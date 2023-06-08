الخميس, يونيو 8, 2023
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مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

السائح الأجنبي -يرجّح أنه روسي- ظهر وهو يتخبّط في دمائه محاولاً الهروب من فكّي سمكة قرش ضخمة وسط صدمة وهلع المصطافين

كتب فهمي الورغمي
قرش يفترس سائح في الغردقة
قرش يفترس سائح في الغردقة
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وطن- في حادثة صادمة، تعرّض سائح أجنبي -قيل إنه روسي- لهجوم من قبل سمكة قرش ضخمة خلال قضاء إجازته في مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر. حدثت الواقعة في شاطئ مشهور بجذب الغواصين وعشاق الغطس.

سمكة قرش تفتك بسائح أجنبي في الغردقة

ووفقًا لمقاطع فيديو وثّقها شهود العيان على الشاطئ، فقد وقع الهجوم، بعد ظهيرة اليوم الخميس.

وكان السائح الأجنبي (الذي رجّح بعضهم أن يكون روسياً) يقوم بجلسة غوص قرب الشعاب المرجانية الجميلة التي تعدّ أحد معالم الجذب السياحي الرئيسية في المنطقة. وفجأة، هاجمت سمكة قرش السائح بشكل غير متوقع.

رصدت عدد من الكاميرات المثبتة في أجهزة بعض المستجمين على البحر، اللحظات المرعبة التي تعرّض فيها السائح لهجوم القرش.

وقد أظهرت اللقطات السائح وهو يحاول الدفاع عن نفسه بكل قوة، بينما تحاول السلطات المحلية في الغردقة الوصول إليه وتقديم المساعدة.

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وتظهر سمكة القرش وهي تفتك بالسائح (الروسي)، وقد سالت دماؤه وسط الماء، في مشهد سريالي ترك شهود العيان على الحادثة في صدمة من أمرهم.

وفي محاولةٍ منه لاقتناص بعض اللحظات والنجاة من فكي القرش، يظهر السائح وهو يسبح نحو الشاطئ بينما كان يطلب المساعدة من المتواجدين، قبل أن يتدخل قارب الحماية الشاطئية.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى توقيت كتابة هذه السطور، لم تُصدر السلطات الرسمية في مصر، أي بلاغ توضيحي يتعلق بالحادثة.

عام تقريباً على آخر حادثة من نفس النوع

في يوليو 2022، حدثت كارثة مشابهة عندما تعرّضت سائحة نمساوية لهجمة قرش قاتلة، في الغردقة أيضاً، أردتها جثة هامدة رغم نقلها إلى المستشفى.

الحادثة المروّعة، نشرت تفاصيلها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي بثّت مقطعاً مصوراً صادماً، يوثّق هجوم سمكة القرش على السائحة النمساوية.

وبحسب التقرير، فقد توفيت السائحة النمساوية متأثرةً بجروحها البليغة بعد تعرّضها لهجوم عنيف من السمكة القرش.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها المتواجدون على الشاطئ اللحظات المرعبة التي عاشتها السائحة النمساوية خلال الهجوم.

وذكرت “ديلي ميل”، أن السائحة المتقاعدة تبلغ من العمر 68 عاماً.

وكانت السيدة تسبح على الشاطئ في خليج “سهل حشيش” على البحر الأحمر عندما هاجمها القرش.

وقضم القرش ذراع السيدة النمساوية وإحدى ساقيها، بحسب تقارير محلية.

وأظهر الفيديو لحظات الرعب التي عاشتها الضحية وهي تصرخ طلباً للمساعدة.

فيما اكتست المياه حولها بلون دمائها الأحمر، حيث نزفت معظم دمائها في الماء، بعدما افترسها القرش.

بعض المتواجدين كانوا يحاولون إنقاذها عبر الصراخ لتشتيت القرش، لكن لم يجرؤ أحد على النزول للماء ومساعدتها خوفاً من التعرض لذات المصير.

المصدرديلي ميل + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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