أول تصريح من الأسطورة بنزيما بعد توقيعه مع اتحاد جدة السعودي

وطن- صرح النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، بعد توقيعه مع نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين كاملين، أي حتى صيف عام 2026.

وقال الفرنسي بنزيما في أول تصريح صحفي أدلى به بعد انضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعد مغادرته نادي ريال مدريد (الملكي)، ” لديّ معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم صديقي كريستيانو رونالدو”.

وأضاف بنزيما، ” إنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يخص كرة القدم والرياضة ككل”.

كما وأردف، ” دائماً ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد، والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة”.

وختم أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما، ” أنا متحمس جداً لتجربة دوري كرة القدم في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، كما وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام. لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية”.

Benzema: “Al Ittihad is a new challenge for me. It's a good league and there are many good players”. 🟡⚫️🇸🇦

“Cristiano Ronaldo is already here, he is a friend who shows that Saudi Arabia is starting to get ahead and I am here to win as I did in Europe”. pic.twitter.com/oTNUqiMWVt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023