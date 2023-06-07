مدعومة بـ”دراسات علمية”..فاكهة شهيرة تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم

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وطن- إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فهذا يعني أن لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك.

ومن المحتمل أن يصبح هذا خطيرًا لأنه يمكن أن يشكل رواسب في الأوعية الدموية، مما يحد من تدفق الدم، مما قد يسبب بالتالي النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

النظام الغذائي لمرضى الكوليسترول

يعد النظام الغذائي أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة هي المساهم الأكبر.

ومع ذلك، يمكن أن يساعد النظام الغذائي أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.

وفي حديثها مؤخرا لصحيفة إكسبرس البريطانية، نصحت شونا ويلكينسون، استشارية التغذية المسجلة في Freshcano، بإضافة الخوخ إلى نظامك الغذائي إذا كانت لديك مخاوف بشأن مستويات الكوليسترول لديك.



قائلة في هذا السياق:” الخوخ رائع للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة”. وأشارت إلى أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ومصدر كبير للألياف.

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وأوضحت كذلك الخبيرة أن الألياف يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول بعدة طرق، قائلة: “الألياف القابلة للذوبان لديها القدرة على امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. وهذا يقلل بالتالي من كمية الكوليسترول المتاحة للجسم لاستخدامه أو تخزينه.”

ماذا تقول الأبحاث؟



وجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية في عام 2013، أن الخوخ كان من بين الفواكه الأخرى التي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول، بسبب محتواها من مركبات الفلافونويد والستيلبين.

وجدت هذه الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 1400 شخص، أن الأشخاص الذين تناولوا الخوخ، وكذلك التفاح أو الكمثرى، خفضوا مستويات الدهون في الدم.

علاوة على ذلك، كشف دراسة أخرى نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية في عام 2015 أن استهلاك الخوخ يحمي من مجموعة من الاضطرابات الأيضية التي تسببها السمنة بما في ذلك ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين وخلل شحميات الدم وأكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة.



ولخفض مستويات الكوليسترول، توصي NHS بما يلي: