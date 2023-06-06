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لن تصدق السبب.. مسنة بريطانية عمرها 108 أعوام تكشف سر طول عمرها

وفق وسائل إعلام غربية عاصرت آدا التي ولدت في أمبيرغات، 23 رئيس وزراء وخمسة ملوك ونجت من حربين عالميتين

كتب خالد الأحمد
معمرة بريطانية
معمرة بريطانية تبلغ من العمر 108 سنوات
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وطن – تلقت معمرة بريطانية تبلغ من العمر 108 سنوات من “ديربيشاير” شرق البلاد، ما يقرب من 300 بطاقة تتمنى لها السعادة والعمر المديد.

قصة المعمرة البريطانية وسر عمرها الطويل

جاء ذلك بعد أن أطلقت دار الرعاية التي تعيش فيها المسنة حاليا نداءً لجميع الأشخاص لمشاركتها الاحتفال بتلك المناسبة.

ووفق وسائل إعلام غربية عاصرت السيدة “آدا” التي ولدت في أمبيرغات، 23 رئيس وزراء وخمسة ملوك ونجت من حربين عالميتين.

آدا دانيال
السيدة آدا دانيال تبلغ 108 سنوات

وقالت كيلي غوتشر ، منسقة النشاط في Ashmere ، التي تدير المركز بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية: “لم يتبق لدى Ada Daniel الكثير من أفراد العائلة.”

واضافت: “لم تنجب قط أي أطفال ، لذا ليس لديها أي أحفاد ، لذا أردنا فقط أن نحصل على أكبر عدد ممكن من البطاقات.” وأردفت أنها سعيدة لأنها باتت معروفة بسبب عمرها المديد.

السيدة دانيال
قالت السيدة دانيال إن سر حياتها الطويلة هو تربية الكلاب وليس الأطفال

وفوجئوا كما تقول أن عدد البطاقات بلغ حوالي 300 بطاقة من أشخاص غرباء قبل الاحتفال بعيد ميلادها، “كما تبرع غرباء طيبون بشاي بعد الظهر وبالونات.”

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بالونات وهدايا

وأظهر مقطع لراديو “ديربي بي بي سي” انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، السيدة المسنة وهي تجلس في سعادة ومحاطة بالهدايا والبالونات والبطاقات، بينما قرأ أحد الصحفيين رسالة شخصية من الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وقالت “غوتشر” إن سر حياة السيدة دانيال الطويلة هو تربية الكلاب وليس الأطفال.

وتابعت موضحة: “كان لديها الكثير من الكلاب السلوقية. عاشت في شارع لين في ريبلي وكانت جميع كلابها السلوقية تسمى أيضًا ستريت لين.”

وولدت السيدة دانيال في قرية Ambergate المجاورة عام 1915 وعملت في Belper Mill لمدة 27 عامًا.

عاشت في كوخ بعد وفاة زوجها

تزوجت من زوجها الراحل بيرسي في عام 1944 عندما كانت في السابعة والعشرين من عمرها، بعد أن انتظرته في المنزل من أجل عودته بينما كان يقاتل في الحرب. ولم يكن لديهم أي أطفال.

وتوفي زوجها بيرسي عن عمر يناهز 73 عامًا، وواصلت العيش بمفردها في كوخهم حتى بلغت 97 عامًا. ثم انتقلت إلى منزل Codnor Park السكني لتعيش بشكل مستقل حتى سن 103.

معمرو بريطانيا

وتخطى عدد المواطنين البريطانيين المعمرين عتبة الـ 14 ألف شخص ليكون بذلك عددهم قد تضاعف أربعة مرات، مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 30 عاماً وتضاعف أيضاً عدد الذين تجاوزت أعمارهم 105 سنوات مرتين ببلوغه 710 أشخاص.

وتؤكد الإحصائيات أن عدد النساء اللواتي يصلن إلى عمر 100 سنة يزيد في بريطانيا المعاصرة، عن عدد الرجال بنفس هذا العمر ستة أضعاف.

ويبلغ متوسط عمر النساء البريطانيات 89 عاماً مقابل 86 عاماً للرجال.

المصدربي بي سي - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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