الأربعاء, يونيو 21, 2023
الرئيسيةحياتناهبة عبوك بالـ هوت شورت في الجيم ورسالة تحدي صريحة لـ حكيمي...
حياتنا

هبة عبوك بالـ هوت شورت في الجيم ورسالة تحدي صريحة لـ حكيمي (فيديو)

من المتعارف عليه حالياً أن هبة عبوك تخوض معركة قانونية مع طليقها المغربي أشرف حكيمي

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك بالـ هوت شورت في الجيم ورسالة تحدي صريحة لـ حكيمي (فيديو)
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن– استعرضت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، رشاقتها بفيديو تحفيزي من النادي الرياضي “الجيم”.

رسالة تحفيزية

وظهرت هبة عبوك بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، وهي ترتدي توب أبيض نصف بطن، مع ليجن شورت طويل.

وتمارس طليقة أشرف حكيمي بالفيديو أنواعاً صعبة من الرياضات المختلفة، وصولاً إلى الملاكمة مع مدربها.

وحوّلت هبة المقطع إلى درس تحفيزي عبر إسقاط صوت عليه لشخص يقول: “في كل مرة أخسر بها، أبقى محطمة لثانية.. لدقائق.. لساعات.. لأيام.. لأسابيع.. عندما وقفت، كنت مختلفة”.

معركة قانونية

ويبدو أن هبة عبوك تحاول إيصال رسالة لأشرف حكيمي عبر هذا الفيديو.

فمن المتعارف عليه حالياً، أن هبة عبوك تخوض معركة قانونية مع طليقها المغربي أشرف حكيمي.

- Advertisement -

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل. أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية.

وأشيع بأن الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، تقدّمت عبر محاميها بطلب للحصول على نصف ثروته. لتفاجأ بأن أملاك طليقها قد سُجّلت باسم والدته سعيدة موح.

احتيال وسوء إدارة

ووفقاً لما أوردته العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هبة عبوك تقدمت بطلب عبر فريقها القانوني للحصول على 10 ملايين يورو. بينما عرض عليها أشرف حكيمي مليونَين فقط.

وقررت الممثلة أيضًا رفع دعوى قضائية ضد حكيمي بتهمة الاحتيال وسوء الإدارة.

وجاء طلب هبة عبوك للطلاق من أشرف حكيمي، بعد قضية الاغتصاب المزعومة للاعب المغربي، بعد أن تقدمت فتاة تبلغ 24 عاماً بشكوًى ضده تتهمه باغتصابها.

رقص وأجواء صاخبة

ومؤخراً، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرّباً يظهر حكيمي في حفل صاخب في العاصمة الإسبانية مدريد، عقب انتهاء سباق “فورمولا1”.

ووفقاً للفيديو، فقد ظهر أشرف حكيمي وهو يحتفل برفقة عدد من زملائه مثل نيمار جونيور، ولاعب تشيلسي ريس جيمس، مع بطل “فورمولا1” الإنجليزي لويس هاميلتون.

وظهر أشرف حكيمي وهو برفقة زميله في باريس سان جيرمان نيمار وهما يقفان على البار ويتناولان المشروبات، وسط أجواء صاخبة تخلّلها رقص لفتيات مثيرات.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هبة عبوك في إطلالة عارية وفاضحة برفقة نجلها وحمام رومانسي على أضواء الشموع (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك عارية في مركز تدليك وبالكاد سترت عضوها التناسلي! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تتعمد إظهار مؤخرتها العارية بطريقة فاضحة (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك تستعرض بجهاز تخسيس لبطنها ومنطقتها الحساسة بوقاحة! (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يستمتع في حفل صاخب جداً تخللته خمور وإيحاءات جنسية شاذة (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تثير الجدل بتعليقها على صورة شقيقة أشرف حكيمي.. كيف ردت عليها؟ (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك ترقص مع سيدة عارية في البرازيل وتشكرها على الوقت الممتع (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بملابس طفليهما! (فيديو)

حياتنا

حجم بطن وأثداء هبة عبوك يثيران الشك حول حملها.. هل أشرف حكيمي الأب؟ (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي حديث مواقع التواصل في بريطانيا.. ما علاقته بقضية طلاق سيدة أعمال سويدية؟

حياتنا

هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بوشم جديد سيثير غضب محمد السادس شخصياً (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يبارك ويرقص في حفل زفاف صديقه لاوتارو مارتينيز من هذه العارضة الفاتنة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: الأحلام ليست بصرية فقط.. نحن نسمع أيضًا أصواتًا وضوضاء

مريم الدباغ تسبح بملابس فاضحة للغاية! (فيديو)

التاريخ يُلاحق الدون رونالدو بعد تسجيله الهدف رقم 123 مع البرتغال (فيديو)

ضربة جديدة لنظام ابن زايد قبل استضافة الإمارات لقمة المناخ

الجزيرة رفضت إقامة حفل وداع للمذيع عبدالصمد ناصر.. تعليق مثير كشف عما يختلج صدره!

سعود القحطاني.. تعليق ناري من ناصر القرني بعد ظهور أحد قتلة خاشقجي

ماركا تكشف تفاصيل جديدة عن عقد ميسي مع إنتر ميامي

هل تورط دبلوماسيون جزائريون مع شبكة دعارة في دبي؟.. مشهد مرتبك في قضية طرد سفير الإمارات!

اشحن علشان تصلي.. قرار جديد من حكومة السيسي بشأن المساجد

عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي في خطر لهذا السبب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC