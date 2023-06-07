الأربعاء, يونيو 7, 2023
الرئيسيةحياتنامدعومة بـ"دراسات علمية"..فاكهة شهيرة تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم
حياتنا

مدعومة بـ”دراسات علمية”..فاكهة شهيرة تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم

أظهرت الدراسات أيضًا أن الفاكهة يمكن أن تساعد في إدارة مستويات ضغط الدم

كتب ايمان الباجي
مدعومة بـ
فاكهة تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم
- Advertisement -

وطن- إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فهذا يعني أن لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك.

ومن المحتمل أن يصبح هذا خطيرًا لأنه يمكن أن يشكل رواسب في الأوعية الدموية، مما يحد من تدفق الدم، مما قد يسبب بالتالي النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

النظام الغذائي لمرضى الكوليسترول

يعد النظام الغذائي أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة هي المساهم الأكبر.

ومع ذلك، يمكن أن يساعد النظام الغذائي أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.

وفي حديثها مؤخرا لصحيفة إكسبرس البريطانية، نصحت شونا ويلكينسون، استشارية التغذية المسجلة في Freshcano، بإضافة الخوخ إلى نظامك الغذائي إذا كانت لديك مخاوف بشأن مستويات الكوليسترول لديك.

الخوخ

قائلة في هذا السياق:” الخوخ رائع للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة”. وأشارت إلى أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ومصدر كبير للألياف.

- Advertisement -

وأوضحت كذلك الخبيرة أن الألياف يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول بعدة طرق، قائلة: “الألياف القابلة للذوبان لديها القدرة على امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. وهذا يقلل بالتالي من كمية الكوليسترول المتاحة للجسم لاستخدامه أو تخزينه.”

ماذا تقول الأبحاث؟

وجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية في عام 2013، أن الخوخ كان من بين الفواكه الأخرى التي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول، بسبب محتواها من مركبات الفلافونويد والستيلبين.

وجدت هذه الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 1400 شخص، أن الأشخاص الذين تناولوا الخوخ، وكذلك التفاح أو الكمثرى، خفضوا مستويات الدهون في الدم.

علاوة على ذلك، كشف دراسة أخرى نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية في عام 2015 أن استهلاك الخوخ يحمي من مجموعة من الاضطرابات الأيضية التي تسببها السمنة بما في ذلك ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين وخلل شحميات الدم وأكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة.

ولخفض مستويات الكوليسترول، توصي NHS بما يلي:

  • اتباع نظام غذائي صحي متوازن.
  • ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني.
  • الاقلاع عن التدخين.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المشجع العماني “المنحوس” يطل رفقة ولي العهد ذي يزن بن هيثم

جاسوس بوتين.. أحدث ظهور للحوت الأشهر في العالم يثير الجدل (فيديو)

كلارا شيا لم تعد كما كانت.. بيكيه دفع ثمن تكبير هذا العضو في جسدها! (شاهد)

بروز عين الإعصار.. فيديو مرعب لـ عاصفة بيبارجوي وهذا المتوقع حتى يوم السبت

إماراتي من دبي يتحرش بالنساء في دولة أجنبية.. فيديو متداول أحدث ضجة

ياسمين عبدالعزيز تسخر من زوجها  أحمد العوضي بعد فعلته المقززة! (فيديو)

ليس توم كروز ولا لويس هاميلتون .. من هو حبيب شاكيرا الجديد؟

ماذا يحدث إذا مرض قائد الطائرة أثناء الرحلة؟

ذهول سيدة أمريكية صُعقت بملابس داعمة للشذوذ الجنسي في مكان لم تتوقعه (فيديو)

إسرائيل توسّع العقوبات على رجال يرفضون تطليق زوجاتهم.. كيف ولماذا؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC