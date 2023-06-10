فيديو لـ شاكيرا ولويس هاميلتون على الشاطئ يكشف سرهما!

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وطن– أصبحت شائعات المواعدة بين شاكيرا ولويس هاميلتون أكبر حيث انتشر مقطعان من مقاطع الفيديو لكونهما متشابهين للغاية.

نفس المكان

انتشر فيديو لشاكيرا وهي تمارس ركوب الأمواج لوحدها، ثم انتشر فيديو للويس هاميلتون بنفس المكان يمارس أيضاً ركوب الأمواج. ولكنهما لم يظهرا معاً.

من المرجح أن شاكيرا قد قلبت الصفحة عن علاقتها السابقة ، وانفصالها المؤلم عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

حيث شوهدت بجوار سائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون في عدة مناسبات ، مما أثار الشائعات والافتراضات حول العلاقة المحتملة التي قد تتطور بين اثنين.

لقاء منذ شهر

وفقًا لبعض تقارير وسائل الإعلام الأوروبية ، كانت المغنية وسائق الفورمولا ون يقابلان بعضهما البعض منذ شهر ويزيدان عدد المواعيد بشكل كبير.

يقال إن شاكيرا شوهدت في أحضان لويس هاميلتون في مقاطع فيديو وصور بعد حضورها سباق الجائزة الكبرى الإسباني.

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قال الأصدقاء المقربون للاثنين إنهم يقضون الكثير من الوقت معًا مؤخرًا ويتعرفون تدريجياً على بعضهم البعض ، ويمرحون ويتغازلون.

شاكيرا تصبح “امرأة العام” في “بيلبورد”

كان ظهور لشاكيرا في سباق فورميولا ون هذا العام في ميامي بعد يوم من حصولها على جائزة بيلبورد “امرأة العام” في حفل “المرأة اللاتينية في الموسيقى” الافتتاحي.

وبحسب ما ورد اعترفت شاكيرا ، أثناء استلام جائزتها ، بأن هذا العام كان أحد التغييرات الجذرية العديدة في حياتها ، والتي شعرت خلالها أكثر من أي وقت مضى بما يعنيه أن تكون امرأة.

وأضافت: “ما الذي لم تنسَه امرأة في وقت ما من حياتها لأنها تبحث عن اهتمام وحب شخص آخر؟ لقد حدث لي أكثر من مرة”.

أحداث غير عادية

غادرت شاكيرا إسبانيا لتستقر في ميامي بفلوريدا أبريل الماضي

في أحدث أغانيها ، استخدمت شاكيرا الموسيقى كعلاج ، في إشارة إلى شريكها السابق ، وحاولت تحرير نفسها من الصدمة التي سببها الانفصال.

وكانت “شاكيرا” قد أعلنت انفصالها عن نجم كرة القدم السابق جيرارد بيكيه في يونيو 2022 بعد تأكيد علاقتهما لأول مرة في مارس 2011.

من جانبه، ارتبط لويس هاميلتون بعدد من النساء البارزات، بما في ذلك ريتا أورا ونيكي ميناج، منذ انفصاله عام 2015 عن صديقته القديمة نيكول شيرزينغر.