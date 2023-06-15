فيديو مقتل والي غرب دارفور.. ماذا يعني اغتيال أبرز جنرالات الإقليم المشتعل؟

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وطن – تواترت أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور السودانية، الجنرال خميس عبد الله أبكر، منتصف ليلة الخميس، في ظروف غامضة بعد أن اعتقله عناصر من قوات الدعم السريع في مدينة “جنينة”، ليلة الأربعاء.

مقتل والي غرب دارفور

وأكد الجيش السوداني في بيان له أن “أبكر” والي غرب دارفور كان أحد قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وأنه لم يكن له دور في الصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع منذ شهرين.

وأدان الجيش “التصرف الغادر” للدعم السريع، ووصف مقتل أبكر بأنه “جريمة بشعة” تستهدف تقويض عملية السلام والانتقال الديمقراطي في البلاد.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع -في بيان على صفحتها الرسمية في تويتر– إنها تدين حادث قتل والي غرب دارفور، مضيفة أنه جاء في إطار الصراع القبلي، كما اتهمت الجيش بالمسؤولية لأنه يسلح أحد طرفي النزاع، على حد قولها.

اللواء عبد الرحيم جمعة – قائد الدعم السريع بغرب دارفور- يعتقل والي غرب دارفور بملابس مدنية (الفيديو) ونشرت له صورة بعد اغتياله وهو يرتدي ملابس عسكرية #الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية pic.twitter.com/k57Roe02aO — Babikir Ismail (@Abibakr) June 15, 2023

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وعن الطريقة التي قُتل بها أبكر، أوضح بيان الدعم السريع أنه “بالرغم من محاولات حماية الوالي كما هو موثق في أحد مقاطع الفيديو المنشورة؛ إلا أن المتفلتين داهموا المكان بأعداد كبيرة ودارت اشتباكات مع القوة المتواجدة في المقر مما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة ، واختطاف الوالي واغتياله بدم بارد في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة”.

تدين قوات الدعم السريع بأشد العبارات، مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر على أيدي متفلتين أمس الأربعاء وذلك على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية.

إننا إذ ندين هذا التطور الخطير في الصراع بين المكونات القبلية بغرب دارفور؛ نوجه أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى استخبارات… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 15, 2023

وتشهد مدينة الجنينة، التي تعتبر مركز ولاية غرب دارفور، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع من جهة، وبين ميليشيات قبلية من جهة أخرى، منذ أسابيع.

مدينة الجنينة تتحول لـ “مدينة أشباح”

وأسفرت المواجهات عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين، وإحداث نزوح كبير للسكان خوفا من التصعيد.

تسريب فيديو آخر لحظة اعتقال والي غرب

دارفور والجيهة النفذت الاعتقال مليشيا

الدعم السريع #الجنجويد_مليشيات_ارهابية لا مكان لدغمسة الحقائق pic.twitter.com/DCHkzt6pjo — 𝕐𝕒𝕤𝕚𝕣 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒 (@YASIR_MOS91) June 14, 2023

وقال شهود عيان إن المدينة تحولت إلى “مدينة أشباح” جراء القتال المستمر، وأن حالة من الخوف والذعر تسود المدينة.

كما تضررت المؤسسات الخدمية والصحية بشكل كبير، وتعطلت حركة التجارة والمواصلات.

ما يحدث فى الجنينة ليس مواجهة عسكرية بين الجيش ومليشيا الجنجويد ، بل تعدى ذلك بكثير هناك من يبحث عن ابادة جماعية حرب الكل ضد الكل .

حتى من بقي على قيد الحياة حرموا من المغادرة او مداوة الجروح حيث يتم استهداف الاطباء وقتلهم ، ولا توجد مستشفى تعمل كما لا يمكن دفن الجثث ..

نحتاج… pic.twitter.com/KA6bNowsDK — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) June 14, 2023

وأثار مقتل خميس عبد الله أبكر، والي غرب دارفور ردود فعل غاضبة من قبل بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، التي اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة شاملة” ضد المدنيين في غرب دارفور.

كما حذَّر ممثل الأمم المتحدة في السودان من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في منطقة دارفور التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ عام 2003. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء التصعيد وحماية المدنيين من خطر المجازر.