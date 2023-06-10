السبت, يونيو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدجنود إسرائيليون على الحدود المصرية يتمردون على قيادتهم بسبب عملية محمد صلاح
الهدهد

جنود إسرائيليون على الحدود المصرية يتمردون على قيادتهم بسبب عملية محمد صلاح

الجنود أبلغوا قادتهم أنهم غير قادرين على أداء النوبات الطويلة وأنهم شعروا بعدم الجدوى أثناء تواجدهم في الميدان لفترة طويلة

كتب خالد السعدي
جنود إسرائيليون على الحدود المصرية يتمردون على قيادتهم بسبب عملية محمد صلاح
جنود إسرائيليون على الحدود المصرية
- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير عبرية، بأن جنودًا من كتيبة بارديلاس المختلطة في جيش الاحتلال رفضوا الذهاب في وردية عملهم المعتادة ومدتها 12 ساعة على الحدود المصرية.

جاء ذلك في أعقاب في أعقاب الهجوم الذي وقع على الحدود المصرية، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من الجيش الإسرائيلي، إثر ما سمته تل أبيب هجوما من جندي مصري في حين تحدثت القاهرة عن مطاردة مع تجار مخدرات.

قال موقع “جيروزاليم بوست“، إنّ كتيبة بارديلاس تتولى تأمين منطقة عربة التي تمتد من البحر الميت إلى إيلات.
وأوضح الجنود لقادتهم أنهم غير قادرين على أداء مثل هذه النوبات الطويلة ، وأنهم يحظون بدعم والديهم في شكاواهم.

وانتقد الجنود قيادة كتيبتهم ، الأمر الذي جعلهم يعملون في هذه النوبات رغم سوء الأحوال الجوية ، وزعموا أنهم شعروا بعدم الجدوى أثناء تواجدهم في الميدان لفترة طويلة.

وسرعان ما تم تمرير تقرير بهذا الشأن بين قائد الكتيبة في جبل حريف إلى قائد لواء باران.

وأفادت مصادر معنية بالمسألة بأن هناك نقاشا مطولا بين القادة والجنود ، وتم إطلاع قائد اللواء العقيد عيدو سعد على ذلك.

- Advertisement -

وتم تقصير الساعات بمقدار أربع ساعات، حيث تقرر في النهاية تقصير ساعات الوردية من اثنتي عشرة إلى ثماني ساعات ، وتقليص حراسة الحدود بمركز واحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: “بعد تقييم الموقف والحادث على الحدود المصرية ، تقرر تحويل وظيفة الحارس الواحد إلى وظيفة لشخصين خلال ساعات الليل”.

بالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث إنه بعد تقييم الوضع والحادث على الحدود المصرية، تقرر تحويل وظيفة الحارس الفردي إلى وظيفة لشخصين خلال ساعات الليل.

إخفاقات للجيش الإسرائيلي

وكانت صحيفة “هآرتس” قد نشرت تقريرا عن مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة على الحدود مع مصر السبت الماضي يقول إن ذلك الحادث هو الأحدث في سلسلة إخفاقات الجيش الإسرائيلي التي استمرت عامين.

مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة على الحدود مع مصر
مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة على الحدود مع مصر

وذكر التقرير الذي أعده عاموس هاريل الكاتب بالصحيفة، أن القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي والفرقة الإقليمية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، وأن الضباط الذين تحدثوا للصحيفة اعترفوا بأن نتيجة الحادث تثير قلق هيئة الأركان العامة وأن هناك اشتباها بوجود مشاكل كثيرة في عمل القوات.

مركبة طوارئ بالقرب من موقع حادث أمني
مركبة طوارئ بالقرب من موقع حادث أمني

وأوضح هاريل أن من بين الأسئلة الأولى التي تم طرحها، والتي سيتم التحقيق حاليا، هي طريقة انتشار القوات، وحقيقة مرور عدة ساعات بعد مقتل الجنديين حتى تم تنبيه القطاع (ليس من الواضح سبب عدم وجود عمليات تفتيش متكررة للاتصال بالدوريات والمواقع الاستيطانية)، وطريقة تأمين الحاجز الأمني ​​(تسلل الشرطي المصري عبر بوابة من الواضح أنها ليست محمية بشكل صحيح)، وانتشار نقاط المراقبة والكاميرات على الحدود، وعملية اتخاذ القرار أثناء المطاردة (حقيقة تعرض القوات للهجوم، وتمكن الشرطي المصري من قتل جندي آخر، رغم التفوق العددي للجنود والقوة النارية الموجودة تحت تصرفهم واستخدام طائرة مسيرة للمراقبة).

