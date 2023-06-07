عرض مغري لميسي قد يقضي على أحلام عشاق برشلونة .. وهذه تفاصيله

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وطن- كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، عرضاً مغرياً للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي في سوق (الميركاتو) الصيفي، بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشرت صحفية (The Athletic) بشكل حصري، عن عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي. للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف.

عرض إنتر ميامي للتعاقد مع ميسي

ويتضمن عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي (MLS)، مساهمات من أكبر شريكين تجاريين في الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت التقرير الإنجليزي، ” سيحصل ميسي على حصة من أرباح Apple، ونسبة من أرباح شركة أديداس. كما والاستحواذ على الفريق بعد الاعتزال”.

🚨🚨حصريًا TheAthletic | يتضمن عرض الـMLS الى ميسي مساهمات من اكبر شريكين تجارية في الدوري😱 المزايا: ▪️حصة من ارباح Apple + للمشتركين الجدد ▪️نسبة من ارباح اديداس ▪️الاستحواذ على فريق بعد الاعتزال pic.twitter.com/4qJnIt2v9M — FCB World (@forcabarca_ar) June 7, 2023

كما وتابعت، ” أديداس متواجد في الدوري الأمريكي منذ عام 1996، وجددت شراكتها مؤخراً حتى نهاية موسم عام 2030، بقيمة تصل إلى 830 مليون يورو، والشركة راعية لجميع فرق الدوري من ملابس وأحذية..”.

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وختم التقرير، ” الدوري الأمريكي الممتاز وقع مع شركة Apple، اتفاقية مدتها 10 سنوات. بقيمة 2.5 مليار دولار، من أجل خدمة البث الإضافي”.

موعد حسم قرار ميسي

وما زال برشلونة يسعى بكل جهده من أجل استعادة جوهرته الأرجنتينية ليونيل ميسي، من أجل قيادة المشروع الكتالوني للموسم القادم تحت قيادة زميله السابق تشافي مدرب البلوغرانا.

وعلق الإعلامي المغربي أشرف بن عياد عن قرار مستقبل ميسي في سوق الانتقالات. بتغريده عبر حسابه على موقع تويتر،” دخلنا مرحلة الحسم في مستقبل ليو ميسي، الأسطورة سيحسم مستقبله في أقرب وقت”.

من جهته، وافق رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، على خطة نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أن الليغا قد أرسل بالفعل سلم برواتب يجب على النادي عدم تجاوزه بالإضافة للخطة المالية لمدة موسمين قادمين. وفق ما ذكرته التقارير الإسبانية.

ومن المتوقع أن يعلن بطل كأس العالم 20233 قطر، ليونيل ميسي عن وجهة مستقبله القادمة بعد الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، وسط وجود العديد من الخياريات أمامه. لعل أبرزها إنتر ميامي وعرض الهلال السعودي المغريين، أو العودة إلى بيته برشلونة.