البصق على مسيحيي القدس.. ظاهرة تؤرق إسرائيل وتفجر بلبلة حادة

- Advertisement -

“كانت هناك اعتداءات لفظية وجسدية متعددة من قبل اليهود منذ بداية العام ضد المسيحيين والمواقع المسيحية في القدس فيما أصبح ظاهرة مقلقة”.. هكذا استهلت صحيفة المونيتور تقريرا لها، قالت فيه إن جرائم الكراهية في القدس ليست بالأمر الجديد، لكن تم التعامل معها بشكل عام على أنها حدث هامشي، وأن هذا التصور تغير في الأشهر القليلة الماضية.

وطرح التقرير تساؤلات، تضمنت: “لماذا بصق شابان يهوديان على كاهن معوق عند مغادرته دير الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة في القدس؟ لماذا هددوا كاهنًا آخر كان يحاول مساعدة ضحيتهم برذاذ الفلفل؟ ما الذي دفع شاب يهودي إلى دخول قبر السيدة العذراء على جبل الزيتون في القدس بقضيب حديدي وتهديد المصلين به؟”.

وقامت منظمة تاج مئير ، وهي منظمة مناهضة للعنصرية، بتوثيق الحدثين اللذين وقعا على بعد أيام فقط في مارس، ويملك رئيس المجموعة غادي غفارياهو، قناعة بأن هذه الهجمات يمكن أن تُنسب إلى التحالف اليميني الديني الحالي.

قال غفارياهو الذي يوثق جرائم الكراهية ضد المسيحيين والمسلمين ويتتبع ردود فعل السلطات عليها، لـ “المونيتور“، إنه يعتقد أن هذا التأثير يمكن أن يفسر سبب حدوث ارتفاع مزعج هذا العام خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وهناك الكثير من الهجمات العنيفة وحوادث التخريب التي استهدفت رجال الدين المسيحيين والحجاج والمؤسسات، مع تعرض الضحايا للتزاحم والبصق، وتشويه الرموز والأيقونات الدينية، بجانب ظهور كتابات تحريضية بالقرب من المؤسسات المسيحية، ووقعت معظم هذه الاعتداءات في البلدة القديمة بالقدس بالقرب من الكنائس والأديرة.

وأوضح غفارياهو، أن تاج مئير تأسَّست لمكافحة العنصرية التي يرتكبها اليهود ضد أعضاء الجماعات الدينية الأخرى. إنه قلق للغاية بشأن تصاعد العنف، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية ، تطورت قائمة الحوادث التي تظهر على مكتبه.

- Advertisement -

وقال غفارياهو، إن معظم أعضاء الكنيست من حزب “القوة اليهودية”، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يدافعون عن فصل الأمهات اليهوديات والعرب في أقسام الولادة، ويعتقدون أن اليهود ممنوعون من تأجير أو بيع الشقق للعرب ، وأنه لا يوجد ما يسمى بالإرهابيين اليهود.

ويعرّف القوة اليهودية على أنها حزب يؤمن بـ “التفوق اليهودي”، وهي فكرة تؤيد جرائم الكراهية وما يسمى بهجمات “بطاقة الثمن” على الفلسطينيين في الضفة الغربية وضد المسيحيين في إسرائيل، وبخاصة القدس.

ويعتبر اليمين المتطرف المسيحيين “مشركين “، بينما من المدهش أن المسلمين يشكلون مشكلة أقل، على الأقل من الناحية الدينية، ويفسر هذا الارتفاع الكبير في جرائم الكراهية ضد المسيحيين في القدس وإسرائيل بشكل عام، منذ يناير 2023. ويفسر التحالف الحالي أيضًا ارتفاعًا كبيرًا مماثلًا في عدد الهجمات ضد الفلسطينيين في يهودا والسامرة في نفس الوقت.

ولورا وارتون هي ممثلة ميرتس في مجلس مدينة القدس، وقالت إنها انضمت مؤخرًا إلى غفاراهو في زيارة لعدد من الكنائس التي استهدفت مؤخرًا، وسمعت شهادات شهود عيان، وقدمت تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها لقائد شرطة القدس وتحدثت عن المسألة مع رئيس بلدية القدس.

