الإثنين, يونيو 19, 2023
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رياضة

النصر السعودي يقترب من التوقيع هذا الصيف مع حكيم زياش

النصر وزياش يقتربان من التوصل إلى اتفاق على الشروط الشخصية تمهيداً للتوقيع مع النادي السعودي

كتب فارس أبو شيحة
انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
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وطن- يقترب النجم المغربي الدولي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري حتى نهاية هذا الشهر.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تتقدم المفاوضات بين حكيم زياش والنصر بشكل جيد”.

مفاوضات النصر السعودي مع حكيم زياش

وأضاف رومانو، ” يسعى تشيلسي لإنجاز الأمر الأسبوع المقبل، اللاعب مستعد للتحرك لأنه سينضم إلى كريستيانو رونالدو“.

وختم تغريدته، ” النصر وزياش على وشك التوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية، كما سيتم ختم تفاصيل العقد، سيحصل نادي تشيلسي على أموال مقابل تلك الصفقة”.

وكان لاعب تشيلسي زياش، قريب من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة على نهاية سوق الانتقالات بين الناديين.

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النصر السعودي وحكيم زياش
النصر السعودي وحكيم زياش

متى ينتهي عقد زياش مع تشيلسي؟!

وانتقل المغربي زياش إلى صفوف نادي تشيلسي (البلوز) في صيف عام 2020، قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

كما ولعب صاحب ال30 عاماً حكيم زياش، 59 مباراة مع الفريق اللندني في كافة المسابقات المختلفة. حقق فيها الفوز أكثر من 14 هدفاً رغم قلة مشاركته مع النادي في الفترة الأخيرة.

زياش ورونالدو
زياش ورونالدو

ومن الجدير بالذكر بأن عقد زياش سينتهي مع نادي تشيلسي (البلوز) في صيف عام 2025. إلا أن اللاعب قريب من مغادرة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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