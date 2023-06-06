كريم بنزيما يتحدث العربية على طريقة رونالدو: “أراكم في جدة” (فيديو)

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وطن – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي توقيع عقد ضم المهاجم الفرنسي الكبير وحامل جائزة الكرة الذهبية، كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء.

كريم بنزيما “اتحادي” رسميا

وأعلن نادي اتحاد جدة، بشكل رسمي التعاقد مع كريم بنزيما، بعد رحيله قبل ساعات عن ريال مدريد، بعقد يمتد حتى 2026.

وعلق “نادي الاتحاد السعودي” على انضمام بنزيما له في تغريدة على حسابه في” “تويتر”: “البنــز اتحادي الحظ الليلة كريم”

وفي أول تعليق له على الصفقة تحدث اللاعب ذو الأصول المغربية باللغة العربية معرباً عن سعادته بالانضمام للنادي السعودي.

وقال كريم بنزيما في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات موجزة: “أنا متحمس.. أراكم في جدة”.

كريم بنزيما يتحدث اللغة العربية: أنا متحمس أشوفكم في جدة ❤️🇸🇦

pic.twitter.com/5QCsjfpL46 — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 6, 2023

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ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، صور بنزيما مع أنمار الحائلي رئيس النادي، بعد التوقيع لصفوف الفريق الاتحادي.

بنزيما يرحل عن ريال مدريد

وقال مصدر بالنادي السعودي بحسب موقع “فرانس برس” إن كريم بنزيمة وقع عقدا لانتقاله إلى الاتحاد لمدة ثلاث سنوات تبدأ الموسم المقبل.

وكان بنزيما قد أعلن، الأحد، عزمه الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد 14 عاما قضاها لاعبا في صفوف الفريق الملكي، وحقق خلالها 25 لقبا ليكون بذلك أكثر لاعب حقق ألقابا مع النادي عبر التاريخ إلى جانب اللاعب البرازيلي مارسيلو.

وقال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة “فرانس برس” إن السعودية وضعت قائمة بأكثر من 10 لاعبين فازوا إما بدوري أبطال أوروبا أو بكأس العالم ، وتريد استقطابهم للدوري السعودي.

وتضم القائمة لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وكرواتيا، وحارس توتنهام هوجو لوريس، وزميله في فرنسا نجولو كانتي. وكلهم يعتبروا في نهاية حياتهم المهنية.

وتطمح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم لاستضافة كأس العالم في 2030 أو 2034، وتراهن على الرياضة للمساعدة في تحسين سجلها القمعي، الأمر الذي أثار اتهامات من جماعات حقوقية بأنه “غسيل رياضي”.

وبحسب تقارير صحفية فإن مجموع ما سيتقاضاه بنزيما مع الاتحاد قد يصل إلى 200 مليون يورو سنويا تتضمن عقودا تجارية. ويطمح النادي الفائز بلقب دوري “روشن” إلى استثمار شعبية بنزيما وحضوره الرياضي في عائدات مالية ضخمة على غرار انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي .

أحد أساطير الكرة

ويعتبر كريم بنزيما (35 عامًا) من أبرز اللاعبين حول العالم، وأحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني، إذ قضى مع الأخير 14 عامًا، تخللها تحقيق 25 لقباً والظهور في 648 مباراة، سجّل خلالها اللاعب 354 هدفاً وصنع 165 آخرين.

وفاز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس الملك مع مدريد.

ولكن بعد موسم رائع 2021-22 عندما قاد ريال إلى المجد في دوري أبطال أوروبا وحصل على الكرة الذهبية، كان يعاني من الإصابات في الموسم الذي انتهى لتوه ، وكان عليه أن يغيب عن مشوار فرنسا في كأس العالم في قطر العام الماضي بسبب مشكلة في الفخذ.

وتُوج بنزيما بالكرة الذهبية عام 2022، بعد أن قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.