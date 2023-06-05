بعد رحيل الأسطورة بنزيما.. لاعب من العيار الثقيل قريب من التعاقد مع ريال مدريد

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن ريال مدريد أجرى اتصالات مكثفة مع ممثلي نجم توتنهام وهداف المنتخب الإنجليزي هاري كين للتعاقد معه هذا الصيف، ليكون بديل الأسطورة الفرنسي كريم بنزيما الذي قرر مغادرة النادي الملكي.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن الإنجليزي هاري كين مستعد لبدء تجربة جديدة للانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز، وفكرة اللعب مع ريال مدريد.

مفاوضات ريال مدريد مع بديل كريم بنزيما

وأشارت الصحيفة بالقول: “وصول المهاجم الجديد جوسيلو لا علاقة له برحيل كريم بنزيما، حيث سينضم مهاجم نادي إسبانيول من أجل أخذ مكان ماريانو دياز، الذي رحل عن الفريق الملكي مع ختام منافسات الموسم الحالي”.

وختمت: “دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام ليس بالمفاوض السهل، وأظهر ذلك لإدارة ريال مدريد من خلال تعاقد إدارة النادي مع لوكا مودريتش وجاريث بيل”.

رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد (الملكي)، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، رحيل قائد الفريق الملكي كريم بنزيما، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب على المستوى الفردي والجماعي استمرت لـ14 عاماً، داخل ملعب “سانتياغو برنابيو”.

كما يقترب بنزيما أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوف الدوري السعودي الممتاز (روشن)، من بوابة بطل الدوري الممتاز لهذا الموسم اتحاد جدة، بصفقة قياسية لمدة موسمين تقدّر بـ200 مليون يورو.

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ولم يقتصر رحيل كريم بنزيما على هذا السبب فحسب؛ بل أعلنت إدارة الملكي رحيل رباعي هجوم ريال مدريد وهم ماريانو دياز وإيدين هازارد وماركو أسينسيو، برفقة الحكومة، وسط سوق ميركاتو ساخن على صعيد الصفقات لنادي ريال مدريد.

وسجّل بنزيما هدف الأخير مع فريق ريال مدريد داخل شباك مرمى أتلتيك بيلباو، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني من ركلة جزاء تحصّل عليها الفريق، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر والمتوج بهذا اللقب برصيد 88 نقطة.