سعود القحطاني يظهر لأول مرّة منذ سنوات .. شاهد كيف بدا المشتبه به الرئيسي في قتل خاشقجي

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وطن – في ظهور هو الأول منذ سنوات، نشرت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مقطع فيديو نادر يظهر سعود القحطاني، المشتبه به الرئيسي في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأحد أبرز وجوه الازمة الخليجية الأخيرة مع قطر، اثناء زيارة لأحد اقاربه.

سعود القحطاني في أول ظهور منذ سنوات

ظهر سعود القحطاني في المقطع وهو يدخل إلى منزل خاله أحمد العبيكان في مدينة جدة، وسط احتفاء كبير به، لكنه كان يستخدم عكازا في تحركاته.

حسابات تواصل اجتماعي سعودية تنشر فيديو نادر لسعود القحطاني، المشتبه به الرئيسي في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي واحد ابرز وجوه الازمة الخليجية الاخيرة مع قطر، اثناء زيارة لاحد اقاربه. pic.twitter.com/kWQaP50dST — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 18, 2023

وقدم العبيكان، وهو رجل أعمال، درعا تذكاريا لابن أخته سعود القحطاني، الذي قال سابقا إن القضاء السعودي برأه من جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

واختفى سعود القحطاني عن الأنظار في أعقاب جريمة القتل المروعة في اسطنبول التي صدمت العالم وكادت أن تخرج عن مسار رئيسه في تولي العرش.

كما كان مكان وجود سعود القحطاني موضع تكهنات مكثفة منذ اختفائه عن الأنظار في أواخر عام 2018.

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وتعتقد وكالة المخابرات المركزية أن سعود القحطاني كان الشخصية المركزية في المؤامرة التي شهدت مقتل خاشقجي.

تبرئة سعود القحطاني من تهمة اغتيال جمال خاشقجي

وفي عام 2019 برأت محكمة سعودية القحطاني من أي تهم تتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

بينما حكم على خمسة أعضاء آخرين من فرقة الاغتيال بالإعدام، وعلى أربعة آخرين بالسجن لمدة 24 عامًا.

مصادر سعودية قالت لرويترز سابقاً إن القحطاني أصبح “كاتماً لأسرار” ولي العهد. وأصبح وكأنه يتحدث بالنيابة عنه في عدد من القضايا، ويصدر تعليمات لكبار الموظفين في الأجهزة الأمنية.

وكان خاشقجي قال في حديثه الأخير لمجلة “نيوزويك” الأمريكية إن القحطاني “كان المسؤول الإعلامي في الديوان الملكي في وقت الملك عبد الله. وكان صديقاً لي وكنت أعرفه جيدا جدا”.

وأضاف “إنه كان صلة الوصل بين الديوان الملكي والإعلام في الوقت الذي كنت مسؤولا فيه. والآن أصبح أهم شخص في ما يتعلق بالإعلام، وهو من يقود ويتحكم في آلة العلاقات العامة والإعلام السعودية”.

وكتب خاشقجي عن القحطاني في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية يقول إن لدى القحطاني قائمة بأسماء المعارضين ويدعو السعوديين لإضافة أسماء إلى تلك القائمة.

وقال مقربون من جمال خاشقجي في وقت سابق إن القحطاني حاول استمالته من أجل العودة إلى السعودية بعد انتقاله للإقامة في واشنطن منذ حوالي عام خوفا من التنكيل به بسبب آرائه.

ولا يُذكر اسم “الذباب الإلكتروني” إلا ويقترن معه اسم الوزير السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.