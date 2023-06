أول ظهور رسمي لولي العهد الأمير الحسين بعد زفافه الأسطوري

- Advertisement -

وطن – في أول ظهور له بعد حفل زفافه على الأميرة رجوة الحسين، استقبل ولي العهد الأمير الحسين اليوم، الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي الذي يزور الأردن لترؤس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.

وبحسب الموقع الإلكتروني للأمير الحسين بعد عبد الله الثاني، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني، عبر بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.

ويعد ذلك أول ظهور رسمي للأمير الحسين، عقب حفل زفافه الأسطوري الذي كان محط أنظار العالم، الأسبوع الماضي.

