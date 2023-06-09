قطر تطرد 100 معارض مصري.. وهذه الشخصيات على رأس القائمة!

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وطن- كشفت شخصية مصرية معارضة مقيمة في الخارج، بأن السلطات القطرية طلبت من حوالي 100 معارض مصري يعيشون في قطر مغادرة البلاد في غضون أسابيع قليلة.

وقال المصدر نفسه في حديث لموقع “مدى مصر“، إن الخطوة التي اتخذتها قطر تأتي بعد أن طلبت مصر تسليم الأشخاص – وجميعهم من الجماعات الإسلامية – إلى السلطات المصرية.

وذكر المصدر، أن قائمة الأسماء تضم قياديان من الإخوان المسلمين والرئيس السابق للجماعة الإسلامية في الخارج محمد عبد الوهاب، فضلا عن عدد من الشخصيات المنتمية للجماعة الإسلامية والجبهة السلفية.

ووفقا لموقع “مدى مصر”، فقد أعطت قطر الرعايا المصريين المعارضين إشعارا بمغادرة البلاد وسط تقارب دبلوماسي بين الدوحة والقاهرة ازدهر خلال العام الماضي.

وكانت العلاقات بين البلدين فاترة منذ ما يقرب من عقد من الزمان بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013 ، مع انضمام مصر إلى كتلة دول الخليج في حصار قطر من 2017 إلى 2021.

لكن الدفء الذي بدأ العام الماضي شهد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر / أيلول بأول زيارة للبلاد منذ توليه منصبه.

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أسباب التقارب بين مصر وقطر

وبحسب الموقع، فقد ساعد على تقريب المسافة بين الدوحة والقاهرة العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين الإدارة المصرية الحالية وداعميها الخليجيين منذ فترة طويلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، فضلاً عن عدد من فرص الاستثمار الاقتصادي، مع احتمال احتياج مصر للاستثمر الأجنبي المباشر، لتهدئة ميزان مدفوعاتها المتعثر لتتماشى مع المصلحة القطرية في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الرئيسية ، بما في ذلك الزراعة والاتصالات .

قطر أجبرت 250 معارض مصري على مغادرة أراضيها عام 2022

كما توسع التعاون الأمني تحت راية التقارب، حيث أنه وفقًا للمصدر ، طلبت السلطات القطرية من 250 مواطنًا مصريًا ، بمن فيهم المعارض الإسلامي عبد الله الشريف ، الذي أدار سلسلة من البرامج الساخرة على يوتيوب والجزيرة ، مغادرة البلاد عند إقامة العلاقات الدبلوماسية لأول مرة في عام 2022.

كما امتدت قدرة مصر -بحسب مدى مصر- على الوصول إلى شخصيات معارضة في الخارج أيضًا مؤخرًا إلى تركيا ، التي تضم عددًا كبيرًا من المواطنين المصريين المنتمين إلى حركات إسلامية ، والذين رحبت بهم أنقرة بعد وصول السيسي إلى السلطة.

تركيا تلزم القنوات المصرية المعارضة بالتوقف عن انتقاد السيسي

ومع توثيق العلاقات بين القاهرة وأنقرة في عام 2021 ، أصدرت الحكومة التركية تعليمات للقنوات الإعلامية المعارضة التي تبث من الأراضي التركية بالتوقف عن انتقاد السيسي وحكومته.

كما اعتقلت السلطات التركية الإعلامي حسام الغمري في أكثر من مناسبة ، كان آخرها في نوفمبر ، وسط دعوات للاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر في 11 نوفمبر.

وتسارع التقارب بين القاهرة وأنقرة بوساطة الدوحة والوعود المالية في نهاية العام الماضي، عندما التقى رؤساء الدول الثلاثة على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر العام الماضي.

معارضون مصريون في تركيا يخشون استهداف شركاتهم

وتتوقع جماعات المعارضة الآن أن ضغوطًا مماثلة يمكن أن تستهدف الشركات التابعة لها في تركيا، مع توقع أول اجتماع رسمي بين السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب إعادة انتخاب أردوغان.