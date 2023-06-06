المشجع السعودي صاحب عبارة “وين ميسي” يسجد بعد لقائه معه ويثير غضباً! (شاهد)

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وطن – أثار المشجع السعودي عبدالله العيادة صاحب العبارة الشهيرة “وين ميسي” عقب فوز منتخب السعودية على الأرجنتين في كأس العالم بدولة قطر العام الماضي، جدلاً واسعاً، بعدما سجد فرحاً بعد لقائه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتقاطه صوراً معه.

صاحب عبارة “وين ميسي” يسجد بعد التقاطه صوراً معه

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من لقاء المشجع السعودي عبد الله العيادة مع ليونيل ميسي، حيث ظهر وهو يصافحه، مرتدياً قبعة “رعاة البقر” ونظارة.

وفي صورةٍ ثانية، ظهر المشجع وهو ساجداً، على ما يبدو فرحاً للقائه ميسي ومصافحته والتقاط صوراً تذكارية معه.

تصرف المشجع السعودي بالسجود بسبب لقائه ميسي، أثارَ استهجان النشطاء والمغردين، إذ قال أحدهم: “والله لو إنه قابل أحد الصحابة .. بالله هذا تصرُّف سليم إني أسجد شكراً لله بسبب لقاء شخص مشهور “.

سجود بعد لقاء #ميسي .!!!!!!!! والله لو إنه قابل أحد الصحابة .. بالله هذا تصرُّف سليم إني أسجد شكراً لله بسبب لقاء شخص مشهور .!!!! هزلت . https://t.co/8VwCbja3Ox — م. فهد القرني (@the_falcon_4) June 6, 2023

وغرّد آخر مستنكراً التصرّف: “سجود شكر لانه قابل ميسي !!!؟. ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

سجود شكر لانه قابل ميسي !!!؟

ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — sulaiman (@saa4441) June 6, 2023

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وكتبت مغردة: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. صار الشي التافه عند البعض إنجاز وحلم”.

لا حول ولا قوة إلا بالله

صار الشي التافه عند البعض إنجاز وحلم — إيلاف حرب🦋 (@iilaf_harb) June 6, 2023

بينما علّق مغرد بسخرية، وقال إن المشجع السعودي في الصورة الأولى يبدو وكأنه يعتذر للنجم ميسي .

شكله يعتذر 😂😂😂 — حُمود بن محمد (@9i_6t) June 6, 2023

وكان المشجع السعودي اقتحم بث قناة أجنبية، بعد انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين، في كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين لهدف، ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من البطولة.

مشجع سعودي في قناة كورية 😂 pic.twitter.com/hkb3hnUT3C — Trend pase (@trend_pase) November 23, 2022

وظهر مذيع ياباني من أرض الملعب في تغطية رياضية للحدث الكروي، ليقاطعه مجموعة من المشجعين السعوديين، متسائلين عن اللاعب الشهير ليونيل ميسي.

وقال أحدهم للكاميرا: أين ميسي؟، ليسحب آخر الميكروفون من المذيع قائلاً، ميسي نائم!.

وكانت السعودية صنعت حدثاً تاريخياً ومفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على المنتخب الأرجنتيني الذي ظفر في نهاية البطولة بالكأس الذهبية.

وتقدم راقصو التانغو بهدف من توقيع ليونيل ميسي، وأدرك المنتخب السعودي التعادل في الدقيقة 48 عن طريق صالح الشهري، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز بعد خمس دقائق.