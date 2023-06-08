العرافة البلغارية بابا فانغا تنجم بكارثة ضخمة هذا العام ضحاياها مئات الآلاف!

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وطن- تم الكشف مؤخرا بأن المنجمة البلغارية بابا فانغا التي توقعت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، نجمت بتوقع صارخ حول استخدام أسلحة الدمار الشامل في عام 2023.

وكان لدى البلغارية الكفيفة بابا فانغا سجل حافل بالتنبؤ الدقيق ببعض الأحداث الأكثر إثارة للصدمة في التاريخ – بما في ذلك 11 سبتمبر ، لتصدر تحذيرًا مخيفًا بشأن هذا العام.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه على الرغم من وفاة بابا فانغا في عام 1996 ، إلا أن العديد من تنبؤاتها تؤتي ثمارها منذ وفاتها، مما يعني أن هواجسها يمكن أن تكون صحيحة الآن كما كانت عندما قامت بها لأول مرة.

كارثة نووية مروعة

النبأ السيئ الذي توقعته المنجمة الراحلة بابا فانغا هو توقعها حدوث كارثة نووية مروعة هذا العام.

ويقول أتباعها المخلصون إنها رأت الكارثة تتكشف حول محطة للطاقة النووية من شأنها أن تسبب تلوثًا سامًا للهواء فوق آسيا، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.

ويعتقد الأتباع أن الكارثة ستتضمن أيضا استخدام قوة عظمى لسلاح بيولوجي هذا العام والذي سيؤدي بدوره إلى وفاة مئات الآلاف من الناس.

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وتأتي تنبؤات بابا فانغا حول هذا العام وسط أوقات مضطربة في عالم العلاقات الدولية ، مع تورط عدد من القوى النووية العظمى في مواقف جيوسياسية غير مستقرة.

الغزو الروسي لأوكرانيا يعزز تحقيق التنبؤ

وتأججت المخاوف من تصعيد الحرب في أوكرانيا بسبب القتال المتزايد في منطقة بيلجورود الروسية .

وفي هذه الأثناء ، تعرضت روسيا لانتقادات بسبب تحركها على ما يبدو نحو نهج أكثر توجهاً نحو التدمير بعد اتهامها بتدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون.

وفي أماكن أخرى، لا تزال التوترات تتأجج بين الصين وتايوان، حيث لا تزال السفن الحربية الغربية في المنطقة كإظهار للقوة في مواجهة القوة العظمى الآسيوية.

بابا فانغا توقعت هجمات 11 سبتمبر قبل حدوثها بـ13 عاما

واكتسبت بابا فانغا سمعتها من خلال عدد من التنبؤات ، والتي رأت في عام 1989 توقعها المزعوم لـ 11 سبتمبر بقولها: “رعب ، رعب!”.

وقالت بابا فانغا:”الإخوة الأمريكيون سوف يسقطون بعد مهاجمتهم من قبل الطيور الفولاذية”.

واضافت بابا فانغا:”ستعوي الذئاب في الأدغال ، وسوف تتدفق دماء الأبرياء.”

دقة حدوث ما توقعته بابا فانغا

يشار إلى أنه حتى كتابة هذا الخبر ، أثبتت حوالي 68٪ من توقعات بابا فانغا أنها دقيقة إلى حد ما، كما يقول الخبراء.

ومع ذلك ، نظرًا للطبيعة القائمة على التفسير للأعمال التجارية، يختلف بعض الأشخاص مع أتباعها الذين يزعمون أن معدل نجاحها أقرب إلى 85٪.