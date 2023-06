هبة عبوك بالـ هوت شورت في الجيم ورسالة تحدي صريحة لـ حكيمي (فيديو)

- Advertisement -

وطن– استعرضت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، رشاقتها بفيديو تحفيزي من النادي الرياضي “الجيم”.

وظهرت هبة عبوك بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، وهي ترتدي توب أبيض نصف بطن، مع ليجن شورت طويل.

وتمارس طليقة أشرف حكيمي بالفيديو أنواعاً صعبة من الرياضات المختلفة، وصولاً إلى الملاكمة مع مدربها.

وحوّلت هبة المقطع إلى درس تحفيزي عبر إسقاط صوت عليه لشخص يقول: “في كل مرة أخسر بها، أبقى محطمة لثانية.. لدقائق.. لساعات.. لأيام.. لأسابيع.. عندما وقفت، كنت مختلفة”.

ويبدو أن هبة عبوك تحاول إيصال رسالة لأشرف حكيمي عبر هذا الفيديو.

فمن المتعارف عليه حالياً، أن هبة عبوك تخوض معركة قانونية مع طليقها المغربي أشرف حكيمي.

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل. أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية.

وأشيع بأن الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، تقدّمت عبر محاميها بطلب للحصول على نصف ثروته. لتفاجأ بأن أملاك طليقها قد سُجّلت باسم والدته سعيدة موح.

ووفقاً لما أوردته العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هبة عبوك تقدمت بطلب عبر فريقها القانوني للحصول على 10 ملايين يورو. بينما عرض عليها أشرف حكيمي مليونَين فقط.

وقررت الممثلة أيضًا رفع دعوى قضائية ضد حكيمي بتهمة الاحتيال وسوء الإدارة.

وجاء طلب هبة عبوك للطلاق من أشرف حكيمي، بعد قضية الاغتصاب المزعومة للاعب المغربي، بعد أن تقدمت فتاة تبلغ 24 عاماً بشكوًى ضده تتهمه باغتصابها.

ومؤخراً، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرّباً يظهر حكيمي في حفل صاخب في العاصمة الإسبانية مدريد، عقب انتهاء سباق “فورمولا1”.

ووفقاً للفيديو، فقد ظهر أشرف حكيمي وهو يحتفل برفقة عدد من زملائه مثل نيمار جونيور، ولاعب تشيلسي ريس جيمس، مع بطل “فورمولا1” الإنجليزي لويس هاميلتون.

Lewis, Neymar Jr., Achraf Hakimi, and Reece James spotted at the Spanish GP after-party yesterday#SpanishGP pic.twitter.com/O1aLEpoovl

— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 5, 2023