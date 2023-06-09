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بعد تهديدات بقتله.. شرطة لندن تطلب من عقيد سعودي منشق محاكاة حياة إدوارد سنودن!

لعقيد رابح العنزي كشف أنه يتلقى ما معدله 50 تهديدا بالقتل أسبوعيا ويخشى أن يُقتل بنفس الطريقة التي قتل بها جمال خاشقجي

كتب سالم حنفي
بعد تهديدات بقتله.. شرطة لندن تطلب من عقيد سعودي منشق محاكاة حياة إدوارد سنودن!
رابح العنزي
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وطن- كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، بأن السلطات الامنية حذرت العقيد السعودي المنشق رابح العنزي من الاغتيال، مطالبة إياه بأخذ الحيطة والحذر.

وقالت الصحيفة ضابط من شرطة العاصمة، لندن”، طُلب من المعارض للسعودي الذ يقيم في لندن حاليا “محاكاة” حياة المخبر الأمريكي إدوارد سنودن م وسط تهديدات بالقتل تلقاها بعد فراره من بلاده.

والعقيد رابح العنزي البالغ من العمر 44 عامًا ، كان مسؤولًا كبيرًا في جهاز الأمن السعودي لمدة عقدين ، لكنه طلب اللجوء في المملكة المتحدة بعد أن زعم أنه تلقى أوامر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في حين تعرضت حياته للتهديد لانتقاده نظام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصل العقيد “العنزي” ، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيًا ، إلى لندن في فبراير/شباط الماضي ، لكنه لا يشعر بالأمان.

50 تهديد بالقتل أسبوعيا

وقال لصحيفة الغارديان إنه يتلقى ما معدله 50 تهديدا بالقتل أسبوعيا، ويخشى أن يُقتل بنفس الطريقة التي قتل بها جمال خاشقجي ، وهو من أشد المنتقدين للنظام السعودي وكان صحفيا في واشنطن بوست، الذي قُتل داخل السفارة السعودية في إسطنبول في 2018 .

ووفقا لـ”الغارديان“، فإن معظم التهديدات التي تصل لـ”العنزي” تهدد أيضًا بتقطيع أوصاله، ويتم إرسالها إلى حساباته على Twitter”تويتر” و”يوتيوب” و”تيك توك”، والتي يستخدمها بانتظام للتحدث ضد اضطهاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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رصد 250 ألف دولار لرأسه

ووفقا للصحيفة، فقد اكتسب رابح العنزي عددًا كبيرًا من المتابعين عبر الإنترنت ويعيش على التبرعات التي يتلقاها من متابعيه، في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن الديوان الملكي السعودي وضع مكافأة قدرها 250 ألف دولار (200 ألف جنيه إسترليني) على رأسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن “العنزي” أبلغ شرطة العاصمة بهذه التهديدات في نهاية شهر مارس، و بعد شهر تلقى بريدًا إلكترونيًا نصحه بعدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن بدلاً من ذلك، كان نموذجًا للحياة التي يعيشها “سنودن” ، وهو متعاقد مع وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي سرب ملفات سرية إلى الغارديان قبل 10 سنوات.

الشرطة تطلب من العنزي محاكاة حياة إدوارد سنودن

وذكرت رسالة البريد الإلكتروني من أحد المخبرين: “لقد ناقشنا بالفعل عددًا من طرق الحماية … نموذج الحياة الذي يجب أن تحاكيه هو نموذج إدوارد سنودون، وهو أمر ناقشناه أيضًا. أنا أقدر الموقف الذي أنت فيه ، وأنا لا أستخف بالمخاطر التي تتعرض لها “.

إدوارد سنودن
إدوارد سنودن

وبحسب الصحيفة، فإنه من غير الواضح ما الذي قصدته الشرطة، حيث يعيش سنودن في المنفى في روسيا منذ عام 2013 ، لكنه يظهر على الإنترنت في نقاش عام.

واعتبرت الصحيفة أن الاقتراح يثير تساؤلات حول موقف الشرطة وفهمها لطالبي اللجوء السياسي الذين يأتون غالبًا إلى بريطانيا معتقدين أنهم سيكونون أحرارًا في التحدث علانية.

رابح العنزي يرفض السكوت

من جانبه، قال العنزي: “أرفض أن أسكت..لهذا السببغادرت المملكة العربية السعودية، حتى أتمتع بحرية التعبير “.

ومنذ مغادرته بلاده ، أطلق العنزي ، وهو أحد أعلى المنشقين عن المملكة مرتبة في التاريخ الحديث، عدة مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي قيل له بتنفيذها ، بما في ذلك أمر صدر في عام 2020 من قبل وزارة الداخلية السعودية للتصدي لقبيلة الحويطات في محافظة تبوك، موقع مشروع “نيوم “.

ورفض العقيد رابح العنزي الأمر، لكن الحملة استمرت على أي حال ، مما أدى إلى وفاة الناقد الصريح من قبيلة الحويطات ، عبد الرحيم الحويطي ، حيث كان الأمر مبررًا على أساس الإرهاب، رغم عدم إدراج المحتجين في السجل الرسمي للإرهاب ، بحسب العنزي.

رابح العنزي يرفض تلبية دعوة لزيارة السفارة السعودية

وبعد وقت قصير من نشر مثل هذه المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى العنزي أنه تلقى مكالمة هاتفية تمت دعوته خلالها إلى السفارة السعودية في لندن لمناقشة عرض بقيمة 5 ملايين دولار مقابل صمته، إلا أن “العنزي” لم يذهب خوفا من أن يلقى نفس مصير خاشقجي.

في نفس الوقت تقريبًا ، تلقى “العنزي” تهديدات بالقتل من حساب على تويتر يديره شخص يطلق على نفسه اسم فهد بن سطام، حيث طلبت المنشورات من متابعي الحساب البالغ عددهم 19 ألفًا تعقب العنزي في لندن وقدمت مواقع تم تحديدها من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدرالغارديان، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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