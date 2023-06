التاريخ يُلاحق الدون رونالدو بعد تسجيله الهدف رقم 123 مع البرتغال (فيديو)

- Advertisement -

وطن- سجل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، هدفه التاريخي ال123 مع منتخب البرتغال داخل شباك مرمى أيسلندا، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات بطولة اليورو 2024.

وجاء هدف رونالدو الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال89، واعتماده بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، بداعي وجود حالة التسلل.

وأحرز الدون كريستيانو رونالدو الهدف التاريخي رقم 123 في مشواره الكروي، ليتربع بذلك على عرش الهدافين التاريخيين للمنتخبات الدولية.

كما ووصلت عدد المباريات التي شارك فيها البرتغالي رونالدو مع منتخب بلاده إلى 200 مباراة، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً على المستوى الدولي.

وحقق منتخب البرتغال الفوز الرابع على التوالي في تصفيات بطولة اليويو 2024، بعد فوزه على أيسلندا بهدف دون مقابل، في تصفيات اليورو. ليتربع بذلك على عرش ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.

وجاء على عكس الفريق المنافس أيسلندا الذي تلقى الخسارة الثانية له على التوالي والثالثة في تصفيات بطولة اليورو 2024، ليتواجد في المركز الرابع من جدول الترتيب.

ℂℝ𝟚𝟘𝟘

How it started How it's going pic.twitter.com/0HmbLZusZO

— Portugal (@selecaoportugal) June 20, 2023