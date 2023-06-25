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السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

ظهرت المشهورة السعودية وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً من الصدر والذراعين، وكانت تستعرض جسدها بحركات مثيرة

كتب سالم حنفي
السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور
السعودية بدور البراهيم
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وطن- خطفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحدث جلسة تصوير لها، حيث تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

وبدت بدور البراهيم التي تلقب نفسها بـ”ملكة الكنتور” في الصور المتداولة وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً من الصدر والذراعين.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجاً يتناسب مع لون فستانها، فيما وضعت على شعرها وشاحاً أبيض اللون بلون الفستان.

السعودية بدور البراهيم
السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة

إطلالة بدور البراهيم الفاضحة تثير جدلاً

وتثير بدور البراهيم الجدل من حين لآخر بنشرها بعض الصور بملابس ووضعيات يعتبرها بعضهم جريئة، مما تؤدي إلى انتقاد بعض متابعيها لها.

وفي 11 شباط/فبراير 2022، نشرت بدور البراهيم فيديو عبر السناب شاب صرحت فيه قائلة: “أفتخر بأني أول سعودية مثيرة للجدل.. إلي إجوا بعدي يمكن يكونوا أكثر شهرة أو نفس الشهرة مثل هند القحطاني.. ما شاء الله حققت شهرة كبيرة.. وكمان وذ نكهة وبنات قحطان”.

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وأضافت: “بصراحة أنا مهدية هذه الفترة.. صرت أتضايق كل ما أتكلم يصير ترند.. الموضوع صار يضايق أكتر من ما يفيد.. أنا عندي براند وبحاول أركز بشغلي.. ما أبغى إني أتشتت عنه في السوشال ميديا”.

من بدور البراهيم؟

وبدور أحمد عبد العزيز البراهيم، من مواليد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1984.

تحمل المشهورة السعودية شهادة بكالوريوس في قسم التجميل من جامعة أكسفورد البريطانية.

اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “إنستغرام” من خلال نشر مقاطع فيديو وصور لصيحات الأزياء والتجميل والميك آب ولديها موقع إلكتروني باسمها لمستحضرات التجميل.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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