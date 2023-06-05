الإثنين, يونيو 5, 2023
الرئيسيةالهدهدعبد الملك الحوثي يفجر قنبلة: الإمارات طالبتنا بقصف مشروع نيوم السعودي وهذا...
الهدهد

عبد الملك الحوثي يفجر قنبلة: الإمارات طالبتنا بقصف مشروع نيوم السعودي وهذا ردنا

تصريحات زعيم جماعة أنصار الله تفتح بابا جديدا للحديث عن خلافات وصراعات سعودية إماراتية في اليمن

كتب خالد السعدي
عبد الملك الحوثي watanserb.com
عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية
- Advertisement -
وطن – فجر عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، مفاجأة مدوية تتعلق بالصراعات المكتومة بين السعودية والإمارات.
وكشف عبد الملك الحوثي، في حديث نقله عنه الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي بعد لقائه به، أن الإمارات طلبت من الحركة، عبر شخصيات عربية، توجيه ضربات قوية وموجعة إلى السعودية، واستهداف المنشآت الاقتصادية الهامة التابعة لمشروع “نيوم” الاقتصادي، والذي تطمح من خلاله الرياض إلى تقوية تأثيرها إقليمياً.
وأضاف عبدالملك الحوثي، أن الحركة رفضت العرض الإماراتي، مجدّدة تحذيرها من استهداف الإمارات والسعودية على حد سواء في حال استمر العدوان على اليمن، كما نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

انزعاج حوثي

كما أبدى الحوثي انزعاجه من جمود مسار السلام، داعياً السعودية إلى عدم الوقوع في الوهم الذي وقعت فيه الإمارات عندما حسّنت الأخيرة علاقاتها مع إيران العام قبل الماضي، مُستغلةً ذلك لتصعيد عملياتها العسكرية في محور شبوة، ظناً منها أن صنعاء لن ترد، فتمّ ضرب مطار أبو ظبي والقاعدة الجوية الأميركية فيه.
 وأكّد الحوثي أن طهران التي تربطها علاقة استراتيجية مع الحركة كانت أبلغت الإماراتيين حينها أنها لا تتدخل في حق اليمنيين في الدفاع عن أنفسهم، وكذلك فعلت طهران أخيراً بتبليغها الجانب السعودي أن أي نقاش حول ملف الحرب والسلام في اليمن يكون مع صنعاء وليس معها، بينما عرضت على السعودية التدخل لتقريب وجهات النظر في حال طلبت “أنصار الله” ذلك، وهو ما فهمته الرياض.
وكشف الحوثي عن تهديد أميركي لصنعاء بإرسال قوات لاحتلال محافظة الجوف في حال معاودة الهجوم على أبو ظبي، وقال إن هذا التهديد لم يفلح.
وأوضح عبدالملك الحوثي، أنه برغم إرسال الأميركيين عبر طرف ثالث إلى صنعاء صورة ظهر آثار الضربة للقاعدة الجوية وصور أخرى حدّدت أماكن انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في العملية، فإنه تمّ الرد بعملية مماثلة لم يستطع الأميركيون تحديد مكان انطلاقها، ما اضطرّ الإمارات لسحب القوات الموالية لها من عدد من مناطق شبوة.
وكثيرا ما دار الحديث مؤخرا، عن خلافات سعودية إماراتية في اليمن، تتعلق بتصارعهما على النفوذ بشكل كبير.
وتحدثت تقارير غربية، عن الخلافات اندلعت في البداية خلف أبواب مغلقة، لكنها بدأت تتسرب بشكل متزايد إلى العلن، ما هدد بإعادة ترتيب التحالفات في الخليج، في وقت تحاول إيران ممارسة المزيد من النفوذ عبر المنطقة.
وأجرى مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عدة زيارات للسعودية لمقابلة ولي عهدها، لكن مع ذلك فشلت هذه المحاولات في تخفيف التوترات.
والخلاف الأكثر حدة بين البلدين كان يتعلق باليمن، وسبق أن سحبت الإمارات معظم قواتها البرية من اليمن في عام 2019، لكنها ما زالت تخشى تهميشها من المناقشات حول مستقبل هذا البلد في الوقت الذي تواصل السعودية محادثات مباشرة مع الحوثيين بشأن إنهاء الحرب.
وترغب الإمارات، بالحفاظ على موطئ قدم استراتيجي لها على الساحل الجنوبي لليمن وضمان وجود قوة في البحر الأحمر لتأمين الطرق البحرية من موانئها إلى بقية العالم.

