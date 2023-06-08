الخميس, يونيو 8, 2023
الرئيسيةحياتنااختبار الشخصية: الطائر الذي تختاره يكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل...
حياتنا

اختبار الشخصية: الطائر الذي تختاره يكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة

هذا الاختبار يكشف مهاراتك في حل المشكلات

كتب ايمان الباجي
اختبار الشخصية: الطائر الذي تختاره يكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة
الطائر الذي تختاره يكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة
- Advertisement -

وطن- الطائر الذي تختاره أولاََ في هذا الاختبار سيكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة.

إن الحياة رحلة مليئة بالمحطات ولحظات الصعود والهبوط. ومع ذلك، فإن ما يميّز شخصًا عن آخر هو الطريقة التي يختار بها التعامل مع مشاكله.

هذه المشكلات مفيدة في الواقع كي تساعدك على التعلم والنمو والتطور، لتظهر أقوى من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، نشر موقع timesofindia، اختبارًا ممتازًا سيخبرك في وقت قصير عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة.

هل أنت مستعد لتجربة هذا الاختبار؟ اختر أولاََ الطائر الذي يعجبك.

فكّر جيداً قبل أن تختار

في هذه الصورة هناك 3 طيور جميلة، كل واحد من منها يجلس على نوع مختلف من الفروع مع أزهار جميلة ومتنوعة.

- Advertisement -

بمجرد أن تشعر بالرضا عن اختيارك (تجنّب التفكير لفترة طويلة وتواصل مع حدسك)، يمكنك أن ترى ما يعنيه ذلك فيما يتعلق بمهاراتك في حل المشكلات.

النوع الأول

أولئك الذين يختارون النوع الأول غالبًا ما يأخذون وقتهم لحل مشكلة ما. إنهم يحبون تفكيك المسألة وفهمها بصبر، بدلاً من القفز إلى أي قرارات غير عقلانية.

الطائر الأول

في حين أن هذا النهج يمكن أن يساعد في اتخاذ قرار مستنير، فقد لا يعمل دائمًا لصالحك عندما تحتاج إلى اتخاذ إجراء فوري.

النوع الثاني

إذا اخترت الطائر الثاني، فأنت واثق من قدراتك على حل المشكلات. أنت تؤمن باتخاذ قرارات سريعة والتصرف بناءً عليها. يساعد أسلوبك هذا في إيقاف المشاكل الرئيسية قبل أن تنمو وتتطور.

الطائر الثاني

النوع الثالث

يميل أولئك الذين يختارون الطائر الثالث إلى المخاطرة والبحث عن حلول إبداعية عند مواجهة مشكلة ما.

الطائر الثالث

خيارات هؤلاء الأشخاص غير عادية ويمكن أن يتوصلوا إلى حلول لا يمكن لأي شخص آخر تقريبًا التفكير فيها.

في الغالب، هذه الحلول فعالة في معالجة المشاكل. ومع ذلك، قد تكون أكثر تعقيدًا مما هو مطلوب.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

اختبار قوي..طريقة ضغطك على معجون الأسنان تكشف جوانب خفية عن شخصيتك

حياتنا

هذا الوهم البصري يكشف الكثير عن شخصيتك الغامضة بحسب علم النفس.. ما الذي تراه أولاً؟!

حياتنا

اكتشف معنا شخصيتك من فاكهتك المفضلة

حياتنا

التمساح أم القارب؟!..ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف عن سمات شخصيتك المخفية

حياتنا

ما تراه أولاً يكشف ما إذا كنت سعيدًا حقًا في حياتك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

سؤال حيّر المسافرين..”متى يجب علي الوصول إلى المطار قبل رحلتي”؟

آخر تفاصيل مسار الإعصار بيبارجوي وتأثيره على أجواء سلطنة عمان (فيديو)

فيديو كارول سماحة قبل حفل أربيل يثير الجدل .. ماذا فعلت ليهاجمها الجمهور! (شاهد)

سعودية حسناء تفجر غضب السعوديين بتصرف صادم وجنوني (فيديو)

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

ريال مدريد يُجمد مفاوضاته مع هاري كين لهذا السبب

بيئة العمل السامة.. علامات تخبرك أنه حان وقت المغادرة

الدهون المتركّزة في الفخذ قد تؤدي إلى التدهور المعرفي ومرض الزهايمر

العرافة البلغارية بابا فانغا تنجم بكارثة ضخمة هذا العام ضحاياها مئات الآلاف!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC