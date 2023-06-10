نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر: مواجهة العمالقة بين السيتي والإنتر

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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم في أنحاء العالم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان يلا شوت بجودة عالية، السبت، على ملعب ” أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول التركية.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فيما ستكون المباراة. بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، روابط بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر، بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

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ويتطلع فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، إلى تحقيق الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الملقب ب”الفيلسوف” هذا الموسم، بعد التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

دوري أبطال أوروبا 2023

ولم يفز مانشستر سيتي بالمطلق بلقب دوري الأبطال، رغم أنه تأهله قبل ذلك إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يفلح بالفوز باللقب. أمام فريق تشلسي الإنجليزي بهدف نظيف دون 2020-2021.

حان وقت المواجهة المنتظرة ⏳ هل أنت مستعد؟ 🫵 ⁧#السيتي⁩ pic.twitter.com/SLeI2w7Aae — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 10, 2023

كما ويسعى الفريق المنافس إنتر ميلان الإيطالي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال4 في تاريخ مسيرته، بعد غياب الفريق الإيطالية عن التتويج بهذا اللقب لنحو 12 عاماً.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي 2023. بعد تصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 89 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أرسنال برصيد 84 نقطة.

وجاء الفريق المنافس إنتر ميلان في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج باللقب نابولي برصيد 90 نقطة.