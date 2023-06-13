بعد موافقته على تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يُريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول هذا الصيف

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وطن- طلب المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، من إدارة النادي التوقيع مع ثلاثي ليفربول السابقين في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفق ما ذكرته صحيفة “Sports Zone“، فإن أسطورة ليفربول السابق جيرارد المدرب الحالي لفريق الاتفاق السعودي، يرغب في التوقيع مع الثلاثي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وكوتينيو.

جيرارد يريد التوقيع مع ثلاثي ليفربول

ويرتبط السنغالي ساديو ماني بعقد مع نادي بايرن ميونخ الألماني. حتى صيف عام 2025، في ظل عن محاولة إدارة البارفاري السماح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

على عكس زميله السابق البرازيلي فيرمينو الذي فضل رحيله عن الريدز مع نهاية الموسم ، عقب انتهاء عقده.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ Al-Ettifaq FC se lance à l'assaut de Roberto Firmino. ▫️ Ardemment souhaité à Dammam, Roberto Firmino dispose d'une énorme offre financière du PIF. ▫️ Le joueur a la possibilité de signer dans un des nombreux clubs proposés dont Al-Ettifaq, qui rêve de le… pic.twitter.com/A0X1JND9xA — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 13, 2023

كما أن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو مطلوب من قبل العديد من الأندية السعودية. بجانب اهتمام الاتفاق للتوقيع مع اللاعب، لعل أبرزهم الهلال والشباب.

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جيرارد وتدريب الاتفاق السعودي

كما وذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن النجم الإنجليزي ستيفين جيرارد سيتولى تدريب نادي الاتفاق السعودي. لمدة موسمين مع بداية العام المقبل.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ 🗞️ Al-Ettifaq FC, le Liverpool du Moyen-Orient ? ▫️Dirigé par des décisionnaires supporters des Reds, Al-Ettifaq va bientôt annoncer officiellement la signature de Steven Gerrard… et rêve de lui donner d’anciens Reds ▫️Outre Sadio Mané, nous sommes en mesure… pic.twitter.com/EQQljyJaxx — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 13, 2023

وبدأ الإنجليزي جيرارد مشواره في عالم التدريب. بعد اعتزاله كرة القدم من بوابة أكاديمية ليفربول عام 2017، ثم رينجرز الاسكتلندي في عام 2018. كما والانتقال بعدها إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي في صيف عام 2021.

وأنهى فريق الاتفاق الموسم المنصرم من منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) في المركز السابع. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق بعيد عن المتوج باللقب لهذا الموسم اتحاد جدة السعودي برصيد 72 نقطة.