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ماذا يفعل نجل السلطان العماني في سويسرا؟ (شاهد)

بلعرب بن هيثم هو نجل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، والسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية ويحظى بشعبية كبيرة في سلطنة عمان

كتب خالد الأحمد
ماذا يفعل نجل السلطان العماني في سويسرا؟
بلعرب بن هيثم
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وطن- قالت “وكالة الأنباء العمانية” إن السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، نجل سلطان البلاد والرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة سيغادر البلاد متوجهًا إلى الاتحاد السويسري في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة التجارة الدولية ومركز التجارة الدولية، وبحث فرص الشراكة والاستثمار مع الشركات الصناعية وسبل نقل المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

ويأتي ذلك بحسب بيان الوكالة ضمن “رؤية عمان 2040″، التي تطمح لها البلاد وحرص سلطنة عمان على تحقيق التنمية المستدامة ودعم الابتكار في مجال الشركات الناشئة.

بلعرب بن هيثم يغادر السلطنة إلى سويسرا

وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد من مواليد 1997، وهو من الشخصيات البارزة والمهمة في سلطنة عمان، ويشارك مع والده في إدارة الدولة منذ صعود السلطان هيثم إلى السلطة، وهو من الشخصيات القيادية وله مكانة رفيعة في الدولة.

وهو الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي يهدف إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان، والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.

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بلعرب بن هيثم
بلعرب بن هيثم يغادر السلطنة إلى سويسرا

وسبق أن تصدر اسم بلعرب بن هيثم، مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير شباط الماضي أثناء رعايته للحفل الختامي للدورة الثانية من “جائزة بلعرب بن هيثم” للتصميم المعماري.

وبحسب “وكالة الأنباء العمانية” فقد تضمن الحفل، الذي أقيم في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بولاية السيب، آنذاك الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الدورة الثانية من الجائزة، بالإضافة لإعلان الفائز بمسابقة تصميم جناح سلطنة عُمان في “إكسبو اليابان 2025”.

الشركات العُمانية الناشئة

يذكر أن برنامج الشركات العُمانية الناشئة يسعى لتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى العمل على رفع ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال.

ويعد البرنامج أيضاً ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في “رؤية عمان 2040″، وترجمة لحرص السلطان هيثم بن طارق على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا.

يذكر أن سلطنة عمان صُنّفت حزيران يونيو الجاري ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء ووفق وسائل إعلام عمانية.

جاءت البلاد ضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية 300 مليون دولار أمريكي.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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