وأشار إلى أنه وللوهلة الأولى، يبدو أن هناك خيطا يربط هذا الحادث بالعديد من الحوادث الخطيرة الأخرى في الجيش الإسرائيلي خلال العامين الماضيين.

ومن بين هذه الحوادث مقتل نائب قائد كتيبة في لواء ناحال أثناء مطاردة مسلحين فلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي شمال جنين، ومقتل جندي من لواء كفير عندما أطلق أحد رفاقه النار على موقعه على خط التماس بين إسرائيل والضفة الغربية، وإطلاق ضابط من وحدة إيغوز النار وقتله اثنين من قادة سرية الوحدة بطريق الخطأ في منطقة تدريب في الضفة الغربية.

واستنتج هاريل من كل هذه الحوادث، التي وقعت في وحدات مشاة مختلفة، أنها كشفت عن مشاكل واسعة النطاق في الجيش الإسرائيلي.

وأفاد بأن الحادث الذي أثار أعنف ردود الفعل هو الذي وقع في إيغوز في يناير/كانون الثاني 2022، والذي وردت بعده تقارير عديدة من قبل جنود عن سلوك متهور في هذه الوحدة النخبة وفي المشاة بشكل عام.

المصدرجيروزاليم بوست، وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

رغم قمعهم وإذلالهم.. لماذا يفضل المصريون السفر إلى ليبيا عن العيش ببلدهم؟

الهدهد

العثور على مليون جنيه “فكة” في منزل متسولة مصرية بعد وفاتها.. ما مصير التركة؟

الهدهد

مصريون يفاجئون السيسي بما فعلوه بمشروع تبطين الترع (فيديو)

الهدهد

مصطفى بكري يفجر مفاجأة بشأن تبكير الانتخابات الرئاسية في مصر! (شاهد)

الهدهد

سبب وفاة جورح إسحق.. رمز “ثورة 25 يناير” كانت آخر كلماته :”ربنا يرحمنا من الظلم”

الهدهد

لحظة وصول “عادل إمام” لجنازة الجندي المصري “محمد صلاح”.. حقيقة فيديو متداول!

تقارير

قطر تطرد 100 معارض مصري.. وهذه الشخصيات على رأس القائمة!

الهدهد

فضيحة في المغرب.. البرلمان يدرس تجنيس الإسرائيليين المغاربة في فترة قياسية.. ما القصة؟

الهدهد

سمكة قرش الغردقة.. أول تعليق من والد السائح الروسي: “كان يصرخ بابا أنقذني”

الهدهد

نقيب الصيادين يشير لمسؤولية سعودية في هجوم القرش على السائح الروسي في الغردقة وسخرية!

الهدهد

خطة إسرائيلية تحدد مصير المسجد الأقصى وتثير رعب الفلسطينيين.. ما فحواها؟

الهدهد

“عمار يا مشمش”.. قصة لقب يلازم مسقط رأس الشهيد البطل محمد صلاح (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رغم قمعهم وإذلالهم.. لماذا يفضل المصريون السفر إلى ليبيا عن العيش ببلدهم؟

الذكاء الاصطناعي خطر على الأطفال وإذا لم تنجب إلى حد الآن فمن الأفضل ألا تفعل ذلك

أغاني محمد رمضان من فيلم “هارلي” تجذب آلاف المستمعين! (فيديو)

نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر: مواجهة العمالقة بين السيتي والإنتر

العثور على أربعة أطفال ناجين من تحطم طائرة بعد قضائهم أسابيع في غابات الأمازون

جيش ابن زايد المزيف.. تقرير يفضح ما فعلته الإمارات للدفاع عن رئاستها لقمة المناخ

أسباب ظهور عقيدات الغدة الدرقية والعلاج المناسب

متى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023؟!.. إليكم التفاصيل

فيديو لـ شاكيرا ولويس هاميلتون على الشاطئ يكشف سرهما!

راتب مغرٍ.. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC