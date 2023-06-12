فيديو إباحي على شاطئ الرملة البيضا في بيروت يستنفر اللبنانيين!

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وطن- تصدر اسم شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، التريند بعد انتشار فيديو إباحي لشخصين يمارسان الجنس على الشاطئ.

فعل فاضح

وأظهر الفيديو المتداول في لبنان، الذي التقطه أحد المواطنين من شرفة المبنى الذي كان يتواجد عليه، شاب وفتاة يمارسان الجنس على شاطئ الرملة البيضاء.

وطالب اللبنانيون بإلقاء القبض على الشاب والفتاة بتهمة ممارسة فعل فاضح في مكان عام.

هذا وقد أصدرت إدارة “مسبح الرملة البيضا” الشعبي بياناً حول المقطع الإباحي جاء فيه: “”مكان الفاحشة يبعد 600 متر تقريباً عن موقع وادارة المسبح المجاني للعموم”.

وأوضح البيان أنّ “طول شاطئ الرملة البيضا يصل إلى 1600 متر فيما مساحته تصل إلى 144 ألف متر مربع تقريبا.

لماذا لم يصرخ؟

وأشار البيان إلى أنه على “بعد 600 متر مسطّح، لن يستطيع أي شخصٍ تمييز ما إذا كان هناك شيء ما يحصل”.

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وأوضحت الإدارة أن ملتقط الفيديو كان متواجداً داخل إحدى المقاهي الموجودة في المنطقة. متسائلة: “لماذا لم يصرخ هذا المواطن على الشاب والفتاة من مكانه. ولماذا لم يتصل بالشرطة.. أليس كل لبناني خفيرا أم اكتفى بالتصوير وبنشر الفيديو الذي لا يُعلم ما الهدف من نشره”.

وأردفت إدارة الشاطئ: “كان الأجدر بذاك المواطن الاتصال بالشرطة. وتسليمها الفيلم ولتأخذ القوى الأمنية إجراءاتها القانونية.. ولو شاهدنا أو علمنا بتلك الواقعة، لكُنا أرسلنا أحد الموظفين إلى مكانها. ولكنّا اتصلنا فوراً بالشرطة، ولا أحد يرضى بمثل هذه الأمور المنافية للأخلاق”.

وختم البيان: “سامح الله ناشر الفيلم الذي كان من واجبه الاتصال بالشرطة أو بنا. وليس نشر الفيديو وترك مرتكبي الفاحشة يتمتعون بفاحشتهم المُخلّة بالآداب من دون محاسبة”.