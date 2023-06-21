نيكول سعفان تطل بفستان فاضح في أحضان طارق العريان (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أثارت نيكول سعفان، زوجة المخرج الشهير طارق العريان طليق الفنانة أصالة، الجدل وتصدرت عناوين الأخبار بإطلالتها الملفتة والمذهلة.

وتألقت نيكول بفستان قصير أظهر خصرها المنحوت وجسمها المثالي، مما أثار حديث المتابعين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

نيكون سعفان في أحضان طارق العريان

وأطلت نيكول سعفان في صورة رومانسية رفقة زوجها طارق العريان، وقد ارتدت فستانًا أنيقًا باللون الأصفر أبرز جمالها ورشاقة قوامها.

يتميز الفستان القصير بتصميم مثير عزّز من جاذبية قوامها وسلّط الضوء على خصرها المفتول ومحيط جسدها المنحوت.

View this post on Instagram A post shared by Niki – نيكول سعفان (@nicole.saafan)

تميزت إطلالتها بمكياج هادئ وأنيق أبرز جمال ملامحها الطبيعية، بالإضافة إلى تسريحة شعر ملفتة ومنسدلة بأناقة.

- Advertisement -

استكملت نيكول سعفان إطلالتها بمجوهرات متلألئة، أضفت لمسة من الأناقة والبريق على مظهرها، بينما كانت ترتدي حذاء بوت أبيض.

ولم يمر هذا الظهور الملفت بدون أن يثير جدلاً واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي انستقرام. وتنوعت آراء المتابعين حول إطلالتها، حيث أثنى البعض على جمالها وجاذبيتها، في حين عبر البعض الآخر عن استغرابهم ورأيهم بأنها تسعى للفت انتباه بشكل زائد.

في المقابل، رأى البعض إن إطلالة نيكول سعفان تجسد الأناقة والجاذبية التي تتحلى بها، وتبرز جمالها وأسلوبها الفريد.

هذا وتتميز زوجة طارق العريان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

View this post on Instagram A post shared by Niki – نيكول سعفان (@nicole.saafan)

ومن الناحية الجمالية، دائما ما تعتمد نيكول على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها المنسدلة علي كتفيها.

الأنوثة الطاغية لـ نيكول سعفان

تعتبر نيكول سعفان واحدة من الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والأناقة. حيث تتمتع بذوق رفيع وقدرة فائقة على اختيار الإطلالات التي تبرز جمالها وتعكس شخصيتها الساحرة.

View this post on Instagram A post shared by Niki – نيكول سعفان (@nicole.saafan)

تستطيع نيكول سعفان أن تنسجم بسلاسة بين الأناقة الكلاسيكية والموضة الحديثة. وتظهر ذلك في اختيارها للفساتين الرائعة التي تناسب شكل جسمها وتبرز أنوثتها بشكل رائع. تفضل الألوان الجذابة والقوية التي تضفي لمسة من الحيوية على إطلالتها.

View this post on Instagram A post shared by Niki – نيكول سعفان (@nicole.saafan)

كما تتمتع نيكول بقدرة فائقة على اختيار الإكسسوارات المناسبة التي تكمل إطلالتها بأناقة. تختار الحقائب والأحذية بعناية فائقة، وتفضل القطع ذات التصاميم العصرية والجريئة.

View this post on Instagram A post shared by Niki – نيكول سعفان (@nicole.saafan)

مع ذلك، فإن نيكول سعفان لا تتخلى أبدًا عن الأناقة الكلاسيكية والبساطة الراقية. قد تظهر بإطلالة بسيطة وأنيقة مكونة من قطع أساسية تبرز جمالها الطبيعي وتعكس ذوقها الرفيع.