الجزائري لخضر بريش يُودع “بي إن سبورت” بالدموع (فيديو)

وطن- في مفاجأة غير متوقعة، أعلن لخضر بريش، المعلق الجزائري والإعلامي الشهير في قنوات “بي إن سبورتس”، اعتزاله المهنة بشكل نهائي، وسط إشادة واسعة به لدى الجمهور العريض لكرة القدم في المنطقة العربية.

وودع بريش الملايين من متابعيه على شبكة قنوات Bein Sports، بكلمات مؤثرة من داخل الاستوديو في الدوحة القطرية.

وقال بريش “أود أن أشكركم جميعا على متابعتكم وثقتكم ودعمكم لي طوال هذه السنوات، وأن أخبركم أن هذه كانت آخر مباراة أعلق عليها في حياتي”.

وأضاف: “لقد قررت أن أغلق هذا الفصل من حياتي المهنية، وأن أفتح صفحة جديدة مع عائلتي وأحبائي، فالحياة لا تقف على شيء، وكل شيء له نهاية”.

وأضاف لخضر في ختام الأستوديو التحليلي لمواجهات تصفيات كأس أمم أوروبا 2026، أنه “قد يكون هذا الاستديو آخر ظهور له على شاشة المجموعة وأشكر كل زملائي الذين رافقوني في الدوحة وفي إسبانيا”.

وخص لخضر بريش الكابتن طارق ذياب بعد عمل مشترك لمدة 12 عاماً، وكان حاضراً في الاستديو، الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي المحلل في قنوات “بي إن سبورت”.

وواصل بريش: “كل الشكر للسلطات القطرية على ثقتها ومنحنا الفرصة للعمل في هذه القناة، وأشكر المشاهدين على مرافقتهم لنا في كل تغطية”.

ونشرت مجموعة قنوات “بي إن” تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع تويتر مع الفيديو بعنوان: “بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش مقدم قنوات beIN SPORTS يودّع المشاهدين برسالة مؤثرة”.

استهل لخضر بريش مسيرته المهنية عام 1989 في الإذاعة الرسمية، والتلفزيون الجزائري العمومي كمقدم أخبار ومعلق ومذيع برامج رياضية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، توجه بريش بالشكر للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الذي تعرف عليه منذ عام 92 حيث كان ولياً للعهد في قطر، واستمرت العلاقة بعد أن أصبح أمير قطر، ثم توطدت العلاقة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد أن خلف والده في حكم دولة قطر التي يعتز بعمله فيها.

