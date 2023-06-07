الأربعاء, يونيو 7, 2023
الرئيسيةحياتناماذا وراء شعار سيارة بورش الفاخرة
حياتنا

ماذا وراء شعار سيارة بورش الفاخرة

"وقع حماية الشعار بموجب حقوق الطبع والنشر منذ عام 1952".

كتب معالي بن عمر
شعار سيارة بورش الفاخرة
شعار سيارة بورش الفاخرة
- Advertisement -

وطن-خيل ودرع في المنتصف، ما القصة وراء شعار سيارة بورش؟

في هذا السياق، نشر موقع “كارندرايفر” الإسباني تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على إحدى أشهر العلامات التجارية في صناعة السيارات في العالم، لافتًا إلى أسرار شعار سيارة بورش الفاخرة.

تأسست شركة بورش للسيارات في عام 1931 على يد المهندس النمساوي فاردينالد بورشيه في شتوتغارت-ألمانيا، ومنذ ذلك الوقت أخذت بورش مكانة رفيعة في عالم السيارات فأصبحت تنتج أشهر السيارات الرياضية في العالم، ومن المعروف أن لكل سيارة شعار يعبر عن هويتها وتاريخها.

لكل سيارة شعار يعبّر عنها
قصة شعار بورش

تعود قصة شعار سيارة بورش إلى مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث تشتهر هذه المدينة بإسطبلات الخيل المنتشرة فيها فكان من الضروري أن يدخل هذا الأمر في شعار سيارات بورش، ولكن بالنظر بشكل أعمق لشعار بورش نجد في منتصفه درع يسمى درع شتوتغارت؛ وهو شعار النبالة والسلطة للمدينة الألمانية الذي يتوسطه خيل يقفز كدلالة على القوة والسرعة.

أما عن بقية التصميم من الخطوط السوداء والحمراء والذهبية؛ فهي ترمز إلى مملكة فورتمبيرغ التي أصبحت ولاية حالياً، وعادة ما يرتبط اللون الأحمر بالعاطفة والأسود بالقوة! هذا ويدل اللون الذهبي على الثروة والرفاهية، أما بالنسبة للقرون فهي شعار النبالة وختم المدينة سابقاً.

اعتمدت بورش شعار يميزها عن باقي السيارات في السوق ويرسخ في أذهان وعشاق السيارات الفاخرة. ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الهدف من شعار سيارة بورش عبر التاريخ حتى وإن اختلف في شكله هو الدلالة على معالم وهوية وتاريخ هذا الصانع الألماني، فمثلا شعار سيارات بورش القديمة كانت تختلف تماماً عن شعار سيارة بورش الحالية إلا أن الهدف واحد من تصميم الشعار.

- Advertisement -

ويُذكر أنه وقع حماية الشعار بموجب حقوق الطبع والنشر منذ عام 1952، وبالتالي لا يمكن استخدامه تجاريًا إلا بإذن صريح من شركة Porsche AG.

سيارة بورش
وقع حماية الشعار بموجب حقوق الطبع والنشر منذ عام 1952

1922-1938

بدأت قصة شعار بورش قبل إنشاء الشركة رسمياً وذلك عندما تأسست العلامة التجارية وبدأت باستخدام شعار مملكة فورتمبيرج وألوانها بالإضافة إلى درع النبالة محاطاً بغزال من كل جانب. منذ بدايتها احتفظت بورش في دلالتها الملهمة فالدرع والألوان والقرون ما زالت موجودة حتى يومنا هذا.

1938-1948

استمرت بورش في تقديم نفس هوية الشعار إلا أنها في عام 1938 غيرت من الشعار ليصبح حصان يقف على خلفية صفراء وعادت في عام 1945 بتغييره وإزالة الحصان وتقديم شعار سيارة بورش على هيئة درع شتوتغارت للنبالة مزين بألوان مملكة فورتمبيرغ.

1948-1952

بدأت في هذه الفترات الأفكار الأولى لشعار سيارة بورش الحالي بالظهور، فبعد دخول الشركة للسوق الأمريكي كان من الضروري استبدال شعار سيارة بورش بآخر يمنحها رونقاً خاصاً يليق بمكانتها بالسوق الجديد، وعليه أصبح شعار سيارة بورش الجديد بأربعة أقسام يتوسطها درع شتوتغارت وبداخله الحصان وعلى جانب الدرع قرون بخلفية صفراء يصاحبها اللون الأحمر والأسود بالإضافة إلى كلمة بورش أعلى الشعار.

وختم الموقع بالقول، إن قصة شعار بورش مع التغيير قد انتهت، ففي هذه الفترات تم تعديل الشعار ليبدو كما هو اليوم وأصبح شعار سيارة بورش أكثر جمالاً، فقد تم تعديل اللون الأصفر ليصبح ذهبياً وفي ذات الوقت تمت المحافظة على اللونين الأحمر والأسود، ليتم اعتماد شعار سيارة بورش بهذا الشكل الذي يدل على الفخامة والعراقة والمحافظة على هوية الشركة الممتدة عبر التاريخ الطويل.

قصة شعار بورش مع التغيير قد انتهت
شركة بورش للسيارات
المصدركاراندرايفر-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فلسطين ترد الاعتبار لجثمان الجندي المصري محمد صلاح بعد “الخذلان الكبير” (شاهد)

زفاف ماريتا الحلاني.. حاولت تقليد رجوة آل سيف في الحنة واستعانت بنفس المصمم في الزفاف! (شاهد)

“ابن سلمان” يطارد محبي عمه الراحل.. هذا ما فعله بعسكري أشاد به على واتس آب!

مسؤول إسرائيلي يفجر مفاجأة بعد حادثة الحدود: “أنقذونا.. نتعرض لإطلاق نار يوميا”

مغربي حديث الصحافة الإسبانية بعد القبض عليه أثناء السرقة لجعله عبرة لغيره! (شاهد)

هذا ما سيدفعه ريال مدريد من أجل التعاقد مع هاري كين

مريم الدباغ تروج للحم الخنزير بعد أن سألت الله الجنة! (فيديو)

أيهما أفضل..النوم على وسادة أم من دونها؟

تفاصيل مثيرة في مفاوضات قطر للاستحواذ على فودافون مصر.. وخسارة مثيرة للقاهرة

ما هي جنسية الطفل المولود على متن الطائرة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC