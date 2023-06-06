هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها “المثير” والجمهور: “ولا غلطة”! (شاهد)

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وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل في آخر ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت تستعرض أناقتها بفستان “جمبسوت” بلون جسدها من اللؤلؤ.

هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها

ونشرت هيفاء وهبي على حسابها في انستغرام، صور جلسة التصوير الجديدة، وبدت فيها بإطلالة جريئة، وظهرت مرتدية “جمبسوت” باللون الأبيض مطرز بالكامل باللؤلؤ.

وصمم الفستان الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023. بحسب موقع “في الفن”

واستعرضت هيفاء وهبي اطلالتها بعدة وضعيات، تفاعل معها الجمهور الذي عبّر عن اعجابه بلوك الفنانة اللبنانية.

وكتب أحد المتابعين لهيفاء وهبي: “ولا غلطة”، وآخر قال: “ما في ولا شي بيوصف جمالك”، واعتبر ثالث أنّه لا أحد يناسبه هذا الستايل غير هيفاء وهبي. وفق رأيه

سحب فيلم هيفاء وهبي “رمسيس باريس” م‎‎ن دور العرض المصرية

صدر قرار بسحب فيلم “رمسيس باريس” الذي تقوم ببطولته الممثلة والمغنية هيفاء وهبي، من دور العرض المصرية، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الاقتصادية في مصر.

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وأبلغت الرقابة موزع الفيلم في كافة دور العرض بضرورة رفع الفيلم وذلك بعد عدة أسابيع من عرضه.

وأفادت معلومات بأن الفيلم لم يحقق الايرادات التي عوّل عليها.

قصة فيلم “رمسيس باريس”

تبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا.

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وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها إرسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا.

لكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ. وتأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر 2023.

قبل أيّام أطلّت هيفاء وهبي بملابس جريئة، خلال إحيائها حفلاً غنائياً ضخماً بممشى أهل مصر.

وظهرت هيفاء وهبي بفستان ضيق مثير وقصير مطرز بالكامل، نسّقت معه حذاءً برقبة عالية تصل لأعلى الركبة Over Knees من نفس التطريز، من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023.