السبت, يونيو 10, 2023
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غادة عبدالرازق بفستان فاضح يكشف صدرها في حفل خطبة ابن شقيقتها (فيديو)

روتانا أيضاً ابنة غادة عبدالرازق ارتدت فستان أوف شولدر أزرق قصير يكشف الكثير

كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق بفستان فاضح يكشف صدرها في حفل خطبة ابن شقيقتها (فيديو)
غادة عبدالرازق
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وطن- احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، بخطبة ابن شقيقتها المنتج صلاح مؤنس، بحضور شقيقتها وابنتها روتانا.

فساتين أوف شولدر

وشاركت غادة عبدالرازق، صوراً ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، لأجواء الخطوبة.

ونافست غادة العروس، بالعري، حين ارتدت فستان سواريه بني، أوف شولدر، يكشف منطقة الصدر بوضوح.

 

بينما ارتدت خطيبة ابن شقيقتها البلوجر صابرينا، فستان أحمر قصير جداً، أوف شولدر أيضاً.

غادة عبدالرازق
صلاح مؤنس وخطيبته

روتانا أيضاً ابنة غادة عبدالرازق، ارتدت فستان أوف شولدر أزرق قصير.

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ابني صلاح

ووجهت غادة رسالة لابن شقيقتها صلاح مؤنس: ” ألف مبروك لابني الحبيب صلاح وصابرينا على خطوبتهما .. أتمنى لهما عمراً مليئاً بالحب والسعادة.. أحبكم”.

 

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في سياق آخر، تعرّضت غادة عبد الرازق إلى أزمة قد تصل إلى القضاء، حين اتهمت الكاتبة سعاد شاهين، المقيمة في أمريكا، أسرة مسلسل (تلت التلاتة) بسرقة فكرة العمل منها.

وقالت شاهين في مداخلة عبر برنامج “إي تي بالعربي“: “كان فيه شخص وسيط بيني وبينها، وشرح لي وقتها أن غادة بتبحث عن فكرة كويسة يصلح تقديمها لمسلسل مكون من 30 حلقة. بالفعل تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأمريكا، وفي مصر أيضًا”.

سرقة

وتابعت: “بعتلها إيميل بالفكرة والمعالجة والملخص والإيميل اترد عليه سريعاً أن الفنانة عايزة تقابلني لأن عاجبها الموضوع جداً. من خلال الوسيط وصلت لزوجها السابق وبعتلي العنوان وروحت قابلتها في البيت. طبعاً كنت فرحانة وسعيدة جداً أن بدايتي في مصر هتكون مع الفنانة غادة عبد الرازق”.

وأوضحت الكاتبة: “بعد فترة لقيت الشخص اللي وصلني بيها بيكلمني بيقولي في كاتبة تانية خدت شغلك وغيرت اسم العمل. كان اسمه (لعبة التغيير) فأنا خدت الإجراءات القانونية”.

“لعبة التغيير”

وأشارت الكاتبة إلى أنّها أرسلت إلى غادة عبد الرازق إنذارًا قضائيًا ولأكثر من جهة، من بينها لمنتج العمل.

وتابعت: “أرسلت لغادة نفسها إنذاراً قضائياً. خاصة أنها لم ترد تماماً علي. وبعدها علمت أن المشروع توقف تمامًا، فاعتقدت أنها تراجعت عن قرارها بالحصول على الفكرة دون وجه حق”.

وأردفت: “لكن بعد طرح البوستر قبل أيام، اكتشفت مجددًا أنها استولت على فكرتي دون الرجوع لي”.

وأكدت الكاتبة أنها لا تزال مستمرة في الإجراءات القانونية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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