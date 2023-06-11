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للا سلمى وشقيقات محمد السادس.. تبادل إطلاق نار بينهما انتهى بإصابة الملك بالرصاص! (شاهد)

الضابط المغربي المنشق عبدالإله عيسو تحدث عن كواليس ما يدور داخل القصر الملكي المغربي

كتب سالم حنفي
عائلة محمد السادس
عائلة محمد السادس
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وطن – في إطار الحرب الإعلامية المتصاعدة بين البلدين المغاربين العربيين، استضافت قناة “الشروق نيوز” الجزائرية الضابط المغربي المنشق “عبدالإله عيسو” للحديث عن كواليس ما كان يدور في القصر الملكي في المغرب، زاعما أحداثا لم تظهر للعلن في وقت سابق.

وخلال استضافته عبر برنامج “لقاء خاص” مع الإعلامي الجزئري “بلال كباش”، زعم الضابط المغربي المنشق عبدالإله عيسو حدوث واقعة تبادل إطلاق نار داخل القصر بين بين شقيقات الملك محمد السادس وطليقته الأميرة للا سلمى والدة نجله ولي العهد الأمير الحسن.

إصابة محمد السادس بالرصاص

وقال “عيسو” إن القصر الملكي شهد في وقت سابق واقعة لم يكشف عنها تمثلت في تبدل لإطلاق النار بين شقيقات الملك محمد السادس الثلاث وزوجته أنذك سلمى بناني، مؤكدا بأن رصاصة من سلاح إحدى شقيقاته كانت تستهدف للا سلمى أخطأتها وأصابته.

كما زعم “عيسى” أن عمة محمد السادس، الأميرة فاطمة الزهراء تعتبر من أكبر الوسطاء بين أكبر المهربية في المغرب والقصر الملكي.

محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات

وتطرق الضابط المنشق، عبدالإله عيسو، إلى ما تتعرض له الجزائر وما زالت من محاولات تهريب وإدخال المخدرات إليها من جانب الحدود المغربية والتي يعلن الجيش الجزائري بين الحينة والاخرى عن ضبط كميات كبيرة قادمة من البلد الجار.

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إغراق الجزائر بالمخدرات يتم بأمر من القصر

وادعى الضابط عبدالإله عيسو، أن هناك مخطط لإغراق الجزائر بالمخدرات وتحويل الصحراء الغربية إلى معبر لشحنات الكوكايين بتعليمات رسمية من بتوجيه من القصر الملكي، موضحا ان عمليات التهريب تتم تحت إشراف المفتش العام للقوات المسلحة المغربية.

وقال عبدالإله عيسو،أن الجنرال “بناني” هو من يتولى قيادة عملية إغراق الجزائر بالمخدرات بتنسيق كامل مع العصابات الكولومبية لتهريب لمخدرات والكوكايين عبر الصحراء الغربية.

فرار ضباط من الجيش المغربي

وتطرق الضابط المنشق خلال حديثه إلى ما أشيع مؤخرا حول هروب العديد من الضباط في الجيش المغربي، حيث زعم أن هناك عددا كبيرا من الضباط والجنود غادروا الجيش المغربي وهناك أيضا أفراد شرطة.

كما تحدث عن تحول الجيش المغربي إلى رمز للفساد والسرقة، منوها إلى أن الوحدات التابعة للجيش في الجهات الجنوبية ينخر بها الفساد بشكل كبير جدا.

الحرس الملكي الخاص يتلقى تدريباته في إسرائيل

وعن العلاقات المغربية-الإسرائيلية، أشار الضابط المنشق عبدالإله عيسو إلى أن “الموساد” أصبح يتحكم في مجريات الحكم داخل القصر الملكي، زاعم أن عناصر الحرس الخاص بالملك والقصر يتلقون تدريباتهم في إسرائيل.

ولم ينس عبدالإله عيسو الحديث عن مظاهر البذخ الكبيرة في حياة الملك محمد لسادس، زاعما أن ثروة الملك بلغت 100 مليار دولار على الأقل.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفته مصادر صحفية إسبانية مطلعة بأن الملك محمد السادس يستعد للتخلي عن العرش ونقل الحكم لوريثه ولي العهد مولاي الحسن.

محمد السادس يتنازل عن العرش لابنه مولاي الحسن

ووفقا لما نشرته صحيفة الإسبانيول، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أنه في ظل تدهور الحالة الصحية للعاهل المغربي، من المرجح أن يتنحى محمد السادس (59 عامًا)، عن الحكم لقضاء بقية حياته في القصور الشمالية للمملكة، بالقرب من سبتة ومليلية.

وقالت “سونيا مورينو”، مراسلة الصحيفة الإسبانية في المغرب، إلى أن “شيئاً ما تدور رحاه في أروقة السلطة بالمملكة”. مرجّحةً “أن خلافة محمد السادس قد تكون أقرب مما كان متوقعاً”، على حدّ تعبيرها.

وأكدت “مورينو”، على أن سيناريو تنازل محمد السادس عن الحكم لنجله مولاي الحسن، يبدو أقرب من أي وقت مضى أو على الأقل يمكن الحديث عنه بقوة أكثر من أي وقت مضى في المغرب اليوم.

تراجع صحة محمد السادس تدفع لهذا السيناريو

وتحدثت مراسلة الصحيفة الإسبانية عن أسباب الاستعداد لهذا السيناريو، موضحة بأن تراجع صحة الملك محمد السادس وتدهورها بشكل مستمر هو الدافع الاول لاتخاذ الملك لمثل هذه الخطوة، لافتة إلى أن الخطوة في حال تمت ستكون مشابها لسيناريو ما حدث في إسبانيا عام 2014.

المصدرصحيفة الإسبانيول + فيسبوك + يوتيوب - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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