نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر: مواجهة العمالقة بين السيتي والإنتر

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم في أنحاء العالم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان يلا شوت بجودة عالية، السبت، على ملعب ” أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول التركية.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فيما ستكون المباراة. بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً.

From Milano to the World 🌏

From the World to the Stars ✨

Episode 5: Istanbul.#ForzaInter #UCL #UCLFinal pic.twitter.com/GAXTNJGtPF

— إنتر (@Inter_ar) June 10, 2023