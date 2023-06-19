النصر السعودي يقترب من التوقيع هذا الصيف مع حكيم زياش

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وطن- يقترب النجم المغربي الدولي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري حتى نهاية هذا الشهر.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تتقدم المفاوضات بين حكيم زياش والنصر بشكل جيد”.

مفاوضات النصر السعودي مع حكيم زياش

وأضاف رومانو، ” يسعى تشيلسي لإنجاز الأمر الأسبوع المقبل، اللاعب مستعد للتحرك لأنه سينضم إلى كريستيانو رونالدو“.

وختم تغريدته، ” النصر وزياش على وشك التوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية، كما سيتم ختم تفاصيل العقد، سيحصل نادي تشيلسي على أموال مقابل تلك الصفقة”.

Al Nassr and Hakim Ziyech are now on the verge of reaching an agreement over personal terms. Final details of contract are being sealed. 🚨🟡🔵🇸🇦 #CFC Chelsea will receive a fee also for Ziyech as for Kalidou Koulibaly who’s close to joining Al Hilal. To be completed next week. pic.twitter.com/7IS15EAspw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023

وكان لاعب تشيلسي زياش، قريب من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة على نهاية سوق الانتقالات بين الناديين.

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متى ينتهي عقد زياش مع تشيلسي؟!

وانتقل المغربي زياش إلى صفوف نادي تشيلسي (البلوز) في صيف عام 2020، قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

Negotiations between Hakim Ziyech and Al Nassr are advancing well. Chelsea are pushing to get it done next week, player open to the move as he’d join Cristiano Ronaldo. 🚨🔵🇸🇦 #CFC 🔴 No agreement on personal terms yet between Pierre Aubameyang and Saudi clubs. Talks continue. pic.twitter.com/Wv9LvIjAQd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023

كما ولعب صاحب ال30 عاماً حكيم زياش، 59 مباراة مع الفريق اللندني في كافة المسابقات المختلفة. حقق فيها الفوز أكثر من 14 هدفاً رغم قلة مشاركته مع النادي في الفترة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر بأن عقد زياش سينتهي مع نادي تشيلسي (البلوز) في صيف عام 2025. إلا أن اللاعب قريب من مغادرة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.