السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

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وطن- خطفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحدث جلسة تصوير لها، حيث تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

وبدت بدور البراهيم التي تلقب نفسها بـ”ملكة الكنتور” في الصور المتداولة وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً من الصدر والذراعين.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجاً يتناسب مع لون فستانها، فيما وضعت على شعرها وشاحاً أبيض اللون بلون الفستان.

بدور البراهيم كيف كذا صايررررة مزة !! 😧

الميك اب 🔥ولا غلطططة pic.twitter.com/Jg17dSWcMA — نورة الحسيني. (@INOURA919) June 23, 2023

إطلالة بدور البراهيم الفاضحة تثير جدلاً

وتثير بدور البراهيم الجدل من حين لآخر بنشرها بعض الصور بملابس ووضعيات يعتبرها بعضهم جريئة، مما تؤدي إلى انتقاد بعض متابعيها لها.

وفي 11 شباط/فبراير 2022، نشرت بدور البراهيم فيديو عبر السناب شاب صرحت فيه قائلة: “أفتخر بأني أول سعودية مثيرة للجدل.. إلي إجوا بعدي يمكن يكونوا أكثر شهرة أو نفس الشهرة مثل هند القحطاني.. ما شاء الله حققت شهرة كبيرة.. وكمان وذ نكهة وبنات قحطان”.

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وأضافت: “بصراحة أنا مهدية هذه الفترة.. صرت أتضايق كل ما أتكلم يصير ترند.. الموضوع صار يضايق أكتر من ما يفيد.. أنا عندي براند وبحاول أركز بشغلي.. ما أبغى إني أتشتت عنه في السوشال ميديا”.

من بدور البراهيم؟

وبدور أحمد عبد العزيز البراهيم، من مواليد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1984.

تحمل المشهورة السعودية شهادة بكالوريوس في قسم التجميل من جامعة أكسفورد البريطانية.

اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “إنستغرام” من خلال نشر مقاطع فيديو وصور لصيحات الأزياء والتجميل والميك آب ولديها موقع إلكتروني باسمها لمستحضرات التجميل.