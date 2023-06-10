السبت, يونيو 10, 2023
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حياتنا

8 طرق لمعرفة ما إذا حظر شخص ما رقمك على iPhone

بالإمكان تجربة إحدى الطرق الثمانية لمعرفة ما اذا كان شخص ما حظر رقمك على iPhone

كتب أنس السالم
8 طرق لمعرفة إذا حظر شخص ما رقمك على iPhone
8 طرق لمعرفة إذا حظر شخص ما رقمك على iPhone
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وطن- إذا كنت تحمل هاتفاً من نوع آيفون (iPhone)، يكون من المهم بالنسبة لك أن تعرف من خلال عدة طرق ما إذا كان شخص ما قد حظر رقمك.

طرق لمعرفة إذا حظر شخص ما رقمك على iPhone

تحقّق من لون النصوص الخاصة بك

طريقة واحدة لمعرفة ما إذا كان قد تمّ حظرك أم لا، هي إرسال رسالة نصية إلى الشخص.

يمكنك معرفة الفرق بين رسالة SMS العادية ورسالة iMessage من خلال النظر إلى رمز الرسالة (الفقاعة الخضراء تعني أنها رسالة SMS، بينما تعني الفقاعة الزرقاء أنها رسالة iMessage).

طريقة واحدة لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك أم لا هي إرسال رسالة نصية إلى الشخص
يمكنك معرفة الفرق بين رسالة SMS العادية ورسالة iMessage من خلال النظر إلى رمز الرسالة

يتم إرسال رسائل iMessages عبر الإنترنت، ويتم إرسال رسائل SMS عبر مشغل شبكة الجوال.

إذا كان أحدهما لا يعمل، فقد تكون هناك مشكلة فنية أوسع وقد يكون من المفيد تجربة الآخر.

أرسل رسالة iMessage

إذا كان الشخص الذي تشك في أنه قام بحظرك لديه جهاز Apple، فيمكنك محاولة إرسال رسالة iMessage مهذبة إليه.

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عندما ترسل رسالة iMessage إلى شخص ما، سترى حالة التسليم أسفلها مباشرة.

إذا لم يتم حظرك، فستظهر الحالة “تم التسليم”.

وإذا قام الشخص بتمكين إعلامات القراءة، فسيتحول لاحقًا إلى “قراءة” بمجرد فتح الرسالة. وفق businessinsider.

عندما ترسل رسالة iMessage إلى شخص ما، سترى حالة التسليم أسفلها مباشرة
عندما ترسل رسالة iMessage إلى شخص ما، سترى حالة التسليم أسفلها مباشرة

العلامة الحمراء التي تمّ حظرها هي عندما لا ترى حالة التسليم أو إيصال القراءة على الإطلاق.

ستظل الرسالة التي أرسلتها للتو في فقاعة زرقاء، ولكن لن يكون لها حالة تسليم أسفلها، ولا حتى “لم يتم التسليم”.

أرسل رسالة SMS

عندما ترسل إليهم رسالة نصية قصيرة وتحصل على إشعار “تم التسليم” تحتها، لم يتم حظرك.

إذا تلقيت إشعارًا مثل “لم يتم تسليم الرسالة” أو لم تحصل على إشعار على الإطلاق، فهذه علامة على وجود حظر محتمل.

اجراء مكالمة هاتفية

بعد ذلك، يمكنك محاولة الاتصال بالشخص.

إذا انتقلت المكالمة مباشرة إلى البريد الصوتي أو رنّت مرة واحدة (أو نصف رنين) ثم انتقلت إلى البريد الصوتي، فهذا دليل إضافي على أنه ربما تم حظر رقمك.

قم بإيقاف تشغيل معرف المتصل

من خلال تعطيل معرف المتصل في إعدادات هاتفك، يمكنك معرفة ما إذا كان رقمك فقط هو الذي يواجه مشكلات في الاتصال بالجهاز الآخر.

إيقاف تشغيل معرف المتصل
خطوة إيقاف تشغيل معرفة المتصل في آيفون

على آيفون، يمكنك تعطيل معرف المتصل (بافتراض أن شركة الاتصالات تسمح بذلك) عن طريق فتح إعدادات هاتفك والانتقال إلى الإعدادات> الهاتف> إظهار معرف المتصل وتعطيله.

جرب رقمًا أو جهازًا مختلفًا

قد تتمكن من الاتصال بالشخص على رقم مختلف، أو باستخدام هاتف مختلف، لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على نفس النتيجة.

إذا كنت لا تزال غير قادر على الوصول إليهم، فقد تكون هناك مشكلة فنية في هاتف المتلقي.

تحقق مما إذا قاموا أيضًا بحظرك في تطبيقات المراسلة الأخرى

إذا كان الشخص قد حظرك بالفعل، فمن المرجح أن يقوم بحظرك في تطبيقات أخرى أيضًا.

طرق لمعرفة إذا حظر شخص ما رقمك على iPhone watanserb.com
واتساب

على سبيل المثال، حاول البحث عن العلامات التي تشير إلى أنه تم حظرك على منصات التواصل الاجتماعي مثل: Facebook وTwitter وInstagram وWhatsapp.

حاول الانتظار حتى تنتهي المشكلة

إذا حاولت الاتصال بشخص ما وانتقل البريد الصوتي مباشرة، فربما تم حظرك. ولكن من ناحية أخرى، قد يكون هاتف الشخص مغلقًا أو به بطارية مستنزفة، أو قد يكون ببساطة في وضع الطائرة أو وضع عدم الإزعاج.

 

المصدرbusinessinsider
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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