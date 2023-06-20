ماذا يفعل نجل السلطان العماني في سويسرا؟ (شاهد)

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وطن- قالت “وكالة الأنباء العمانية” إن السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، نجل سلطان البلاد والرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة سيغادر البلاد متوجهًا إلى الاتحاد السويسري في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة التجارة الدولية ومركز التجارة الدولية، وبحث فرص الشراكة والاستثمار مع الشركات الصناعية وسبل نقل المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

ويأتي ذلك بحسب بيان الوكالة ضمن “رؤية عمان 2040″، التي تطمح لها البلاد وحرص سلطنة عمان على تحقيق التنمية المستدامة ودعم الابتكار في مجال الشركات الناشئة.

صاحب السُّمو السّيد #بلعرب_بن_هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة يغادر البلاد متوجهًا إلى الاتحاد السويسري في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة التجارة الدولية ومركز التجارة الدولية، وبحث فرص الشراكة والاستثمار مع الشركات الصناعية وسبل نقل… pic.twitter.com/SMpxxyV83t — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 20, 2023

بلعرب بن هيثم يغادر السلطنة إلى سويسرا

وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد من مواليد 1997، وهو من الشخصيات البارزة والمهمة في سلطنة عمان، ويشارك مع والده في إدارة الدولة منذ صعود السلطان هيثم إلى السلطة، وهو من الشخصيات القيادية وله مكانة رفيعة في الدولة.

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظّم – حفظها الله ورعاها – وسمو السيد بلعرب بن هيثم ، لدى وصولهم لحضور حفل تخريج صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست pic.twitter.com/Y9KC4J3FDK — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 23, 2022

وهو الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي يهدف إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان، والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.

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وسبق أن تصدر اسم بلعرب بن هيثم، مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير شباط الماضي أثناء رعايته للحفل الختامي للدورة الثانية من “جائزة بلعرب بن هيثم” للتصميم المعماري.

وبحسب “وكالة الأنباء العمانية” فقد تضمن الحفل، الذي أقيم في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بولاية السيب، آنذاك الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الدورة الثانية من الجائزة، بالإضافة لإعلان الفائز بمسابقة تصميم جناح سلطنة عُمان في “إكسبو اليابان 2025”.

الشركات العُمانية الناشئة

يذكر أن برنامج الشركات العُمانية الناشئة يسعى لتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى العمل على رفع ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال.

ويعد البرنامج أيضاً ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في “رؤية عمان 2040″، وترجمة لحرص السلطان هيثم بن طارق على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا.

يذكر أن سلطنة عمان صُنّفت حزيران يونيو الجاري ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء ووفق وسائل إعلام عمانية.

جاءت البلاد ضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية 300 مليون دولار أمريكي.