بعد فشل التوقيع مع ميسي.. الهلال يتقدم بعرضٍ خيالي لمحمد صلاح وهذه قيمته

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وطن- كشفت تقارير سعودية عن تجهيز نادي الهلال السعودي عرضاً خيالياً للتعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بعد فشل صفقة التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

عرض الهلال السعودي لمحمد صلاح

وأفادت القناة الرياضية السعودية ، بأن نادي الهلال السعودي بعد فشل صفقة التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتجهز لعرض خيالي للتعاقد مع المصري صلاح لاعب ليفربول (الريدز).

كما وأردفت القناة السعودية، ” سيتخطى عرض الهلال للتعاقد. مع اللاعب صلاح، مليار و100 ألف يورو من أجل إتمام تلك الصفقة”.

🚨🚨🚨 — صحيفة سعودي سبورت: الهلال يفاوض النجم المصري محمد صلاح. pic.twitter.com/SlpAgGc1rP — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 8, 2023

وكان المصري محمد صلاح قد جدد عقده مع نهاية الموسم الماضي حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران صيف 2025، براتب يصل قيمته 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد مع الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي

كما وأحرز صلاح 19 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بفارق كبير عن النجم النرويجي إرلينغ هالاند. هداف هذا الموسم برصيد 36 هدفاً.

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ويقضي صلاح عطلته الصيفية برفقة عائلته بمنطقة الغردقة في دولة مصر، بعد ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023. حيث فشل الريدز في التأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما وسيلتقي فريق ليفربول أمام كارلشروهر الألماني، في مباراة ودية بين كلا الفريقين، في ال19 من شهر يوليو/ تموز الشهر القادم.

يذكر بأن فريق ليفربول (الريدز) قد أنهى الموسم في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، كما وبفارق كبير عن مانشستر سيتي المتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي. برصيد 89 نقطة.