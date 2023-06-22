“إكسبو 2030” يفجر غضبا أوروبيا ضد ماكرون.. بما أغراه قاتل خاشقجي؟

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وطن – أثارت فرنسا غضبًا في أنحاء أوروبا بدعمها للمملكة العربية السعودية بدلاً من إيطاليا المجاورة لاستضافة معرض العالم لعام 2030، حيث يسعى إيمانويل ماكرون لتعزيز التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع أكبر مصدر للنفط في العالم وفق ما جاء في موقع ”بولينكو“ الأمريكي.

وأثار دعم الرئيس الفرنسي لمشروع يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (المعروف بـ MBS) استياء روما وأثار مخاوف من المنظمات غير الحكومية التي تناضل ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عقب قتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية في عام 2018، والذي قالت التقارير إنه تم بأمر من محمد بن سلمان نفسه. ويثير تصرف ماكرون الآن مخاوف في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

أربع دول تتنافس على استضافة معرض العالم عام 2030

وتنافس أربع دول على استضافة معرض العالم عام 2030، وهو حدث ضخم يتيح للدول فرصة عرض أنفسها، ويُعقد كل خمس سنوات، ويمكن أن يولد أموالًا ووظائفًا واهتمامًا عالميًا. بالإضافة إلى إيطاليا والمملكة العربية السعودية، قدمت أوكرانيا وكوريا الجنوبية ترشيحهما (على الرغم من استبعاد ترشيح أوكرانيا بسبب الحرب).

ودخلت مرحلة حاسمة لاختيار البلد المضيف هذا الأسبوع في باريس، حيث قدمت الدول المرشحة عروضًا لمندوبي البلدان الـ 179. وسيتم تحديد الفائز عن طريق التصويت بواسطة بطاقة سرية في نوفمبر.

ونقل موقع ”بوليتكو“ عن دبلوماسي في باريس من بلد في الاتحاد الأوروبي غير إيطالي والذي لم يكن لديه صلاحية للتحدث علنًا قوله “كما هو الحال غالبًا، سيتظاهر الجميع بالصدمة فقط عندما يواجهون الأمر الواقع”، مشيرًا إلى أن المخاوف بشأن دول الاستضافة للأحداث العالمية غالبًا ما تهمل خلال عملية الاختيار ولكنها تصبح محور الاهتمام قبل حدوث الحدث.

وأضاف الدبلوماسي “كما حدث مع قطر”، مشيرًا إلى فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي المتعلقة بالبلد الخليجي الذي استضاف كأس العالم لكرة القدم عام 2022 على حد زعمه رغم نفي لجان تحقيق دولية ومستقلة هذا الزعم.

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أحداث فخمة أيضًا بهدف جذب مندوبي BIE

ومع استبعاد أوكرانيا من المنافسة، قام زعماء الدول الثلاث المتبقية بالترحيب بمندوبي BIE والمسؤولين الحكوميين الفرنسيين في العاصمة الفرنسية في الأيام الأخيرة. التقى محمد بن سلمان بماكرون في الإليزيه الأسبوع الماضي، تلاهما الرئيس الكوري يون سوك يول ورئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء، وفق ما جاء بالموقع.

وقام الزعماء الثلاثة وموظفوهم بتنظيم أحداث فخمة أيضًا بهدف جذب مندوبي BIE والمسؤولين الحكوميين الفرنسيين.

ولكن في حين حضرت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك حفل الاستقبال السعودي، لم يتم رصد أي مسؤولين فرنسيين في حفل الاستقبال الإيطالي في السفارة الإيطالية. ومع ذلك، حضر ممثلون عن مدينة باريس حفل روما، التي تدعم ترشيح روما في تناقض مع الحكومة.

واستضافت السعودية حدثًا ضخمًا يوم الاثنين في غراند باليه إيفمير، ووصف موقع ”بوليتكو“ المكان والأجواء بأنه مكان ضخم وحديث بجوار برج إيفل، مع ماكارون وكوكتيلات بدون كحول وعروض الرقص بالسيوف الرمزية – بالإضافة إلى موكب بن سلمان المبهر.

وأبهر الحدث الإيطالي أيضًا المندوبين، حيث حضره ميلوني بالإضافة إلى حفلة موسيقية في الهواء الطلق من قبل نجمة البوب الإيطالية إليزا ورائدة الفضاء سامانثا كريستوفوريتي.

وعندما سئلت ميلوني خلال الحفل الإيطالي عن عدم دعم باريس لترشيح روما، قالت إنها “غير قادرة على الحكم على اختيارات الآخرين” وأنها ستركز على إقناع الآخرين.

ومع ذلك، كان حلفاء ميلوني أكثر صراحة.

“لا تظهر الحكومة الفرنسية التزامًا خاصًا تجاه أوروبا”، قال نيكولا بروكاتشيني، عضو في البرلمان الأوروبي من حزب إخوان إيطاليا. وانتقد “تناقض فرنسا”، معتبرًا أن باريس طالما وعظت إيطاليا بشأن حقوق الإنسان في حين تدعم السعودية “لأسباب اقتصادية واضحة لا أرغب في شيطنتها“.

بروكسل ستدعم ترشيح روما

وفي الأسبوع الماضي، انتقدت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي أيضًا باريس لعدم دعم جارتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح أعلى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن بروكسل ستدعم ترشيح روما، على أمل أن تفعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه.

وكان بعض مندوبي BIE، الذين لم يكن لديهم صلاحية التحدث بشأن اختيار بلدهم، يشككون أيضًا في دعم فرنسا للرياض.

حيث قال مندوب من بلد في الاتحاد الأوروبي في BIE إن باريس تدعم الرياض لأسباب تجارية وهذا أمر “عملي” و”مشكلة”، وأن وعود السعودية باحترام حقوق العمال هي “حكايات خرافية”.

ولاحظ دبلوماسي آخر مقره بروكسل أنه من الصعب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتنافس مع دول الخليج الغنية بالنفط التي تمتلك مزيدًا من الأموال وعلى استعداد لإنفاقها للحصول على تأثير.

تعزيز الشراكات بين الشركات الفرنسية والسعودية

دعم فرنسا لترشيح السعودية تم تأكيده من قبل ماكرون في العام الماضي خلال زيارة بن سلمان المثيرة للجدل في باريس.

وخلال زيارة هذا الأسبوع، أجرى وزيرا الاقتصاد والتجارة الفرنسيان – برونو لو ماير وأوليفييه بيشت – عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين وممثلين تجاريين سعوديين. ومنذ زيارة بن سلمان الصيف الماضي، قام لا يقل عن أربعة وزراء فرنسيين بزيارة السعودية لتعزيز الشراكات بين الشركات الفرنسية والسعودية.

وقال مسؤول في الإليزيه إن دعم الترشيح السعودي هو وسيلة “لدفع” الدولة الخليجية “لتقدم التزامات لنا في المسائل التي كانت مهمة بالنسبة لنا”، لكنه لم يوضح ما هي تلك الالتزامات. ولاحظ المسؤول أن

السعودية كانت المرشحة الوحيدة لمعرض العالم التي طلبت صراحة تأييد باريس، وفقًا لنفس المسؤول.

وفي الجمعة الماضية، ناقش ماكرون وبن سلمان القضايا الإقليمية بما في ذلك العلاقات مع إيران والوضع في لبنان وأوكرانيا. ولكن لا يوجد شك في أن الروابط الاقتصادية هي في قلب العلاقات الفرنسية السعودية.