والحاخام شلومو عمار ، الحاخام الأكبر للقدس ، يشعر بالقلق أيضًا من الاعتداءات على المسيحيين، وقد اتخذ مؤخرًا خطوة غير عادية بإطلاق رسالة لاذعة ضد اليهود الذين يهاجمون المسيحيين.

وتقول الرسالة ، المكتوبة باللغة الإنجليزية: “نأسف لسماع رجال دين غير يهود أن عددًا من الشباب اليهود وبعض الذين يتظاهرون بالخوف من الله ، يضطهدونهم بالشتائم والتجديف وغير ذلك ، أثناء سيرهم في الشوارع من المدينة.. لا شك أن الأشخاص غير المسؤولين الذين ليسوا على الإطلاق ملتزمون بالتوراة وطرقها فعلوا ذلك. نعلن أن مثل هذا السلوك ممنوع منعا باتا”.

حاجة ملحة لوقف الظاهرة

ويشعر المزيد من الحاخامات بالحاجة الملحة لوقف هذه الظاهرة التي تهدد بالإضرار بصورة إسرائيل وتؤثر سلبًا على السياحة، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم مقاطع فيديو عن يهود يبصقون على قساوسة ويقومون بتخريب الرموز الدينية المسيحية.

ويحذر يوسي باتيل المدير العام الجديد لوزارة السياحة، من أن “اقتصاد القدس لا يمكن أن يعيش بدون السياح، وكتب في رسالة إلى رئيس بلدية القدس موشيه ليون: “لقد تم تطبيع هذا الجنون في بلدنا. نحن بحاجة إلى مواجهة ذلك والتأكد من أن الجناة يواجهون القانون. سوف يؤذينا”.

وأضاف: “إنهم يبصقون في وجوه المقدسيين الذين يكسبون رزقهم من السياحة. كيف نرد إذا بصق الناس علينا لأننا يهود؟ إنهم يبصقون في وجه إسرائيل ، وعلى صورتها ومكانتها حول العالم”.

في 28 مايو، احتج المتظاهرون، بمن فيهم نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ، مؤخرًا على زيارة المسيحيين لما يُسمى “حائط المبكى”، وحملوا لافتة كتب عليها “المبشرون، اذهبوا إلى المنزل!” وبحسب بعض التقارير ، كان الجو العام في الموقع متوتراً وبدا على حافة العنف.

وقال كينغ إنه من المهم التمييز بين الاعتداءات على الحجاج المسيحيين العشوائيين والتظاهرات ضد من وصفهم بـ”المبشرين”.

وأضاف: “الظاهرة الثانية تتعلق بالأشخاص الذين يتخذون إجراءات ضد المبشرين.. أنا أحد هؤلاء ، وأنا فخور بذلك. كنا نتظاهر ضد ذلك. نحن نتحدث عن المسيحيين الذين يتعاونون مع أعضاء الكنيست وغيرهم من اليهود ، قائلين ، نحن نحب إسرائيل”.

وتابع: “هدفهم كله هو دفع اليهود – وخاصة اليهود في إسرائيل – إلى ترك دينهم. لقد شاركت في الاحتجاج. لم يكن هناك عنف. لم نبصق على أحد أو نؤذي أي شخص بطريقة أخرى. أنا أشارك في أنشطة ضد المبشرين في بشكل يومي. أعتبرها مهمتي”.

أعرب الأب فرانسيسكو باتون ، خادم الفاتيكان للأماكن المقدسة المسيحية في الأرض المقدسة، عن قلقه، وقال: “أنا قلق للغاية لأنني أشاهد تصاعد أعمال العنف والكراهية ضد المسيحيين.. لا يمر أسبوع دون مضايقة المسيحيين والبصق عليهم، والكتابة على الجدران والتخريب وأشكال أخرى من المضايقات”.

وتابع: “تقع مسؤولية كبح جماح هذه الظاهرة على عاتق السلطات الإسرائيلية ، بما في ذلك إنفاذ القانون. إنهم يعرفون ماذا يفعلون ، لكنهم لا يريدون وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة”.