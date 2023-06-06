جنازة مهيبة لـ”كاتم أسرار” محمد السادس.. من هو محمد معتصم مستشار الملوك؟

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وطن – أعلنت وسائل إعلام مغربية أمس، الاثنين، وفاة “محمد معتصم”، المستشار السابق للعاهل المغربي محمد السادس، بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر معاناة مع المرض عن عمر يناهز 67 عاماً.

من هو محمد معتصم مستشار محمد السادس؟

محمد معتصم، الذي ولد في سطات عام 1956، كان من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية والمؤسسية المغربية. شغل مناصب عدة في الحكومة والديوان الملكي، وكان عضوا في المجلس الدستوري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الى دار البقاء انتقل صباح اليوم السيد محمد معتصم، مستشار جلالة الملك، عن سن 67 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

الفقيد شغل عدة مناصب من بينها منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلفا بالعلاقات مع البرلمان في حكومتي 1993 و1994. pic.twitter.com/924yqMeVZ1 — 2M.ma (@2MInteractive) June 5, 2023

كما كان له دور مهم في تنسيق عملية مراجعة الدستور عام 2011، حيث تولى تلاوة نصوصه أمام الشعب المغربي، عقب مظاهرات “الربيع العربي” في إطار محاولات الملك محمد السادس استيعاب المظاهرات الشعبية التي خرجت للمطالبة بتعديلات دستورية.

المعتصم، الذي حصل على دكتوراه في العلوم السياسية عام 1988، كان معروفا بخبرته وثقافته وحسن تعامله مع جميع الفئات والأطراف في المملكة، وكان البعض يلقبه بأنه “كاتم أسرار الملك”.

قوبل خبر وفاته بردود فعل حزينة من طرف مختلف المؤسسات والشخصيات الوطنية في المغرب، التي أشادت بمسيرته وإنجازاته وخدماته للوطن.

وفاة محمد المعتصم ، مهندس دستور 2011. غفر الله له. https://t.co/X1Udxqrv4B — Adil Semmar ::: عادل السمار (@adiloss) June 5, 2023

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وكان الراحل ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار، إذ ظل يشغل منصب المستشار الملكي منذ عهد العاهل الراحل الحسن الثاني.

مستشار الملِكين الراحل والحالي ورائد الدستور الجديد

ورغم أن وظيفة محمد المعتصم، بالديوان الملكي هي التي عرّفته للمتابعين للشأن السياسي المغربي، إلا أن الرجل تولى حقائب وزارية في حكومات سابقة واشتهر على المستوى الأكاديمي بالتنظير القانوني.

تعزية في وفاة الفقيد محمد المعتصم، عضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. https://t.co/OP1cfvoYb5 pic.twitter.com/l7MqwBYRPD — Human Rights Morocco (@CNDHMaroc) June 6, 2023

حيث أنه وقبل أن يتم تعيينه في القصر الملكي مستشارا للعاهل الراحل الحسن الثاني، تقلّد المعتصم حقيبتين وزاريتين في 1993 و1994 أي في حكومتي محمد كريم العمراني وعبد اللطيف الفيلالي على التوالي.

بقيّ في هذا المنصب بعد اعتلاء محمد السادس العرش، لكنه ظل أيضا وفياً للعمل الأكاديمي، إذ نشر كتب ومؤلفات على غرار “التجربة البرلمانية بالمغرب” و”النظام السياسي المغربي 1962-1991″ و”الأنظمة السياسية المعاصرة”.

وفاة محمد المعتصم مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالقصر الملكي العامر بالرباط.إنا لله و إنا إليه راجعون.. كان رجل ذو أخلاق عالية كذلك رجل المواقف والافعال رحمة الله عليه [ حكيم الملكي ] pic.twitter.com/7MUylZ0C1p — حكيم الملكي الوطني (@urUctKI7FUEdpl1) June 5, 2023

وفي العقود الأخيرة، تولى العضوية بمؤسسات رسمية مثل المجلس الدستوري (1999 -2002)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (2007-2011).

جنازة رسمية وحضور “مولاي رشيد”

جنازة رسمية أقامتها المملكة المغربية للراحل محمد معتصم، بحضور الأمير مولاي رشيد، وخلالها جرى تشييع جثمان المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم بمقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط.

الأمير مولاي رشيد يتقدم مشيعي جنازة المستشار الملكي محمد المعتصم https://t.co/cKvrz9cjHJ pic.twitter.com/Wz7YN57qXN — العمق المغربي (@al3omkcom) June 6, 2023

وتقدم الأمير مولاي رشيد، مشيعي جنازة محمد معتصم إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء. وعلى غرار مولاي رشيد، حضر الجنازة مستشاري الملك: أندري أزولاي، وعمر عزيمان، والطيب الفاسي الفهري، إضافة إلى أفراد عائلة الراحل.

كما حضر الجنازة أيضا، رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، ووزبر التجهيز والماء، نزار بركة، والأمين العام السابق للحكومة، إدريس الضحاك، وإدريس جطو، وصلاح الدين مزوار، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، والأمين العام لحزب الشورى والاستقال أحمد بلغازي، ومحمد سعد العلمي.