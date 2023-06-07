ماذا وراء شعار سيارة بورش الفاخرة

- Advertisement -

وطن-خيل ودرع في المنتصف، ما القصة وراء شعار سيارة بورش؟

في هذا السياق، نشر موقع “كارندرايفر” الإسباني تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على إحدى أشهر العلامات التجارية في صناعة السيارات في العالم، لافتًا إلى أسرار شعار سيارة بورش الفاخرة.

تأسست شركة بورش للسيارات في عام 1931 على يد المهندس النمساوي فاردينالد بورشيه في شتوتغارت-ألمانيا، ومنذ ذلك الوقت أخذت بورش مكانة رفيعة في عالم السيارات فأصبحت تنتج أشهر السيارات الرياضية في العالم، ومن المعروف أن لكل سيارة شعار يعبر عن هويتها وتاريخها.

تعود قصة شعار سيارة بورش إلى مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث تشتهر هذه المدينة بإسطبلات الخيل المنتشرة فيها فكان من الضروري أن يدخل هذا الأمر في شعار سيارات بورش، ولكن بالنظر بشكل أعمق لشعار بورش نجد في منتصفه درع يسمى درع شتوتغارت؛ وهو شعار النبالة والسلطة للمدينة الألمانية الذي يتوسطه خيل يقفز كدلالة على القوة والسرعة.

أما عن بقية التصميم من الخطوط السوداء والحمراء والذهبية؛ فهي ترمز إلى مملكة فورتمبيرغ التي أصبحت ولاية حالياً، وعادة ما يرتبط اللون الأحمر بالعاطفة والأسود بالقوة! هذا ويدل اللون الذهبي على الثروة والرفاهية، أما بالنسبة للقرون فهي شعار النبالة وختم المدينة سابقاً.

اعتمدت بورش شعار يميزها عن باقي السيارات في السوق ويرسخ في أذهان وعشاق السيارات الفاخرة. ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الهدف من شعار سيارة بورش عبر التاريخ حتى وإن اختلف في شكله هو الدلالة على معالم وهوية وتاريخ هذا الصانع الألماني، فمثلا شعار سيارات بورش القديمة كانت تختلف تماماً عن شعار سيارة بورش الحالية إلا أن الهدف واحد من تصميم الشعار.

- Advertisement -

ويُذكر أنه وقع حماية الشعار بموجب حقوق الطبع والنشر منذ عام 1952، وبالتالي لا يمكن استخدامه تجاريًا إلا بإذن صريح من شركة Porsche AG.

1922-1938

بدأت قصة شعار بورش قبل إنشاء الشركة رسمياً وذلك عندما تأسست العلامة التجارية وبدأت باستخدام شعار مملكة فورتمبيرج وألوانها بالإضافة إلى درع النبالة محاطاً بغزال من كل جانب. منذ بدايتها احتفظت بورش في دلالتها الملهمة فالدرع والألوان والقرون ما زالت موجودة حتى يومنا هذا.

1938-1948

استمرت بورش في تقديم نفس هوية الشعار إلا أنها في عام 1938 غيرت من الشعار ليصبح حصان يقف على خلفية صفراء وعادت في عام 1945 بتغييره وإزالة الحصان وتقديم شعار سيارة بورش على هيئة درع شتوتغارت للنبالة مزين بألوان مملكة فورتمبيرغ.

1948-1952

بدأت في هذه الفترات الأفكار الأولى لشعار سيارة بورش الحالي بالظهور، فبعد دخول الشركة للسوق الأمريكي كان من الضروري استبدال شعار سيارة بورش بآخر يمنحها رونقاً خاصاً يليق بمكانتها بالسوق الجديد، وعليه أصبح شعار سيارة بورش الجديد بأربعة أقسام يتوسطها درع شتوتغارت وبداخله الحصان وعلى جانب الدرع قرون بخلفية صفراء يصاحبها اللون الأحمر والأسود بالإضافة إلى كلمة بورش أعلى الشعار.

وختم الموقع بالقول، إن قصة شعار بورش مع التغيير قد انتهت، ففي هذه الفترات تم تعديل الشعار ليبدو كما هو اليوم وأصبح شعار سيارة بورش أكثر جمالاً، فقد تم تعديل اللون الأصفر ليصبح ذهبياً وفي ذات الوقت تمت المحافظة على اللونين الأحمر والأسود، ليتم اعتماد شعار سيارة بورش بهذا الشكل الذي يدل على الفخامة والعراقة والمحافظة على هوية الشركة الممتدة عبر التاريخ الطويل.