مدرسة السعدية بنات، ليجري الدفع بفرق طبية وأطقم سيارات الإسعاف من أجل تقديم الخدمات الطبية للطلاب.

سقوط طالبة ثانوي من علو بعد امتحان الكيمياء
سقوط طالبة ثانوي من علوّ بعد امتحان الكيمياء

سقوط طالبة ثانوي من علوّ بعد امتحان الكيمياء

هذا وكشفت وسائل إعلام مصرية أن مستشفى الزهور في بورسعيد، استقبل اليوم، الأحد، طالبة بالصف الثالث الثانوي مصابة بكسور متفرقة ونزيف بالرئة نتيجة سقوطها من علو عقب انتهائها من امتحان مادة الكيمياء.

وتم إخطار الجهات المعنية ومديرية أمن بورسعيد بالواقعة، كما تم إخطار مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

وقال مصدر طبي إن الحالة العامة للطالبة سيئة نتيجة نزيف بالرئة وكسر بالحوض، كما أصيبت بجروح وكدمات متفرقة.

تحرّك برلماني عاجل بخصوص امتحان الكيمياء

وعلى صعيد متصل، تقدمت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشان صعوبة امتحان مادة الكيمياء.

وأوضحت “عبد النبي”، في طلبها، أن امتحان مادة الكيمياء الذي تم إجراؤه اليوم في المدارس، يعتبر من أصعب الامتحانات التي قدمت للطلاب.

وأكدت تلقيها شكاوى عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة هذا الامتحان، حيث يحتوي على أسئلة صعبة جدًا وغير قابلة للحل، بجانب ما تردد عن تسريب للامتحان.

فيما شدّدت عضو مجلس النواب على أن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على نجاح الطلاب في هذه المادة، بل تؤثر أيضًا على مستقبلهم التعليمي والمهني. لذا فإننا نطالب بضرورة إجراء تقييم شامل لهذا الامتحان وإجراء التغييرات اللازمة في المستقبل.

وفي ختام تحرّكها لصالح الطلاب، طالبت “عبد النبي” بإجابات شافية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، حرصاً على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

المصدريوتيوب، فيسبوك، شبكة رصد، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

السيسي يحتفي بـ مودي ويقلده أرفع وسام مصري (فيديو)

الهدهد

نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي ضمنيا بسبب انهيار مصر للطيران

حياتنا

أول ظهور للفنانة ياسمين أيمن بعد شائعة وفاتها.. هكذا ردت

الهدهد

للمرة الثانية هذا العام.. “فرخة السيسي” تتصدر الواجهة وسط أزمة طاحنة

الهدهد

صورة محمد بن سلمان و”السيسي” في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة متعمدة (شاهد)

الهدهد

مصر طوق نجاة العالم من خطر التسلح النووي والكشف عن اجتماعات سرية

الهدهد

فيديو يثير ضجة في مصر لأب يهدي ابنته معطفا من النقود في حفل صاخب

الهدهد

السيسي يخدع المصريين والعالم على الملأ.. هذا ما قاله ووضعه في حرج شديد (شاهد)

الهدهد

ماذا قال آبي أحمد لـ السيسي حتى جعله ينفجر ضاحكا؟.. صور أثارت جدلا

الهدهد

فضيحة ابن خالة السيسي تُحرج النظام.. ما علاقة صندوق “تحيا مصر”؟

الهدهد

بكت على الهواء.. “سيدة الفستان الأزرق” تفضح مفجر الواقعة وتكشف تفاصيل ما حدث (شاهد)

تقارير

تمرد الجنرالات.. ماذا يحدث داخل الجيش وهل أحبط السيسي انقلابا ضده؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السيسي يحتفي بـ مودي ويقلده أرفع وسام مصري (فيديو)

راكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون .. إليك السبب الذي حيّر الركاب! (شاهد)

السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

موعد تقديم ميسي في إنتر ميامي.. أسعار خيالية للتذاكر ومخاوف أمنية

لا يعرفها كثيرون..طرق فعالة لمنع اصفرار ملاءات السرير في الحرارة

حظ سعيد وفرص مثيرة..ما هي الأبراج الأكثر حظاً في عام 2024؟

إجبار حمار على تدخين الحشيش يثير جدلاً وغضباً والسبب لا يصدق! (فيديو)

دراسة: مشروبات تزيد من نسبة الدهون الثلاثية بنسبة 53٪ وتهدد صحّة القلب

تعليق ناري من حافظ المرازي على إهانة ابن سلمان للسيسي.. ما علاقة أمير قطر؟

“لا تتبجح”.. مسن روسي يتحدى مقاتلي فاغنر في مواجهة مثيرة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC