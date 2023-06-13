بعد إطلالاتها المحتشمة.. يارا النملة تثير جدلا بما قالته عن الحجاب

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وطن- خرجت مدونة الموضة السعودية يارا النملة بتصريحات جديدة، أثارت الجدل وجعلتها تتصدر التريند بمحركات بحث جوجل وأحاديث مواقع التواصل.

وفي الحلقة الثانية من “بودكاست” بالحديث عن الموضة، تطرقت يارا النملة إلى الحديث عن الحجاب وإطلالتها المحتشمة.

يارا النملة تثير الجدل

حيث أكدت المشهورة السعودية أنها “ليست محجبة”، وأن ظهورها بهذا الشكل تعتبره “احتشام” حسب وصفها.

واخيراً كشفنا عن الحلقة الثانية من بودكاست #بالحديث_عن_الموضة وضيفتنا انا ومحمد هي رائدة الاعمال والمؤثرة يارا النملة في حوار مشوق عن "التأثير في الموضة" من سنوات عمل جمعتها بالعلامات التجارية العالمية والمحلية والتفاعل مع الجهة المقابلة "المتابع" ومدى وعي المؤثر بالتأثير! 🎙️

ابل… pic.twitter.com/hZfpc8WbNE — هديل فاشن | Haute Hadeel (@HauteHadeel) June 12, 2023

وأوضحت يارا النملة أنها لا ترتدي الحجاب بصورة قاطعة، ولكن ما تفعله هو حشمة منها فقط، ولكنها لا تدعي غير ذلك.

وتابعت أنها حريصة كل الحرص على إعلام الشركات المتعاقدة معها للإعلانات، بحقيقة كونها غير محجبة.

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لافتة إلى أنها لا تحب أن تحصل على فرصة هي من حق مدونة أخرى محجبة فعلياً.

وقوبلت تصريحات يارا النملة بردود أفعال متباينة من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وجاءت معظم التعليقات انتقادية مستنكرة ما وصفه البعض بأنه استهانة وتهاون بحكم الحجاب في الإسلام، والمعروف أنه فرض على المرأة.

الحجاب واجب و هو اساس الحشمة. — بندر العبـيـريـد (@Qn1313) June 12, 2023

يارا النملة وعالم الموضة

وفي سياق آخر أشارت يارا في حوارها ضمن بودكاست “بالحديث عن الموضة” من مجلة “هي” إلى أن محتواها مناسب للمجتمع وذلك يشكل جزءا من شخصيتها في الأساس فهي لا تحب إثارة الجدل ولا تطارد الشهرة.

وكشفت يارا التي اشتهرت بكونها أول فتاة سعودية تعتلي المسرح بالسعودية وممثلة المرأة النجدية في المحافل الوطنية، جوانب من حياتها الشخصية.

كما ناقشت على ضوء تجربتها الشخصية في المجال، مدى قوة صانعي وصانعات المحتوى في التأثير وتوجيه أذواق المتابعين خاصة في مجال الأزياء والموضة.

والمحتوى الذي تقدمه يارا النملة لا يتعارض مع هويتها وشخصيتها في علاقة بطريقة لباسها ومكياجها… لكن قد يختلف الأمر عند بعض صانعي وصانعات المحتوى، الذين قد تؤتر طبيعة الماركات والإعلانات التي يتعاملون معها على مضمون المحتوى الذي يقدمونه.

وعلى الرغم من ميولها وشغفها بعالم التجميل والموضة، واهتمامها بمستحضرات التجميل منذ صغرها إلا أن يارا النملة استطاعت أن تتخرج من كلية الهندسة المعمارية من جامعة الأمير سلطان.

كما تعد يارا من ضمن أصغر رائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية.