التاريخ يُلاحق الدون رونالدو بعد تسجيله الهدف رقم 123 مع البرتغال (فيديو)

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وطن- سجل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، هدفه التاريخي ال123 مع منتخب البرتغال داخل شباك مرمى أيسلندا، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات بطولة اليورو 2024.

وجاء هدف رونالدو الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال89، واعتماده بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، بداعي وجود حالة التسلل.

هدف رونالدو التاريخي مع البرتغال

وأحرز الدون كريستيانو رونالدو الهدف التاريخي رقم 123 في مشواره الكروي، ليتربع بذلك على عرش الهدافين التاريخيين للمنتخبات الدولية.

كما ووصلت عدد المباريات التي شارك فيها البرتغالي رونالدو مع منتخب بلاده إلى 200 مباراة، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً على المستوى الدولي.

ليلة ستبقــى خالدة لرونالدوووو 👏🔥 رونالدو يسجل في مباراته رقم 200 مع البرتغال ⚽️🇵🇹#تصفيات_أمم_أوروبا | #البرتغال_ايسلندا #EuroQualifiers pic.twitter.com/YGJ2G5uTjq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2023

وحقق منتخب البرتغال الفوز الرابع على التوالي في تصفيات بطولة اليويو 2024، بعد فوزه على أيسلندا بهدف دون مقابل، في تصفيات اليورو. ليتربع بذلك على عرش ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.

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وجاء على عكس الفريق المنافس أيسلندا الذي تلقى الخسارة الثانية له على التوالي والثالثة في تصفيات بطولة اليورو 2024، ليتواجد في المركز الرابع من جدول الترتيب.

ℂℝ𝟚𝟘𝟘

How it started How it's going pic.twitter.com/0HmbLZusZO — Portugal (@selecaoportugal) June 20, 2023

كما وسيلتقي منتخب البرتغال في المباراة القادمة. بعد هذا الفوز أمام سلوفاكيا، في الجولة ال5 من تصفيات اليورو 2024، في ال8 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

ترتيب هدافي المنتخبات الأوروبية عبر التاريخ

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، ترتيب هدافي المنتخبات الأوروبية على مدار التاريخ، وفق الإحصائيات والأرقام المتخصصة في عالم الكرة المستديرة، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (البرتغال) 123 هدفاً.

بوشكاش (المجر) 84 هدفاً.

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) 79 هدفاً.

Cristiano Ronaldo through 200 Portugal appearances. Incredible 🌟 pic.twitter.com/MzTRYe28F0 — B/R Football (@brfootball) June 20, 2023

روميلو لوكاكو (بلجيكا) 75 هدفاً.

ساندور كوكسيس (المجر) 75 هدفاً.

يذكر بأن منتخب البرتغال تحت قيادة صاروخ ماديرا رونالدو قد توج ببطولة اليورو في نسخة عام 2016. بعد فوزه على فرنسا بهدف نظيف دون رد.