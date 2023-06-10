السبت, يونيو 10, 2023
الرئيسيةرياضةنهائي دوري أبطال أوروبا مباشر: مواجهة العمالقة بين السيتي والإنتر
رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر: مواجهة العمالقة بين السيتي والإنتر

مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كتب فارس أبو شيحة
نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر
نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر
- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم في أنحاء العالم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان يلا شوت بجودة عالية، السبت، على ملعب ” أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول التركية.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فيما ستكون المباراة. بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، روابط بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر، بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

- Advertisement -

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 مباشر 

مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر

ويتطلع فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، إلى تحقيق الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الملقب ب”الفيلسوف” هذا الموسم، بعد التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

دوري أبطال أوروبا 2023

ولم يفز مانشستر سيتي بالمطلق بلقب دوري الأبطال، رغم أنه تأهله قبل ذلك إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يفلح بالفوز باللقب. أمام فريق تشلسي الإنجليزي بهدف نظيف دون 2020-2021.

كما ويسعى الفريق المنافس إنتر ميلان الإيطالي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال4 في تاريخ مسيرته، بعد غياب الفريق الإيطالية عن التتويج بهذا اللقب لنحو 12 عاماً.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي 2023. بعد تصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 89 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أرسنال برصيد 84 نقطة.

تدريبات مانشسستر سيتي
تدريبات مانشسستر سيتي

وجاء الفريق المنافس إنتر ميلان في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج باللقب نابولي برصيد 90 نقطة.

المصدروطن + يلا شوت + أسطورة لايف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

راتب مغري.. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

رياضة

معلقو نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

رياضة

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والتشكيلة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

غوارديولا يبكي لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

رياضة

من هو حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي والإنتر؟!

رياضة

تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والموعد في نهائي كأس إيطاليا 2023

رياضة

مانشستر سيتي لن يضع شارة لقب دوري الأبطال على قميصه حتى لو نالها لهذا السبب!

رياضة

هالاند كاد يكسر يد مشجعة لمانشستر سيتي بسبب مصافحة التتويج بالدوري (فيديو)

رياضة

مانشستر سيتي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة ال3 توالياً (صور)

رياضة

اللاعب يسب مدربه.. فيديو يعرض لأول مرة لاشتباك دي بروين وغوارديولا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الذكاء الاصطناعي خطر على الأطفال وإذا لم تنجب إلى حد الآن فمن الأفضل ألا تفعل ذلك

أغاني محمد رمضان من فيلم “هارلي” تجذب آلاف المستمعين! (فيديو)

جنود إسرائيليون على الحدود المصرية يتمردون على قيادتهم بسبب عملية محمد صلاح

العثور على أربعة أطفال ناجين من تحطم طائرة بعد قضائهم أسابيع في غابات الأمازون

جيش ابن زايد المزيف.. تقرير يفضح ما فعلته الإمارات للدفاع عن رئاستها لقمة المناخ

أسباب ظهور عقيدات الغدة الدرقية والعلاج المناسب

متى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023؟!.. إليكم التفاصيل

فيديو لـ شاكيرا ولويس هاميلتون على الشاطئ يكشف سرهما!

راتب مغري.. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

العثور على مليون جنيه “فكة” في منزل متسولة مصرية بعد وفاتها.. ما مصير التركة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC