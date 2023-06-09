الجمعة, يونيو 9, 2023
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رياضة

بعد فشل التوقيع مع ميسي.. الهلال يتقدم بعرضٍ خيالي لمحمد صلاح وهذه قيمته

الهلال يرغب في التعاقد مع المصري صلاح بصفقة قد تصل إلى مليار و100 ألف يورو

كتب فارس أبو شيحة
الهلال يتجهز بعرض لمحمد صلاح
الهلال يتجهز بعرض لمحمد صلاح
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وطن- كشفت تقارير سعودية عن تجهيز نادي الهلال السعودي عرضاً خيالياً للتعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بعد فشل صفقة التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

عرض الهلال السعودي لمحمد صلاح

وأفادت القناة الرياضية السعودية ، بأن نادي الهلال السعودي بعد فشل صفقة التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتجهز لعرض خيالي للتعاقد مع المصري صلاح لاعب ليفربول (الريدز).

كما وأردفت القناة السعودية، ” سيتخطى عرض الهلال للتعاقد. مع اللاعب صلاح، مليار و100 ألف يورو من أجل إتمام تلك الصفقة”.

وكان المصري محمد صلاح قد جدد عقده مع نهاية الموسم الماضي حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران صيف 2025، براتب يصل قيمته 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد مع الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي

كما وأحرز صلاح 19 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بفارق كبير عن النجم النرويجي إرلينغ هالاند. هداف هذا الموسم برصيد 36 هدفاً.

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ويقضي صلاح عطلته الصيفية برفقة عائلته بمنطقة الغردقة في دولة مصر، بعد ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023. حيث فشل الريدز في التأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصري صلاح
المصري صلاح

كما وسيلتقي فريق ليفربول أمام كارلشروهر الألماني، في مباراة ودية بين كلا الفريقين، في ال19 من شهر يوليو/ تموز الشهر القادم.

يذكر بأن فريق ليفربول (الريدز) قد أنهى الموسم في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، كما وبفارق كبير عن مانشستر سيتي المتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي. برصيد 89 نقطة.

محمد صلاح
محمد صلاح
المصدروطن + القناة الرياضية السعودية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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