اتفاقية أمنية

وفي ديسمبر الماضي، وقعت الإمارات اتفاقية أمنية مع الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض تسمح للقوات الإماراتية بالتدخل في حالة وجود تهديد وشيك وكذلك تدريب القوات اليمنية في الإمارات وتعميق التعاون الاستخباراتي بين الجانبين.
كما تسعى الإمارات أيضا لبناء قاعدة عسكرية ومدرج على جزيرة في مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، بحسب مسؤولين خليجيين.
واعترض مسؤولون سعوديون سرا على الاتفاقية الأمنية وخطط بناء القاعدة، واعتبروا أن الإماراتيين يعملون ضد أهداف الرياض الرئيسية المتمثلة في تأمين حدود المملكة مع اليمن ووقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يشنها الحوثيون.
وردا على ذلك، نشر السعوديون قوات سودانية من التحالف العسكري العربي في مناطق قريبة من العمليات الإماراتية، وهو ما اعتبره المسؤولون الإماراتيون تكتيكا للترهيب، على حد قول مسؤولين خليجيين.
المصدرالأخبار اللبنانية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مرعب يوثق لحظة مقتل شاب يمني في محطة وقود بـ4 رصاصات حوثية

حياتنا

الجادل القحطاني تستعرض بمؤخرتها أمام تجمع غفير في السعودية

رياضة

لن تصدق كم سيتقاضى يوميا.. راتب كريم بنزيما مع اتحاد جدة وعقد خرافي

الهدهد

طالبوهن بعلاقات محرمة.. قصة فتيات الجنس اللاتي جندتهن المخابرات السعودية في اليمن

الهدهد

النائب العام الإماراتي يكشف عن الحالات التي يتم فيها التجسس على المواطنين

الهدهد

الإمارات تحت الضغط مجددا قبل قمة المناخ ومطالب عاجلة من الأمم المتحدة

الهدهد

مسؤولة سعودية تفضح ابن سلمان وتكشف مخطط نشر التعاليم الهندوسية بالسعودية (فيديو)

الهدهد

فيديو لضابط بالدعم السريع يأمر قواته بتكثيف ضرب الجيش لكن مفاجأة صادمة حدثت

الهدهد

استثمارات أرامكو في تركيا.. بين تقوية العلاقات مع السعودية وإخراج أنقرة من عباءة الغرب

الهدهد

أول زيارة لوزير سعودي منذ 2016.. وزير الخارجية السعودي يطير إلى طهران لهذه المهمة!

اقتصاد

بقيمة 50 مليار دولار.. آرامكو السعودية تناقش مشاريع مع كبار المقاولين في تركيا.. ما السبب؟

تقارير

فورين بوليسي: هذا خيار مصر الوحيد للنجاة من الصراع في السودان وعدم إغضاب الإمارات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميغان فوكس شبه عارية على البحر ومتابعيها في حالة صدمة! (شاهد)

طريقة ذكيّة تمنع المسافرين من الجلوس بجوارك عند السفر بالطائرة

التاريخ لا ينسى.. تفاعل واسع مع قصة طفلة سورية تمسكت بحجابها فأنقذت أسرتها من كارثة

3 أغراض منزلية تؤثر على شبكة الواي فاي في منزلك

عالية ياسين.. مسلمة تأمل بمنافسة ميا خليفة في صناعة الأفلام الإباحية! (شاهد)

تعويضات ستدفعها مصر لإسرائيل بعد قتل الجنود ومعاقبة أسرة المنفذ.. معلومات أثارت جدلا

أ ف ب: محمد السادس عاد لاستعادة السلطة!

كريم بنزيما يُوقع مع اتحاد جدة السعودي.. وهذه تفاصيل عقده

“إسرائيل” تعيد جثة الشهيد محمد صلاح وأمن السيسي يحقق مع شقيقه وزملائه!

دراسة: قد يؤدي فقدان شخص عزيز إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC