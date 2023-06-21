الأربعاء, يونيو 21, 2023
الرئيسيةحياتناالجرعات الزائدة القاتلة: الرجال أكثر عرضة للموت مرتين إلى ثلاث مرات من...
حياتنا

الجرعات الزائدة القاتلة: الرجال أكثر عرضة للموت مرتين إلى ثلاث مرات من النساء

"يخاف لرجال في كثير من الأحيان من وصمة العار أو فقدان وظائفهم..."

كتب معالي بن عمر
يفضل الرجال تعاطي المخدرات منفردين عن الآخرين
الجرعات الزائدة القاتلة
- Advertisement -

وطن-وفقًا لدراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة ونشرت في مجلة Neuropsychopharmacology، كان الرجال أكثر عرضة لخطر الموت بسبب الجرعات الزائدة التي تشمل المواد الأفيونية والمنبهات النفسية أكثر من النساء بين عامي 2020 و 2021.

وبحسب بيانات هذا البحث، كان لدى الرجال معدلات وفاة بجرعة زائدة بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات أعلى من النساء بسبب المواد الأفيونية (مثل الفنتانيل والهيروين) والمنبهات النفسية (مثل الميثامفيتامين والكوكايين). وفي حين أن الرجال يستخدمون عقاقير أكثر من النساء بشكل عام، فإن هذا الاختلاف وحده لا يمكن أن يفسر مستويات الوفيات المرتفعة بشكل ملحوظ، وفق ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

العوامل البيولوجية والسلوكية والاجتماعية

ما هو الفرق في معدل الوفيات الناجمة عن الجرعة الزائدة بين الجنسين؟ وفقًا للباحثين، هناك مزيجًا من العوامل البيولوجية والسلوكية والاجتماعية التي من المحتمل أن تساهم في زيادة خطر الوفيات لدى النساء. وعلى المستوى البيولوجي، على سبيل المثال، قد يكون الرجال أكثر عرضة لسمية الجرعة الزائدة من النساء.

الرجال أكثر عرضة لسمية الجرعة الزائدة من النساء.
الوفاة بسبب الجرعة الزائدة

أما على المستوى السلوكي، قد ينخرط الرجال أيضًا في سلوكيات تعاطي المخدرات أكثر خطورة من النساء، مثل الحقن الذاتي أو استخدام موردين غير موثوقين. وقالت نورا فولكو، مديرة المعهد الوطني لتعاطي المخدرات ومؤلفة البحث نورا فولكو: “قد تكون هناك أيضًا عوامل وقائية لدى النساء تقلل من خطر الموت مقارنة بالرجال”.

يفضل الرجال تعاطي المخدرات منفردين عن الآخرين

بيّنت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من أن الرجال والنساء يتعاطون المخدرات لأسباب متشابهة، فإن بعض السلوكيات تختلف باختلاف الجنس. وهكذا تميل النساء في أغلب الأحيان إلى تعاطي المخدرات مع شركائهن أو أثناء المناسبات الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، يفضّل الرجال تعاطي المخدّرات بمفردهم أو مع الأصدقاء المقربين. علاوة على ذلك، تطلب النساء أيضًا المساعدة في كثير من الأحيان في حالة تناول جرعة زائدة، على عكس الرجال الذين يخافون في كثير من الأحيان من وصمة العار أو فقدان وظائفهم، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

- Advertisement -

تطوير استراتيجيات وقائية هادفة

تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم أسباب هذا الاختلاف بين الجنسين في معدل وفيات الجرعة الزائدة لتطوير تدخلات أكثر فاعلية واستراتيجيات وقائية تستهدف السكان الذكور الأكثر ضعفاً.

وخلصت نورا فولكو إلى أن “فهم العوامل البيولوجية والسلوكية والاجتماعية التي تؤثر على تعاطي المخدرات ضروري أيضًا لتطوير أدوات مناسبة لحماية الناس من الجرعات الزائدة المميتة والآثار الضارة الأخرى لتعاطي المخدرات”.

يجب تطوير أدوات مناسبة لحماية الناس من الجرعات الزائدة المميتة
النساء وتعاطي المخدّرات
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بعد وفاتك..هذا ما سيحصل لحسابك على الفيسبوك!

الهدهد

حملة مباغِتة.. لحظات درامية لمداهمة وكر مخدرات في السعودية (شاهد)

حياتنا

سائحة ألمانية تتعرى تماماً وتقتحم عرضاً في معبد هندوسي بإندونيسيا لسبب غريب جداً (شاهد)

الهدهد

السعودية: إلقاء القبض على مضيفة طيران إيطالية فاتنة بتهمة تهريب المخدرات (شاهد)

الهدهد

فيديو صادم لترويج المخدرات في السعودية بطريقة لا تصدق

الهدهد

الكويت.. فيديو صادم لشاب يتحول لـ”زومبي” تحت تأثير المخدرات! (شاهد)

الهدهد

فيديو يصدم السعوديين لسائق يصدم سيارات متوقفة والمارة يطاردونه بالحجارة

الهدهد

(خاص) كانت في طريقها لتركيا.. تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل سوريا

حياتنا

منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

الهدهد

مرعي الرمثان.. هكذا كتبت صواريخ أردنية موجهة نهاية “إسكوبار سوريا” (فيديو)

رياضة

القبض على لاعب كولومبي بتهمة تهريب “الكوكايين” إلى إسبانيا (صور)

الهدهد

فيديو صادم لقطع رؤوس مهربي مخدرات في السعودية يثير جدلاً كبيراً حول صحته (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ لديك 3 ثوان فقط لإكتشاف الرجل المخفي في الصورة!

نيكول سعفان تطل بفستان فاضح في أحضان طارق العريان (شاهد)

فيديو ساخن وفضيحة.. زوج سيدة الفستان الأزرق يتخذ قرارا صادما

احذر.. علامات تظهر في الفم تخبرك أنك مصاب بالسكري

بريتني سبيرز ترقص على قارب ببكيني وردي.. وشكوك حول صحتها العقلية (فيديو)

كارول سماحة تصدم جمهورها بصورة جريئة.. رجل ينام على صدرها! (شاهد)

ريما العنزي شبيهة جورجينا تشعل مواقع التواصل بردها في حال تقدم رونالدو لخطبتها (شاهد)

بأرخص الأسعار…إليك أفضل 8 مواقع لحجز تذاكر الطيران والفنادق

مخيم صيفي لـ”عائلات الثكلى” يثير عاصفة في إسرائيل وتهديدات بتفجيره.. ما القصة؟

ماكرون يخوض تحدياً على الهواء ويشرب زجاجة بيرة في 20 ثانية فقط (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC