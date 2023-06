بيل غيتس في الصين.. عملاق سيليكون فالي يزور “صديقه القديم” و “شي” يراهن على الأمريكيين

- Advertisement -

وطن- في لقاء نادر بين أبرز رجل أعمال في العالم وقائد ثاني أقوى اقتصاد العالم “الصين”، التقى بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، مع شي جينبينغ، الرئيس الصيني، في بكين، اليوم الجمعة. وكان اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الصين وعملاق التكنولوجيا الأمريكي نحو آفاق أفضل من الابتكار والتنمية المستدامة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وقد أشاد شي جينبينغ بجهود غيتس في دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للصين، وخاصة في مكافحة الفقر والأمراض. كما أعرب عن تقديره لمساهمات غيتس في تعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية بين الشعبين.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلده “وضعت دائما آمالها في الشعب الأميركي” رغم التوتر بين الجانبين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، معتبرا أن “أساس العلاقات الصينية الأميركية يكمن في العلاقات بين الشعبين”، حسب ما نقلت “فرانس برس“.

ومن جانبه، قال غيتس إنه يثمن كثيراً الفرص التي توفرها الصين للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وأضاف أنه يود توسيع التعاون مع الصين في مشاريع مشتركة تهدف إلى حل المشاكل العالمية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة العامة.

وأعرب غيتس عن أمله في أن يستمر الحوار البناء بين الصين والولايات المتحدة، وأن يسهم في تحقيق التقدم المشترك.

