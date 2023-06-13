الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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بعد إطلالاتها المحتشمة.. يارا النملة تثير جدلا بما قالته عن الحجاب

المشهورة السعودية ومدونة الموضة أكدت أنها لا ترتدي الحجاب بصورة قاطعة ولكن ما تفعله هو حشمة منها فقط

كتب باسل النجار
بعد إطلالاتها المحتشمة.. يارا النملة تثير جدلا بما قالته عن الحجاب
يارا النملة
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وطن- خرجت مدونة الموضة السعودية يارا النملة بتصريحات جديدة، أثارت الجدل وجعلتها تتصدر التريند بمحركات بحث جوجل وأحاديث مواقع التواصل.

وفي الحلقة الثانية من “بودكاست” بالحديث عن الموضة، تطرقت يارا النملة إلى الحديث عن الحجاب وإطلالتها المحتشمة.

يارا النملة تثير الجدل

حيث أكدت المشهورة السعودية أنها “ليست محجبة”، وأن ظهورها بهذا الشكل تعتبره “احتشام” حسب وصفها.

يارا النملة
مدونة الموضة السعودية يارا النملة

وأوضحت يارا النملة أنها لا ترتدي الحجاب بصورة قاطعة، ولكن ما تفعله هو حشمة منها فقط، ولكنها لا تدعي غير ذلك.

وتابعت أنها حريصة كل الحرص على إعلام الشركات المتعاقدة معها للإعلانات، بحقيقة كونها غير محجبة.

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لافتة إلى أنها لا تحب أن تحصل على فرصة هي من حق مدونة أخرى محجبة فعلياً.

وقوبلت تصريحات يارا النملة بردود أفعال متباينة من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وجاءت معظم التعليقات انتقادية مستنكرة ما وصفه البعض بأنه استهانة وتهاون بحكم الحجاب في الإسلام، والمعروف أنه فرض على المرأة.

يارا النملة
السعودية يارا النملة

يارا النملة وعالم الموضة

وفي سياق آخر أشارت يارا في حوارها ضمن بودكاست “بالحديث عن الموضة” من مجلة “هي” إلى أن محتواها مناسب للمجتمع وذلك يشكل جزءا من شخصيتها في الأساس فهي لا تحب إثارة الجدل ولا تطارد الشهرة.

وكشفت يارا التي اشتهرت بكونها أول فتاة سعودية تعتلي المسرح بالسعودية وممثلة المرأة النجدية في المحافل الوطنية، جوانب من حياتها الشخصية.

كما ناقشت على ضوء تجربتها الشخصية في المجال، مدى قوة صانعي وصانعات المحتوى في التأثير وتوجيه أذواق المتابعين خاصة في مجال الأزياء والموضة.

والمحتوى الذي تقدمه يارا النملة لا يتعارض مع هويتها وشخصيتها في علاقة بطريقة لباسها ومكياجها… لكن قد يختلف الأمر عند بعض صانعي وصانعات المحتوى، الذين قد تؤتر طبيعة الماركات والإعلانات التي يتعاملون معها على مضمون المحتوى الذي يقدمونه.

وعلى الرغم من ميولها وشغفها بعالم التجميل والموضة، واهتمامها بمستحضرات التجميل منذ صغرها إلا أن يارا النملة استطاعت أن تتخرج من كلية الهندسة المعمارية من جامعة الأمير سلطان.

كما تعد يارا من ضمن أصغر رائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية.

المصدرمجلة هي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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