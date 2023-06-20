الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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حياتنا

مريم حسين تروج لعيادة تجميل بصورة امرأة عارية وتقلد كيم كارداشيان بمنحنياتها! (فيديو)

سبق أن فاجأت مريم حسين متابعيها بفيديو جريء يحمل إيحاءات جنسية صريحة ترويجاً لعطر يحمل اسمها

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تروج لعيادة تجميل بصورة امرأة عارية وتقلد كيم كارداشيان بمنحنياتها! (فيديو)
مريم حسين
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وطن- للمرة الثانية، نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطعاً لسيدة شبه عارية، ترويجاً لإحدى عيادات التجميل.

جسم الأحلام

وكانت الفتاة التي نشرت مريم حسين مقطعاً لها عبر انستجرام، ترتدي حمالة صدر تكاد أن تقع مع ثونغ رفيع لا يغطي شيئاً، وعبارة “جسم الأحلام”، كشعار للعيادة.

وسبق أن فاجأت مريم حسين، متابعيها بفيديو جريء يحمل إيحاءات جنسية صريحة، ترويجاً لعطر يحمل اسمها.

الفيديو الذي نشرته الفنانة المغربية، يضم رجلاً عاري الصدر، مع امرأة ترتدي ملابس بلون بشرتها لتبدو عارية.

ويحمل الإعلان الجريء لعطر مريم حسين، رسالة بأنه مثير جنسياً للمرأة والرجل نحو بعضهما.

في سياق آخر، حاولت مريم حسين تقليد نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بإطلالة جريئة.

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تقليد كيم كارداشيان

حيث ارتدت مريم جمبسوت أحمر يكشف تفاصيل منحنياتها، واعتمدت تسريحة الشعر ذاتها، وهي عبارة عن ظفيرة واحدة على شكل ذيل حصان.

كما طبقت مريم الأمر نفسه على ابنتها الأميرة.

قبلها بأيام، وثقت مريم حسين، لحظة تواجدها في صالة النادي الرياضي “الجيم”، برفقة ابنتها.

وبدت مريم حسين وكأنها لا ترتدي شيئاً بجمبسوت رياضي يلتصق بجسدها ويكشف تفاصيله الدقيقة.

كما نشرت مريم فيديو آخر لابنتها أميرة وخلفها مدربتها التي ترتدي هوت شورت، وتؤدي تمارين رياضية.

والدها عراقي

الجدير ذكره أن مريم ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.

دخلت مريم حسين عالم الفن عبر مسلسل “الجيران” عام 2009. وكان مسلسل “الخادمة” بدايتها الحقيقية.

في عام 2011 خاضت تجربة الغناء بأغنية منفردة بعنوان: “من شفته”.

في عام 2012 خاضت مريم حسين تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج المسابقات «كل يوم مريوم»، والذي عُرض على قناة اليوم.

لكن الفنانة المغربية تعرضت للانتقاد من الجمهور الذي رأى أنها تتصنع وتتطفل على الجنسية الإماراتية.

وعلى الرغم من ذلك، قدمت مريم الموسم الثاني منه في عام 2013.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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