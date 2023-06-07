الأربعاء, يونيو 7, 2023
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رياضة

أول تصريح من الأسطورة بنزيما بعد توقيعه مع اتحاد جدة السعودي

اتحاد جدة يتعاقد مع كريم بنزيما حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
تصريح بنزيما بعد توقيعه مع اتحاد جدة السعودي
تصريح بنزيما بعد توقيعه مع اتحاد جدة السعودي
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وطن- صرح النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، بعد توقيعه مع نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين كاملين، أي حتى صيف عام 2026.

وقال الفرنسي بنزيما في أول تصريح صحفي أدلى به بعد انضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعد مغادرته نادي ريال مدريد (الملكي)، ” لديّ معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم صديقي كريستيانو رونالدو”.

تصريح بنزيما بعد توقيعه مع اتحاد جدة السعودي

وأضاف بنزيما، ” إنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يخص كرة القدم والرياضة ككل”.

كما وأردف، ” دائماً ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد، والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة”.

توقيع كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي
توقيع كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

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وختم أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما، ” أنا متحمس جداً لتجربة دوري كرة القدم في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، كما وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام. لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية”.

عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

وتعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع الفرنسي كريم بنزيما. لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي. (أي حتى عام 2026).

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كما وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” بنزيما سيحصل على ما يقارب 200 مليون صافي راتب موسم، بما في ذلك الصفقات التجارية”.

يذكر بأن اتحاد جدة السعودي قد توج هذا الموسم بلقبي الدوري السعودي الممتاز وكأس السوبر، كما سيشارك الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

المصدروطن + اتحاد جدة تويتر + كريم بنزيما تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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