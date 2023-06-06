أول ظهور رسمي لولي العهد الأمير الحسين بعد زفافه الأسطوري

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وطن – في أول ظهور له بعد حفل زفافه على الأميرة رجوة الحسين، استقبل ولي العهد الأمير الحسين اليوم، الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي الذي يزور الأردن لترؤس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.

ولي عهد الأردن يعود لممارسة مهامه

وبحسب الموقع الإلكتروني للأمير الحسين بعد عبد الله الثاني، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني، عبر بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.

ويعد ذلك أول ظهور رسمي للأمير الحسين، عقب حفل زفافه الأسطوري الذي كان محط أنظار العالم، الأسبوع الماضي.

His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, the Regent, receives World Tourism Organization Secretary General Zurab Pololikashvili, and discusses means to enhance cooperation with the UNWTO to develop the tourism sector in #Jordan pic.twitter.com/WsNVlvr5VA — RHC (@RHCJO) June 6, 2023

وشهد الملك عبد الله الثانى، والأمير الحسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين، ورجوة السيف، فى قصر زهران مساء، الخميس الماضي.

وعقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف فى قصر زهران.

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وكان الملك عبدالله او الملكة رانيا استقبلا فى قصر زهران أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

وأكد ولي العهد الأردني خلال اللقاء، الذي عُقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة.

وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، بسمة بنت عبدالعزيز الميمان.

وأكد الأمير الحسين خلال اللقاء، الذي عُقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة.

مؤتمر البحر الميت

ويستضيف الأردن غداً الأربعاء، الاجتماع 49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، في البحر الميت، بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب، ويستعرض الاجتماع، خطط واستراتيجيات منظمة السياحة العالمية والبرامج والمشاريع المزمع إقامتها.

وبحسب وسائل إعلام أردنية تناقش اللجنة الإقليمية التي تحظى بتمثيل رفيع المستوى من الوزراء في الدول الأعضاء، ومسؤولين حكوميين ومعنيين رئيسيين في القطاع السياحي ومنظمات دولية، خلال اجتماعها، آخر التطوارت في قطاع السياحة بالإضافة إلى انتخاب اللجان المؤقتة والدائمة في المنظمة.

يذكر أن الأردن حل ثانيا ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميا في آب 2019 ، بحسب تقرير نقلته وكالة بترا الأردنية عن موقع “ليرن وورثي” السياحي العالمي.

ووصف التقرير الذي أستند على الكثير من الأبحاث، وأعده أشخاص يحبون السفر والتوثيق واثنان من المدونين البارزين في مجال السفر، الاردن بــــ”الخيار الأفضل بين بلدان العالم لزيارته وقضاء العطل فيه والذي يعد أكثر البلدان أمانًا في الشرق الأوسط”.

وأوصى الموقع بزيارة مدينة البترا، والبحر الميت أخفض منطقة بالعالم، والقفز بالمظلات فوق الأودية الصحراوية والإقامة في مخيمات وادي رم.

وجاءت البلدان كأفضل وجهة سياحية، على الترتيب؛ أستراليا، الأردن، تركيا، فيتنام، الفلبين، اندونيسيا، النمسا، جنوب افريقيا، اليونان، إسبانيا.