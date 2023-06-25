بعد امتحان الكيمياء التعجيزي.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر

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وطن- أثار امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة لعام 2023 في مصر، جدلاً واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور في عدد من المحافظات. حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم واستغرابهم من صعوبة الأسئلة المطروحة في الامتحان.

وأشار بعضهم إلى أن الأسئلة كانت مفصّلة ومعقّدة للغاية، مما جعلها تحتاج إلى مستوًى عالٍ من المعرفة والفهم للإجابة عليها. وقد شعروا بأن هذا التحدي الكبير لم يتناسب مع مدى استعدادهم وتحضيرهم للامتحان.

وعبّر الطلاب أيضًا عن استيائهم من توزيع المواضيع في الامتحان، حيث اعتبروا أنه لم يكن هناك توازن في اختيار الأسئلة من مختلف الموضوعات الكيميائية المدرجة في المنهج. وهذا أثار لديهم شعورًا بعدم العدل وعدم تقدير جهودهم في دراسة جميع المواضيع بنفس القدر.

وهي تطورات وآراء، أشعلت موجة جدل واسعة في مصر، دفعت سلطات الإشراف للتدخل العاجل وفهم ما يحدث.

جدل امتحان الكيمياء ثانوية عامة في مصر

وعلى ضوء التطورات أعلاه، أفاد وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، أن “أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به. وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان”.

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وشدّد حجازي على أن “التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال”.

وفي بشرى سارة زفّها لطلاب الثانوية العامة، أكد الوزير رضا حجازي أنه إذا اتضح أن هناك سؤالاً معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضاً مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص”.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، لـ”شبكة رصد” المصرية، أنه جرى رصد إصابة 3 طلاب في أثناء أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية بقسميها الرياضيات والعلوم”.

وأفاد ذات المصدر، بتلقّي الغرفة إشارة من رؤساء لجان مدارس لطفي السيد بدسوق ولجنة مدرسة عزت الشافعي بكفر الشيخ ولجنة مدرسة السعدية بنات، ليجري الدفع بفرق طبية وأطقم سيارات الإسعاف من أجل تقديم الخدمات الطبية للطلاب.

"واحنا بنسلم ورقة الامتحان كنا بنسلم حلمنا معاها"

طالبة بالثانوية العامة تبكي بسبب صعوبة امتحان الكيمياء pic.twitter.com/0IJOjiDqOJ — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 25, 2023

سقوط طالبة ثانوي من علوّ بعد امتحان الكيمياء

هذا وكشفت وسائل إعلام مصرية أن مستشفى الزهور في بورسعيد، استقبل اليوم، الأحد، طالبة بالصف الثالث الثانوي مصابة بكسور متفرقة ونزيف بالرئة نتيجة سقوطها من علو عقب انتهائها من امتحان مادة الكيمياء.

وتم إخطار الجهات المعنية ومديرية أمن بورسعيد بالواقعة، كما تم إخطار مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

وقال مصدر طبي إن الحالة العامة للطالبة سيئة نتيجة نزيف بالرئة وكسر بالحوض، كما أصيبت بجروح وكدمات متفرقة.

"أصبحنا نبحث عن النجاح فقط وليس المجموع".. طالبة بالثانوية العامة تقول إن كل زملائها يبكون بسبب صعوبة امتحان الكيمياء pic.twitter.com/w68IYLekQW — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 25, 2023

تحرّك برلماني عاجل بخصوص امتحان الكيمياء

وعلى صعيد متصل، تقدمت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشان صعوبة امتحان مادة الكيمياء.

وأوضحت “عبد النبي”، في طلبها، أن امتحان مادة الكيمياء الذي تم إجراؤه اليوم في المدارس، يعتبر من أصعب الامتحانات التي قدمت للطلاب.

وأكدت تلقيها شكاوى عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة هذا الامتحان، حيث يحتوي على أسئلة صعبة جدًا وغير قابلة للحل، بجانب ما تردد عن تسريب للامتحان.

فيما شدّدت عضو مجلس النواب على أن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على نجاح الطلاب في هذه المادة، بل تؤثر أيضًا على مستقبلهم التعليمي والمهني. لذا فإننا نطالب بضرورة إجراء تقييم شامل لهذا الامتحان وإجراء التغييرات اللازمة في المستقبل.

وفي ختام تحرّكها لصالح الطلاب، طالبت “عبد النبي” بإجابات شافية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، حرصاً على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.