تفاصيل عقد الجزائري رامي بن سبعيني بعد انضمامه إلى بوروسيا دورتموند

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وطن- أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني لهذا الموسم، تعاقده مع النجم الجزائري الدولي رامي بن سبعيني 28 عاماً، لمدة 4 مواسم كاملة، قادماً من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، صورة النجم الجزائري بن سبعيني لاعب الظهير الأيسر بعد توقيع النادي الألماني معه في صفقة انتقال حر. قادماً من بوروسيا مونشنغلاباخ، معلقاً عليها: ” مرحباً رامي بن سبعيني”.

عقد الجزائري رامي بن سبعيني مع بوروسيا دورتموند

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، “بوروسيا دورتموند وقعت مع اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني في صفقة انتقال حر. لمدة 4 مواسم”. أي حتى صيف عام 2027.

فيما لم يكشف النادي عن قيمة عقد تعاقد الجزائري بن سبعيني. مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

من هو اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني؟!

رامي بن سبعيني ، لاعب كرة قدم جزائري الجنسية محترف في أوروبا، من مواليد شهر إبريل/ نيسان عام 1995، يلعب في مركز الظهير الأيسر. كما أنه يجيد اللعب في مركز وسط الميدان الدفاعي.

Proud and honored to be part of @BVB!

Can’t wait to start this new chapter! 🙏🏼⚫️🟡 See you guys soon 💪🏼 pic.twitter.com/7n1g8gJ3lZ — Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) June 5, 2023

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بدأ الجزائري بن سبعيني مسيرته الكروية من بوابة نادي شباب قسنطينة الجزائري عام 2008. لينتقل بعدها إلى نادي أكاديمية بارادو الجزائري عام 2013، ثم بعدها إلى ليرس البلجيكي على سبيل الإعارة عام 2014.

وبعدها انتقل بن سبعني إلى صفوف الدوري الفرنسي من بوابة نادي مونبلييه، ثم ستاد رين، وفي عام 2019 انتقل إلى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. قبل أن يوقع هذا الصيف مع بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.