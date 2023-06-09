الجمعة, يونيو 9, 2023
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طُلب منهما خلع ملابسهما.. تفاصيل إذلال سيدتين محجبتين في مطار إسرائيلي

السيدتان تقاضيان شركة الطيران الإسرائيلية للحصول على أكثر من 45000 دولار نتيجة الإذلال والعنصرية

كتب خالد السعدي
الخطوط الجوية الاسرائيلية
محام يقدم طلب تعويض إلى شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية Arkia بسبب إذلال سيدتين فلسطينيتين
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***وطن – قدم محام من مركز أزمات العنصرية، طلب تعويض إلى شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية Arkia بالنيابة عن امرأتين فلسطينيتين تعرضتا للإذلال والعنصرية عند عودتهما إلى تل أبيب من إسطنبول

وقال محامي إسرائيلي من مركز أزمة العنصرية، إن السيدتين وصلتا إلى مطار إسطنبول في 13 أبريل للعودة إلى تل أبيب لكن الأمن الإسرائيلي أوقفهما واستجوبهما بشأن حياتهما الشخصية.

ولاحقًا ، بعد أن اكتشف الأمن الإسرائيلي أن المرأتين المحجبتين تعيشان في غزة لفترة من الوقت ، تم وضع ملصق على حقائبهما، طُلب منهم الذهاب إلى البوابة، وتجاوز طابور انتظار الركاب ، وتسليم كل متعلقاتهما إلى الأمن ، بما في ذلك حقائب اليد الخاصة بهم.

واعترضت المرأتان ، موضحة أنهما تحملان أدوية لأن إحداهما خضعت لعلاج السرطان.

وعندما وصلتا إلى البوابة قيل لهم إن الرحلة تأخرت لأكثر من أربع ساعات، ثم خضعتا لاحقًا لفحص أمني آخر.

وطُلب منهما خلع حجابهما وحتى ربطات شعرهما، وعندما رفضتا خلع ملابسهما، أجرى موظف الأمن الإسرائيلي عملية تفتيش مذلة في أجسادهن ، مما أدى إلى انهيار إحدى النساء والبكاء.

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وأثناء العملية ، قيل لهم إن طائرتهما تأخرت مرة أخرى لمواصلة البحث، ما دفع الركاب إلى إهانتهما عند إقلاع الطائرة.

وخلال الرحلة ، اكتشفت السيدتان أن الأمن قد أزال محتويات حقائبهم المحمولة بما في ذلك الأدوية التي يحتاجها أحدهم.

وبحسب تقرير لموقع ميدل إيست مونيتور، فإنّ السيدتين تقاضيان شركة الطيران للحصول على أكثر من 45000 دولار نتيجة الإذلال والعنصرية التي عانوا منها.

ليست حادثة منفردة

وشدد المحامي على أن هذه ليست حادثة منفردة، مشيرًا إلى أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يبلغون بانتظام عن سياسات التنميط في مطار بن غوريون في تل أبيب وفي المطارات الأخرى عند عودتهم إلى البلاد على متن خطوط جوية إسرائيلية.

وأضاف المحامي، أن هذا نتيجة للتنميط العنصري ، وهو أمر غير قانوني.

قنبلة في المطار

يُشار إلى أنه قبل أيام، كشفت صحيفة عبرية، أن قوات أمن مطار ديفيد بن غوريون الإسرائيلي في مدينة تل أبيب عثرت على عبوة ناسفة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، إنه تم العثور على العبوة داخل سيارة في المطار، مؤكدة أن الحادثة لم تؤدِ لأي تأثير على حركة المرور في المطار وجدول الرحلات.

وأضافت أنه بسبب اكتشاف العبوة، تم إغلاق جزء من موقف للسيارات داخل مطار بن غوريون.

وأوضحت الصحيفة أن “خلفية الحادث جنائية، ويشتبه في أن الحديث يدور عن صراع بين المجرمين”.

ومطار بن غوريون هو المطار الرئيس في إسرائيل، وخلال الشهر الماضي شهد مرور2.12 مليون مسافر، على متن 14902 طائرة في الرحلات الدولية والداخلية، وفق موقع “port2port” العبري.

المصدريديعوت أحرونوت + ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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