الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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بيعت بسعر خيالي.. بحارة عمانيون يعثرون على سمكة نادرة واستثنائية

بيعت في مزاد علني في سوق السمك بسلطنة عمان، وهي سمكة يصعب في العادة اصطيادها أو حتى العثور عليها

كتب فهمي الورغمي
سمكة الترس
اصطياد سمكة الترس في سلطنة عمان
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وطن – في خبرٍ يفتح آفاقًا للدهشة والإعجاب، تم بيع سمكة مميزة بوزنها الذي لا يتجاوز 3 كيلوغرامات بمبلغ مذهل قدره 3200 ريال عماني في سلطنة عمان.

وهذه السمكة النادرة ليست مجرد سمكة عادية، يقول عدد من البحارة المحيطين بها، بل تُعَدُّ أحد الكائنات البحرية الفريدة التي تتميز بسمات استثنائية والأهم من ذلك، فوائدها الغذائية.

بحارة عمانيون يعثرون على “سمكة الترس” النادرة

ووثق مقطع فيديو متداول عشرات البحارة العمانيين، لحظة حضورهم ما يُشبه مزادً علنيا على سمكة “الترس” يصعب في العادة اصطيادها أو حتى العثور عليها.

جمع البحارة الذين دُهشوا من حجم السمكة وشكلها، دخلوا في سباق المزايدة على السمكة ليظفر بها أحدهم في نهاية المطاف. وفي غضون دقيقتين بلغ سعرها 3200 ريال عماني (8300 دولار) رغم أن وزنها لا يزيد عن الـ 3 كيلوغرامات.

ومعلوم أن “الترس”، سمكة مفلطحة جسمها مستدير تقريبا وغير متناظر (العين على الجهة اليسرى). الجلد عارى من القشور ولكن تبرز عليه نتوئات عظمية غير منتظمة التوزيع.

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تشتهر بالفم كبير والعينان الصغيرتان. الزعانف الشرجية والظهرية ممتدة على الجانبين البطنى والظهرى. الجانب الأعمى (الأيمن) لونه مبيض والجانب ذى العيون ذى ألوان مختلفة، عامة رمادية – بنية مع بقع غامقة.

تمثل هذه السمكة دليلاً للتنوع البيولوجي البحري والجمال الطبيعي الذي تحتضنه السواحل العمانية. وبعرضها للبيع كتحفة فنية بحرية، تجسد هذه السمكة تراث البحار وعمق المحيطات في قلب السلطنة.

الفرصة التي تمثلها هذه السمكة المذهلة للمشترين تعد استثنائية. إنها فرصة لامتلاك نوع أسماك فريد من نوعه. تعتبر هذه السمكة جوهرة بحرية تشد الانتباه وتثير إعجاب عشاق البحار وعشاق الأنواع النادرة على حد سواء.

لا شك أن هذا الخبر سيعزز الاهتمام بحماية البيئة البحرية وتعزيز الجهود المستمرة للحفاظ على التنوع البيولوجي في مياه السلطنة. إنه تذكير قوي بأن الخزانات البحرية الغنية في عمان تحتضن أسرارًا لا تزال تنتظر اكتشافها واحتضانها بعناية وحماية.”

فوائد سمكة الترس

الترس هي سمكة شبه دهنية، لذلك فإن محتواها من الدهون منخفض للغاية (بالمقارنة مع ما يسمى السمك الأزرق). وهو في الحقيقة سمكة تقع بين السمك الأزرق والسمك الأبيض.

سمكة الترس
تحتوي سمكة الترس على كمية كبيرة من البروتينات المفيدة

تشتهر الترس أولا وقبل كل شيء بسبب محتواها العالي من البروتينات المفيدة، مما يعني أنها توفر كل الأحماض الأمينية الأساسية لجسم الإنسان، حسب بيانات موقع NatureVia.

وبسبب محتوى الدهن المنخفض للغاية، تُعد سمكة الترس خيارًا مثيرًا للاهتمام في الحمية الغذائية التي تستهدف إنقاص الوزن، حيث أن 100 جرام من الترس تساهم فقط بـ 3.5 جرام من الدهون و 102 سعرة حرارية.

كما أنها توفر كمّا وفيرا من الفيتامينات، والتي يمكن أن نذكر بينها الفيتامينات B (مثل B2 ، B3 ، B9 أو حمض الفوليك و B12)، والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والصوديوم وهي غنية بالأحماض الدهنية.

الثروة السمكية في سلطنة عمان

بجوار خبر بيع السمكة النادرة، تتحدث السلطنة العمانية بفخر عن ثروتها السمكية الوفيرة التي تجعلها واحدة من أهم المناطق البحرية في العالم. تتمتع سواحل عمان بتنوع بيئي رائع ومساحات مائية واسعة، مما يوفر بيئة مثالية لازدهار الأسماك والكائنات البحرية الأخرى.

تعتبر السلطنة من الوجهات السياحية البحرية المشهورة، حيث يتوافد السياح من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الثروة السمكية المدهشة في مياهها. تحتضن السواحل العمانية مجموعة واسعة من الأنواع المختلفة للأسماك، بما في ذلك أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.

وفي إطار جهود الحفاظ على هذه الثروة البحرية، تولي الحكومة العمانية اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة في صناعة الصيد. تعتمد سياسات الصيد المستدامة وتعزز العمليات البحثية وتوفر برامج لتربية الأسماك للحفاظ على مواردها البحرية الثمينة.

ويُعتبر الصيد البحري في السلطنة، صناعة هامة في الاقتصاد المحلي، حيث يوفر فرص عمل للعديد من السكان المحليين. وتشتهر الأسواق المحلية في عمان بتوفير مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية الشهية، مما يجذب عشاق الطعام والسياح على حد سواء.

تعكس ثروة السمك في سلطنة عمان التوازن البيئي والجمال الطبيعي الذي تتمتع به البحار العمانية. ومن خلال الحفاظ على هذه الثروة البحرية من المؤكد أنها ستكون إرثا للأجيال القادمة.

المصدرNatureVia + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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