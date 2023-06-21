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الجزائري لخضر بريش يُودع “بي إن سبورت” بالدموع (فيديو)

لخضر بريش صاحب مسيرة إعلامية احترافية مبهرة انتقل خلالها من التلفزيون الرسمي الجزائري إلى أستيودهات قناة الجزيرة ثم الجزيرة الرياضية قبل أن يصبح أحد ركائز شبكة بي إن سبورت

كتب فهمي الورغمي
الجزائري لخضر بريش يُودع
المعلق الجزائري لخضر بريش
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وطن- في مفاجأة غير متوقعة، أعلن لخضر بريش، المعلق الجزائري والإعلامي الشهير في قنوات “بي إن سبورتس”، اعتزاله المهنة بشكل نهائي، وسط إشادة واسعة به لدى الجمهور العريض لكرة القدم في المنطقة العربية.

لخصر بريش

وودع بريش الملايين من متابعيه على شبكة قنوات Bein Sports، بكلمات مؤثرة من داخل الاستوديو في الدوحة القطرية.

وقال بريش “أود أن أشكركم جميعا على متابعتكم وثقتكم ودعمكم لي طوال هذه السنوات، وأن أخبركم أن هذه كانت آخر مباراة أعلق عليها في حياتي”.

وأضاف: “لقد قررت أن أغلق هذا الفصل من حياتي المهنية، وأن أفتح صفحة جديدة مع عائلتي وأحبائي، فالحياة لا تقف على شيء، وكل شيء له نهاية”.

وأضاف لخضر في ختام الأستوديو التحليلي لمواجهات تصفيات كأس أمم أوروبا 2026، أنه “قد يكون هذا الاستديو آخر ظهور له على شاشة المجموعة وأشكر كل زملائي الذين رافقوني في الدوحة وفي إسبانيا”.

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وخص لخضر بريش الكابتن طارق ذياب بعد عمل مشترك لمدة 12 عاماً، وكان حاضراً في الاستديو، الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي المحلل في قنوات “بي إن سبورت”.

وواصل بريش: “كل الشكر للسلطات القطرية على ثقتها ومنحنا الفرصة للعمل في هذه القناة، وأشكر المشاهدين على مرافقتهم لنا في كل تغطية”.

ونشرت مجموعة قنوات “بي إن” تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع تويتر مع الفيديو بعنوان: “بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش مقدم قنوات beIN SPORTS يودّع المشاهدين برسالة مؤثرة”.

لخضر بريش
المعلق الجزائري لخضر بريش

من لخضر بريش؟

استهل لخضر بريش مسيرته المهنية عام 1989 في الإذاعة الرسمية، والتلفزيون الجزائري العمومي كمقدم أخبار ومعلق ومذيع برامج رياضية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، توجه بريش بالشكر للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الذي تعرف عليه منذ عام 92 حيث كان ولياً للعهد في قطر، واستمرت العلاقة بعد أن أصبح أمير قطر، ثم توطدت العلاقة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد أن خلف والده في حكم دولة قطر التي يعتز بعمله فيها.

وقال بريش أنه ممتن لثقة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، منذ التحق بالعمل في تلفزيون قطر بعد نهائي مونديال 1998 بين فرنسا والبرازيل في الفترة بين 98 -99.

انضم لقناة مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي في لندن لدى إنشائها عام 1991 ، وبعد مسيرة دامت سبع سنوات تحول عام 1999 إلى تلفزيون قطر ، ثم انضم في عام 2000 إلى قناة أبو ظبي الرياضية .

انتقل بريش بعدها إلى قناة الجزيرة الإخبارية عام 2002 ، ليحط الرحال بعد عام إلى قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت إلى (بي إن سبورت لاحقاً) لدى انطلاقتها عام 2003.

ولم يكتفِ لخضر بالتعليق على المنافسات الرياضية أو تقديم الأخبار الرياضية فقط، بل قام أيضا بتقديم العديد من البرامج في الاستديوهات وإجراء المقابلات مع بعض الشخصيات الرياضيّة وخاصةً في إسبانيا.

كما قام بالتعليق على العديد من الأحداث الهامة مثل كأس العالم 94 و 98 ودورات الألعاب الأولمبية 92 و96 و2000 ورابطة أبطال أوروبا والبطولات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والعديد من المباريات المحلية والعربية.

المصدرتويتر، قنوات Bein Sports، رصد وتحرير وطن

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