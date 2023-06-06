الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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المشجع السعودي صاحب عبارة “وين ميسي” يسجد بعد لقائه معه ويثير غضباً! (شاهد)

"انتشرت صور من لقاء المشجع السعودي عبد الله العيادة مع ليونيل ميسي، حيث ظهر وهو يصافحه مرتدياً قبعة (رعاة البقر) ونظارة"

كتب أنس السالم
المشجع السعودي صاحب عبارة وين ميسي يسجد بعد لقائه معه
المشجع السعودي صاحب عبارة وين ميسي يسجد بعد لقائه معه
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وطن – أثار المشجع السعودي عبدالله العيادة صاحب العبارة الشهيرة “وين ميسي” عقب فوز منتخب السعودية على الأرجنتين في كأس العالم بدولة قطر العام الماضي، جدلاً واسعاً، بعدما سجد فرحاً بعد لقائه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتقاطه صوراً معه.

صاحب عبارة “وين ميسي” يسجد بعد التقاطه صوراً معه 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من لقاء المشجع السعودي عبد الله العيادة مع ليونيل ميسي، حيث ظهر وهو يصافحه، مرتدياً قبعة “رعاة البقر” ونظارة.

المشجع السعودي عبد الله العيادة مع ليونيل ميسي
المشجع السعودي عبدالله العيادة مع ليونيل ميسي

وفي صورةٍ ثانية، ظهر المشجع وهو ساجداً، على ما يبدو فرحاً للقائه ميسي ومصافحته والتقاط صوراً تذكارية معه.

المشجع السعودي ساجداً فرحاً للقائه ميسي
المشجع السعودي ساجداً فرحاً للقائه ميسي

تصرف المشجع السعودي بالسجود بسبب لقائه ميسي، أثارَ استهجان النشطاء والمغردين، إذ قال أحدهم: “والله لو إنه قابل أحد الصحابة .. بالله هذا تصرُّف سليم إني أسجد شكراً لله بسبب لقاء شخص مشهور “.

وغرّد آخر مستنكراً التصرّف: “سجود شكر لانه قابل ميسي !!!؟. ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

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وكتبت مغردة: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. صار الشي التافه عند البعض إنجاز وحلم”.

بينما علّق مغرد بسخرية، وقال إن المشجع السعودي في الصورة الأولى يبدو وكأنه يعتذر للنجم ميسي .

وكان المشجع السعودي اقتحم بث قناة أجنبية، بعد انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين، في كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين لهدف، ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من البطولة.

وظهر مذيع ياباني من أرض الملعب في تغطية رياضية للحدث الكروي، ليقاطعه مجموعة من المشجعين السعوديين، متسائلين عن اللاعب الشهير ليونيل ميسي.

وقال أحدهم للكاميرا: أين ميسي؟، ليسحب آخر الميكروفون من المذيع قائلاً، ميسي نائم!.

المشجع السعودي عبدالله العيادة صاحب عبارة وين ميسي
المشجع السعودي عبدالله العيادة صاحب عبارة وين ميسي

وكانت السعودية صنعت حدثاً تاريخياً ومفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على المنتخب الأرجنتيني الذي ظفر في نهاية البطولة بالكأس الذهبية.

وتقدم راقصو التانغو بهدف من توقيع ليونيل ميسي، وأدرك المنتخب السعودي التعادل في الدقيقة 48 عن طريق صالح الشهري، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز بعد خمس دقائق.

المصدروطن - مواقع التواصل الاجتماعي - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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