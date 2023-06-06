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جنازة مهيبة لـ”كاتم أسرار” محمد السادس.. من هو محمد معتصم مستشار الملوك؟

محمد معتصم كان له دور كبير في الإشراف على صياغة دستور 2011 الذي أصبحت بموجبه المغرب أقرب إلى "ملكية دستورية" منها إلى ملكية مطلقة

كتب فهمي الورغمي
محمد معتصم مستشار محمد السادس
محمد معتصم مستشار محمد السادس السابق
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وطن – أعلنت وسائل إعلام مغربية أمس، الاثنين، وفاة “محمد معتصم”، المستشار السابق للعاهل المغربي محمد السادس، بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر معاناة مع المرض عن عمر يناهز 67 عاماً.

من هو محمد معتصم مستشار محمد السادس؟

محمد معتصم، الذي ولد في سطات عام 1956، كان من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية والمؤسسية المغربية. شغل مناصب عدة في الحكومة والديوان الملكي، وكان عضوا في المجلس الدستوري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما كان له دور مهم في تنسيق عملية مراجعة الدستور عام 2011، حيث تولى تلاوة نصوصه أمام الشعب المغربي، عقب مظاهرات “الربيع العربي” في إطار محاولات الملك محمد السادس استيعاب المظاهرات الشعبية التي خرجت للمطالبة بتعديلات دستورية.

المعتصم، الذي حصل على دكتوراه في العلوم السياسية عام 1988، كان معروفا بخبرته وثقافته وحسن تعامله مع جميع الفئات والأطراف في المملكة، وكان البعض يلقبه بأنه “كاتم أسرار الملك”.

قوبل خبر وفاته بردود فعل حزينة من طرف مختلف المؤسسات والشخصيات الوطنية في المغرب، التي أشادت بمسيرته وإنجازاته وخدماته للوطن.

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وكان الراحل ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار، إذ ظل يشغل منصب المستشار الملكي منذ عهد العاهل الراحل الحسن الثاني.

مستشار الملِكين الراحل والحالي ورائد الدستور الجديد

ورغم أن وظيفة محمد المعتصم، بالديوان الملكي هي التي عرّفته للمتابعين للشأن السياسي المغربي، إلا أن الرجل تولى حقائب وزارية في حكومات سابقة واشتهر على المستوى الأكاديمي بالتنظير القانوني.

حيث أنه وقبل أن يتم تعيينه في القصر الملكي مستشارا للعاهل الراحل الحسن الثاني، تقلّد المعتصم حقيبتين وزاريتين في 1993 و1994 أي في حكومتي محمد كريم العمراني وعبد اللطيف الفيلالي على التوالي.

بقيّ في هذا المنصب بعد اعتلاء محمد السادس العرش، لكنه ظل أيضا وفياً للعمل الأكاديمي، إذ نشر كتب ومؤلفات على غرار “التجربة البرلمانية بالمغرب” و”النظام السياسي المغربي 1962-1991″ و”الأنظمة السياسية المعاصرة”.

وفي العقود الأخيرة، تولى العضوية بمؤسسات رسمية مثل المجلس الدستوري (1999 -2002)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (2007-2011).

جنازة رسمية وحضور “مولاي رشيد”

جنازة رسمية أقامتها المملكة المغربية للراحل محمد معتصم، بحضور الأمير مولاي رشيد، وخلالها جرى تشييع جثمان المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم بمقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط.

وتقدم الأمير مولاي رشيد، مشيعي جنازة محمد معتصم إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء. وعلى غرار مولاي رشيد، حضر الجنازة مستشاري الملك: أندري أزولاي، وعمر عزيمان، والطيب الفاسي الفهري، إضافة إلى أفراد عائلة الراحل.

كما حضر الجنازة أيضا، رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، ووزبر التجهيز والماء، نزار بركة، والأمين العام السابق للحكومة، إدريس الضحاك، وإدريس جطو، وصلاح الدين مزوار، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، والأمين العام لحزب الشورى والاستقال أحمد بلغازي، ومحمد سعد العلمي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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