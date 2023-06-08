مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

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وطن- في حادثة صادمة، تعرّض سائح أجنبي -قيل إنه روسي- لهجوم من قبل سمكة قرش ضخمة خلال قضاء إجازته في مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر. حدثت الواقعة في شاطئ مشهور بجذب الغواصين وعشاق الغطس.

سمكة قرش تفتك بسائح أجنبي في الغردقة

ووفقًا لمقاطع فيديو وثّقها شهود العيان على الشاطئ، فقد وقع الهجوم، بعد ظهيرة اليوم الخميس.

وكان السائح الأجنبي (الذي رجّح بعضهم أن يكون روسياً) يقوم بجلسة غوص قرب الشعاب المرجانية الجميلة التي تعدّ أحد معالم الجذب السياحي الرئيسية في المنطقة. وفجأة، هاجمت سمكة قرش السائح بشكل غير متوقع.

رصدت عدد من الكاميرات المثبتة في أجهزة بعض المستجمين على البحر، اللحظات المرعبة التي تعرّض فيها السائح لهجوم القرش.

وقد أظهرت اللقطات السائح وهو يحاول الدفاع عن نفسه بكل قوة، بينما تحاول السلطات المحلية في الغردقة الوصول إليه وتقديم المساعدة.

هاجم سمكة قرش رجلاً قبالة سواحل الغردقة المصرية ، ناشدت القنصلية العامة الروسية مواطنوها مطالبتهم باليقظة. أبلغت وزارة الخارجية الروسية ريا نوفوستي أن ضحية هجوم سمكة قرش قبالة سواحل مصر روسية. pic.twitter.com/M26d3Ivmp0 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 8, 2023

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وتظهر سمكة القرش وهي تفتك بالسائح (الروسي)، وقد سالت دماؤه وسط الماء، في مشهد سريالي ترك شهود العيان على الحادثة في صدمة من أمرهم.

حادث هجوم قرش بالغردقه بالرغم من منع الصيد منذ فتره و انباء أوليه عن وجود سائح روسي ضحيه!! — RedSea_Anglers ⚓ 🚢 🇪🇬🇱🇧🇬🇷 (@HanySadekk) June 8, 2023

وفي محاولةٍ منه لاقتناص بعض اللحظات والنجاة من فكي القرش، يظهر السائح وهو يسبح نحو الشاطئ بينما كان يطلب المساعدة من المتواجدين، قبل أن يتدخل قارب الحماية الشاطئية.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى توقيت كتابة هذه السطور، لم تُصدر السلطات الرسمية في مصر، أي بلاغ توضيحي يتعلق بالحادثة.

هجوم سمكة قرش تايجر في الغردقة pic.twitter.com/CnxmL5llEL — Baroudy (@barondy) June 8, 2023

عام تقريباً على آخر حادثة من نفس النوع

في يوليو 2022، حدثت كارثة مشابهة عندما تعرّضت سائحة نمساوية لهجمة قرش قاتلة، في الغردقة أيضاً، أردتها جثة هامدة رغم نقلها إلى المستشفى.

الحادثة المروّعة، نشرت تفاصيلها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي بثّت مقطعاً مصوراً صادماً، يوثّق هجوم سمكة القرش على السائحة النمساوية.

وبحسب التقرير، فقد توفيت السائحة النمساوية متأثرةً بجروحها البليغة بعد تعرّضها لهجوم عنيف من السمكة القرش.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها المتواجدون على الشاطئ اللحظات المرعبة التي عاشتها السائحة النمساوية خلال الهجوم.

توفيت سائحة نمساوية متزوجة من مصري، بعد أن هاجمتها سمكة قرش، أثناء سباحتها في #الغردقة، ولم تفلح محاولات السياح الآخرين لتشتيت انتباه القرش المفترس. pic.twitter.com/2TPkvpY8cx — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) July 2, 2022

وذكرت “ديلي ميل”، أن السائحة المتقاعدة تبلغ من العمر 68 عاماً.

وكانت السيدة تسبح على الشاطئ في خليج “سهل حشيش” على البحر الأحمر عندما هاجمها القرش.

وقضم القرش ذراع السيدة النمساوية وإحدى ساقيها، بحسب تقارير محلية.

وأظهر الفيديو لحظات الرعب التي عاشتها الضحية وهي تصرخ طلباً للمساعدة.

وفاة سيدة نمساوية أصيبت بالرعب بعد اقتراب سمكة قرش منها بشواطئ الغردقة بمصر!pic.twitter.com/LdvxVUPhWx — الأكثر مشاهدة (@TheTopVideo) July 2, 2022

فيما اكتست المياه حولها بلون دمائها الأحمر، حيث نزفت معظم دمائها في الماء، بعدما افترسها القرش.

بعض المتواجدين كانوا يحاولون إنقاذها عبر الصراخ لتشتيت القرش، لكن لم يجرؤ أحد على النزول للماء ومساعدتها خوفاً من التعرض لذات المصير.