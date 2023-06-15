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الهدهد

فيديو مقتل والي غرب دارفور.. ماذا يعني اغتيال أبرز جنرالات الإقليم المشتعل؟

أكد الجيش السوداني في بيان له أن "أبكر" كان أحد قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وأنه لم يكن له دور في الصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع منذ شهرين

كتب فهمي الورغمي
والي غرب دارفور
خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور
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وطن – تواترت أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور السودانية، الجنرال خميس عبد الله أبكر، منتصف ليلة الخميس، في ظروف غامضة بعد أن اعتقله عناصر من قوات الدعم السريع في مدينة “جنينة”، ليلة الأربعاء.

مقتل والي غرب دارفور

وأكد الجيش السوداني في بيان له أن “أبكر” والي غرب دارفور كان أحد قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وأنه لم يكن له دور في الصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع منذ شهرين.

وأدان الجيش “التصرف الغادر” للدعم السريع، ووصف مقتل أبكر بأنه “جريمة بشعة” تستهدف تقويض عملية السلام والانتقال الديمقراطي في البلاد.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع -في بيان على صفحتها الرسمية في تويتر– إنها تدين حادث قتل والي غرب دارفور، مضيفة أنه جاء في إطار الصراع القبلي، كما اتهمت الجيش بالمسؤولية لأنه يسلح أحد طرفي النزاع، على حد قولها.

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وعن الطريقة التي قُتل بها أبكر، أوضح بيان الدعم السريع أنه “بالرغم من محاولات حماية الوالي كما هو موثق في أحد مقاطع الفيديو المنشورة؛ إلا أن المتفلتين داهموا المكان بأعداد كبيرة ودارت اشتباكات مع القوة المتواجدة في المقر مما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة ، واختطاف الوالي واغتياله بدم بارد في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة”.

وتشهد مدينة الجنينة، التي تعتبر مركز ولاية غرب دارفور، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع من جهة، وبين ميليشيات قبلية من جهة أخرى، منذ أسابيع.

مدينة الجنينة تتحول لـ “مدينة أشباح”

وأسفرت المواجهات عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين، وإحداث نزوح كبير للسكان خوفا من التصعيد.

وقال شهود عيان إن المدينة تحولت إلى “مدينة أشباح” جراء القتال المستمر، وأن حالة من الخوف والذعر تسود المدينة.

كما تضررت المؤسسات الخدمية والصحية بشكل كبير، وتعطلت حركة التجارة والمواصلات.

وأثار مقتل خميس عبد الله أبكر، والي غرب دارفور ردود فعل غاضبة من قبل بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، التي اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة شاملة” ضد المدنيين في غرب دارفور.

كما حذَّر ممثل الأمم المتحدة في السودان من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في منطقة دارفور التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ عام 2003. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء التصعيد وحماية المدنيين من خطر المجازر.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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