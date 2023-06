تفاصيل عقد الجزائري رامي بن سبعيني بعد انضمامه إلى بوروسيا دورتموند

- Advertisement -

وطن- أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني لهذا الموسم، تعاقده مع النجم الجزائري الدولي رامي بن سبعيني 28 عاماً، لمدة 4 مواسم كاملة، قادماً من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، صورة النجم الجزائري بن سبعيني لاعب الظهير الأيسر بعد توقيع النادي الألماني معه في صفقة انتقال حر. قادماً من بوروسيا مونشنغلاباخ، معلقاً عليها: ” مرحباً رامي بن سبعيني”.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، “بوروسيا دورتموند وقعت مع اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني في صفقة انتقال حر. لمدة 4 مواسم”. أي حتى صيف عام 2027.

فيما لم يكشف النادي عن قيمة عقد تعاقد الجزائري بن سبعيني. مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

رامي بن سبعيني ، لاعب كرة قدم جزائري الجنسية محترف في أوروبا، من مواليد شهر إبريل/ نيسان عام 1995، يلعب في مركز الظهير الأيسر. كما أنه يجيد اللعب في مركز وسط الميدان الدفاعي.

Proud and honored to be part of @BVB!

Can’t wait to start this new chapter! 🙏🏼⚫️🟡

See you guys soon 💪🏼 pic.twitter.com/7n1g8gJ3lZ

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) June 5, 2023