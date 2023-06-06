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تايلور سويفت تنفصل عن ماتي هيلي بعد تقبيله رجل أمن في حفله الأخير! (شاهد)

كان لدى ماتي تاريخ في تقبيل أشخاص عشوائيين من الجمهور وهو ما ترجمته تايلور سويفت بأنه شذوذ جنسي

كتب رفيف عبدالله
تايلور سويفت تنفصل عن ماتي هيلي بعد تقبيله رجل أمن في حفله الأخير! (شاهد)
تايلور سويفت وماتي هيلي
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وطن– انفصلت النجمة تايلور سويفت، عن ماتي هيلي، وعادت “عزباء” مرة أخرى، دون معرفة سبب واضح حتى الآن لانفصالهما بحسب ما ذكرت صحيفة tmz عن مصدر مقرب منهما.

لا ينفصلان

لقد كانت قصة حب جميلة. ففي الشهر الماضي فقط ظهر ماتي في جميع حفلات تايلور سويفت في ناشفيل الثلاث. مباشرة بعد انتشار أخبار انفصالها عن جو ألوين بعد 6 سنوات معًا.

منذ ذلك الحين، كان ماتي وتايلور لا ينفصلان تمامًا حتى خارج حفلاتها.

تايلور سويفت وماتي هيلي
تايلور سويفت وماتي هيلي

فقد رصدتهم الكاميرات في مدينة نيويورك عدة مرات، أحدها مع أصدقاءها، وداخل استديو تسجيل.

حتى أن ماتي شوهد يتسلل إلى منزل تايلور في مدينة نيويورك ، وتسكع مع والد تايلور أثناء توقف جولة إيراس في فيلي.

تايلور سويفت وماتي هيلي
ظهر ماتي في حفلات تايلور مباشرة بعد انتشار أخبار انفصالها عن جو ألوين

صداقة قديمة

على الرغم من أنهم بدأوا للتو في المواعدة ، إلا أن الفنانين عرفوا بعضهم البعض منذ عام 2014. وذلك عندما ذهبت تايلور إلى حفل موسيقي لفرقته ، The 1975.

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تايلور سويفت وماتي هيلي
الفنانين عرفوا بعضهم البعض منذ عام 2014

لم يتم رؤيتهما معًا في الأماكن العامة منذ 25 مايو عندما كانا في الخارج في موعد عشاء.

ما زلنا لا نعرف بالضبط متى حدث الانفصال ، ولكن كان هناك دليل كبير على أن الأمور قد انتهت عندما قدم فريق ماتي عرضًا في نهاية هذا الأسبوع في الدنمارك.

تايلور سويفت وماتي هيلي
ماتي شوهد يتسلل إلى منزل تايلور في مدينة نيويورك
تايلور سويفت وماتي هيلي
لم يتم رؤيتهما معًا في الأماكن العامة منذ 25 مايو عندما كانا في الخارج في موعد عشاء

تاريخ في التقبيل

كان لدى ماتي تاريخ في تقبيل أشخاص عشوائيين من الجمهور، ولكن خلال حفل موسيقي في يناير – كانت تايلور تحضره – قال إنه كان يضع الحظ السيء في تلك الخطوة.

حسنًا ، خلال الحفلة الموسيقية التي أقيمت في نهاية هذا الأسبوع ، قام ماتي بتقبيل حارس الأمن وأطبق شفتيه عليه.

تايلور سويفت وماتي هيلي
كان لدى ماتي تاريخ في تقبيل أشخاص عشوائيين من الجمهور

ربما هذه القبلة التي اعتاد ماتي على ممارستها، كانت سبب انفصاله عن تايلور، وبمثابة إعلان أنه شاذ جنسياً.

أشهر مغنية في العالم

الجدير بالذكر أن تايلور سويفت هي واحدة من أشهر المغنيات في العالم، ولها جمهور ضخم من المعجبين في جميع أنحاء العالم.

تتميز بأسلوبها الموسيقي المتنوع والمبتكر، وصوتها القوي والعذب، وشخصيتها الجذابة والمرحة.

تايلور سويفت هي واحدة من أشهر المغنيات في العالم، وتتمتع بجماهيرية كبيرة في مختلف البلدان.

في عام 2023، تقوم تايلور سويفت بجولة غنائية مميزة تحمل اسم “رحلة عبر العصور”، والتي تشمل عدة مدن في أمريكا الشمالية واللاتينية.

في هذه الجولة، تقدّم تايلور سويفت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وتستضيف بعض النجوم كضيوف شرف، مثل: سابرينا كاربنتر، وآيس سبيس.

المصدرtmz - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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