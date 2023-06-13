الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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رياضة

بعد موافقته على تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يُريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول هذا الصيف

أسطورة الريدز جيرارد يريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول السابقين ماني وفيرمينيو وكوتينيو هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
ستيفين جيرارد
ستيفين جيرارد
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وطن- طلب المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، من إدارة النادي التوقيع مع ثلاثي ليفربول السابقين في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفق ما ذكرته صحيفة “Sports Zone“،  فإن أسطورة ليفربول السابق جيرارد المدرب الحالي لفريق الاتفاق السعودي، يرغب في التوقيع مع الثلاثي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وكوتينيو.

جيرارد يريد التوقيع مع ثلاثي ليفربول

ويرتبط السنغالي ساديو ماني بعقد مع نادي بايرن ميونخ الألماني. حتى صيف عام 2025، في ظل عن محاولة إدارة البارفاري السماح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

على عكس زميله السابق البرازيلي فيرمينو الذي فضل رحيله عن الريدز مع نهاية الموسم ، عقب انتهاء عقده.

كما أن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو مطلوب من قبل العديد من الأندية السعودية. بجانب اهتمام الاتفاق للتوقيع مع اللاعب، لعل أبرزهم الهلال والشباب.

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فيرمينو
فيرمينو

جيرارد وتدريب الاتفاق السعودي

كما وذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن النجم الإنجليزي ستيفين جيرارد سيتولى تدريب نادي الاتفاق السعودي. لمدة موسمين مع بداية العام المقبل.

وبدأ الإنجليزي جيرارد مشواره في عالم التدريب. بعد اعتزاله كرة القدم من بوابة أكاديمية ليفربول عام 2017، ثم رينجرز الاسكتلندي في عام 2018. كما والانتقال بعدها إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي في صيف عام 2021.

ساديو ماني
ساديو ماني

وأنهى فريق الاتفاق الموسم المنصرم من منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) في المركز السابع. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق بعيد عن المتوج باللقب لهذا الموسم اتحاد جدة السعودي برصيد 72 نقطة.

كوتينهو
كوتينهو
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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