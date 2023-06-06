الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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حياتنا

هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها “المثير” والجمهور: “ولا غلطة”! (شاهد)

"صمم فستان هيفاء وهبي الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023"

كتب أنس السالم
هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها
هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها
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وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل في آخر ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت تستعرض أناقتها بفستان “جمبسوت” بلون جسدها من اللؤلؤ.

هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها

ونشرت هيفاء وهبي على حسابها في انستغرام، صور جلسة التصوير الجديدة، وبدت فيها بإطلالة جريئة، وظهرت مرتدية “جمبسوت” باللون الأبيض مطرز بالكامل باللؤلؤ.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وصمم الفستان الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023. بحسب موقع “في الفن

هيفاء وهبي بجمبسوت بلون الجسم
هيفاء وهبي بجمبسوت بلون الجسم

واستعرضت هيفاء وهبي اطلالتها بعدة وضعيات، تفاعل معها الجمهور الذي عبّر عن اعجابه بلوك الفنانة اللبنانية.

هيفاء وهبي بجمبسوت من اللؤلؤ
هيفاء وهبي

وكتب أحد المتابعين لهيفاء وهبي: “ولا غلطة”، وآخر قال: “ما في ولا شي بيوصف جمالك”، واعتبر ثالث أنّه لا أحد يناسبه هذا الستايل غير هيفاء وهبي. وفق رأيه

سحب فيلم هيفاء وهبي “رمسيس باريس” م‎‎ن دور العرض المصرية

صدر قرار بسحب فيلم “رمسيس باريس” الذي تقوم ببطولته الممثلة والمغنية هيفاء وهبي، من دور العرض المصرية، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الاقتصادية في مصر.

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هيفاء وهبي في "رمسيس باريس"
هيفاء وهبي في “رمسيس باريس”

وأبلغت الرقابة موزع الفيلم في كافة دور العرض بضرورة رفع الفيلم وذلك بعد عدة أسابيع من عرضه.

وأفادت معلومات بأن الفيلم لم يحقق الايرادات التي عوّل عليها.

قصة فيلم “رمسيس باريس”

تبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا.

 

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وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها إرسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا.

لكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ. وتأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر 2023.

قبل أيّام أطلّت هيفاء وهبي بملابس جريئة، خلال إحيائها حفلاً غنائياً ضخماً بممشى أهل مصر.

وظهرت هيفاء وهبي بفستان ضيق مثير وقصير مطرز بالكامل، نسّقت معه حذاءً برقبة عالية تصل لأعلى الركبة Over Knees من نفس التطريز، من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023.

هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر watanserb.com
هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر
المصدرانستغرام - في الفن - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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