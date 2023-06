النصر السعودي يقترب من التوقيع هذا الصيف مع حكيم زياش

- Advertisement -

وطن- يقترب النجم المغربي الدولي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري حتى نهاية هذا الشهر.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تتقدم المفاوضات بين حكيم زياش والنصر بشكل جيد”.

وأضاف رومانو، ” يسعى تشيلسي لإنجاز الأمر الأسبوع المقبل، اللاعب مستعد للتحرك لأنه سينضم إلى كريستيانو رونالدو“.

وختم تغريدته، ” النصر وزياش على وشك التوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية، كما سيتم ختم تفاصيل العقد، سيحصل نادي تشيلسي على أموال مقابل تلك الصفقة”.

Al Nassr and Hakim Ziyech are now on the verge of reaching an agreement over personal terms. Final details of contract are being sealed. 🚨🟡🔵🇸🇦 #CFC

Chelsea will receive a fee also for Ziyech as for Kalidou Koulibaly who’s close to joining Al Hilal.

To be completed next week. pic.twitter.com/7IS15EAspw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023