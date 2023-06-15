صادم.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو ويلطخ وجه الطيار بالدماء! (شاهد)

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو صادم يوثق لحظة اقتحام طائر ضخم قمرة قيادة طائرة عبر زجاجها الأمامي في الإكوادور.

وتمكن الطيار بطريقة ما من الحفاظ على هدوئه بعد أن حطم الطائر الكبير الزجاج الأمامي لقمرة القيادة في إياه ملطخًا بالدماء.

الطائر أصيب بجروح خطيرة

ووفقا للفيديو الذي أعادت نشره صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد ظهر الطائر المصاب بجروح خطيرة وهو يتدلى فوق الطيار الذي ظهر وهو ملطخ بالدماء في جميع أنحاء وجهه وبزيه العسكري بينما يستمر في توجيه الطائرة دون أن يتحرك.

ولحسن الحظ، تم التخطيط لبقية التمرين وحافظت الطائرة على استقرارها طوال الوقت، في حين لم تتمكن سلطات الطيران بعد من تحديد ارتفاع الطائرة وقت وقوع الحادث ، ولا تحديد المسار الذي كانت تسلكه.

وقيل إن الطائر الضخم مات بعد دقائق من الاصطدام.

اختراق طائر لمحرك طائرة في كولومبيا

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي ، اضطر طيار طائرة ركاب إلى القيام بهبوط اضطراري بعد أن اخترق طائر في أحد المحركات.

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وقع الحادث خلال رحلة طيران شركة أفيانكا رقم AV9377 من جزيرة سان أندريس إلى بوغوتا في كولومبيا.

وأظهر الفيديو ألسنة اللهب تتصاعد من أحد محركات الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأُجبرت الطائرة على العودة إلى مطار جوستافو روخاس بينيلا الدولي في سان أندريس ، الواقع في البحر الكاريبي قبالة ساحل نيكاراغوا، حيث أكملت طائرة إيرباص إيه 320-214 هبوطاً اضطرارياً ناجحاً.