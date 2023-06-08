اختبار الشخصية: الطائر الذي تختاره يكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة

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وطن- الطائر الذي تختاره أولاََ في هذا الاختبار سيكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة.

إن الحياة رحلة مليئة بالمحطات ولحظات الصعود والهبوط. ومع ذلك، فإن ما يميّز شخصًا عن آخر هو الطريقة التي يختار بها التعامل مع مشاكله.

هذه المشكلات مفيدة في الواقع كي تساعدك على التعلم والنمو والتطور، لتظهر أقوى من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، نشر موقع timesofindia، اختبارًا ممتازًا سيخبرك في وقت قصير عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة.

هل أنت مستعد لتجربة هذا الاختبار؟ اختر أولاََ الطائر الذي يعجبك.

في هذه الصورة هناك 3 طيور جميلة، كل واحد من منها يجلس على نوع مختلف من الفروع مع أزهار جميلة ومتنوعة.

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بمجرد أن تشعر بالرضا عن اختيارك (تجنّب التفكير لفترة طويلة وتواصل مع حدسك)، يمكنك أن ترى ما يعنيه ذلك فيما يتعلق بمهاراتك في حل المشكلات.

النوع الأول

أولئك الذين يختارون النوع الأول غالبًا ما يأخذون وقتهم لحل مشكلة ما. إنهم يحبون تفكيك المسألة وفهمها بصبر، بدلاً من القفز إلى أي قرارات غير عقلانية.

في حين أن هذا النهج يمكن أن يساعد في اتخاذ قرار مستنير، فقد لا يعمل دائمًا لصالحك عندما تحتاج إلى اتخاذ إجراء فوري.

النوع الثاني

إذا اخترت الطائر الثاني، فأنت واثق من قدراتك على حل المشكلات. أنت تؤمن باتخاذ قرارات سريعة والتصرف بناءً عليها. يساعد أسلوبك هذا في إيقاف المشاكل الرئيسية قبل أن تنمو وتتطور.



النوع الثالث

يميل أولئك الذين يختارون الطائر الثالث إلى المخاطرة والبحث عن حلول إبداعية عند مواجهة مشكلة ما.

خيارات هؤلاء الأشخاص غير عادية ويمكن أن يتوصلوا إلى حلول لا يمكن لأي شخص آخر تقريبًا التفكير فيها.

في الغالب، هذه الحلول فعالة في معالجة المشاكل. ومع ذلك، قد تكون أكثر تعقيدًا مما هو مطلوب.